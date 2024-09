Après la fusillade dans un lycée de Géorgie, les élèves reviendront la semaine prochaine pour des demi-journées

ATLANTA — Les élèves du lycée Apalachee, près d’Atlanta, retourneront sur le campus pour des demi-journées à partir de la semaine prochaine, ont annoncé mardi les responsables scolaires du comté de Barrow, après une fusillade le 4 septembre qui a tué quatre personnes et en a blessé neuf autres.

Le système scolaire du nord-est d’Atlanta a déclaré que le lycée Winder commencerait à l’heure normale de 8h15, mais qu’il fonctionnerait avec des périodes raccourcies et terminerait à 12h40 entre le 24 septembre et le 4 octobre. Ensuite, les vacances d’automne déjà prévues auront lieu, et les responsables prévoient de reprendre les cours à temps plein après cela à partir du 14 octobre.

L’idée est que les 1 900 élèves d’Apalachee puissent « reprendre progressivement leur routine à un rythme confortable », ont déclaré les responsables du système scolaire dans un communiqué. document en ligne. Les 13 000 autres élèves du district ont repris l’école la semaine dernière. Le surintendant Dallas LeDuff a déclaré que plus de 90 % d’entre eux étaient retournés à l’école.

Dans une récente vidéo conjointe avec LeDuff, la directrice d’Apalachee, Jessica Rehberg, a promis « un retour réfléchi et progressif à l’école », affirmant que les responsables « accordent la priorité au bien-être et au confort de chaque élève alors que nous avançons ensemble ».

Les autorités ont déclaré mardi que davantage d’agents des forces de l’ordre assureraient la sécurité, que davantage de conseillers seraient présents pour les étudiants et les employés, et que d’autres ressources, notamment des chiens thérapeutiques, seraient disponibles.

Le J Hall du lycée d’Apalachee, l’aile où la fusillade a eu lieu, sera fermé jusqu’à la fin de l’année scolaire, ont indiqué les responsables de Barrow. Pour le reste du semestre d’automne, les élèves qui suivent des cours d’études sociales seront transportés par bus vers un bâtiment situé à environ 7 kilomètres de là, et des bâtiments temporaires sont prévus sur le campus d’Apalachee d’ici janvier.

Le système a déclaré qu’il offrirait une journée portes ouvertes aux étudiants et aux familles sur le campus principal et dans le bâtiment satellite lundi.

La fusillade a fait des morts les enseignants Richard Aspinwall, 39 ans, et Cristina Irimie, 53 ans, ainsi que les élèves Mason Schermerhorn et Christian Angulo, tous deux âgés de 14 ans. Un autre enseignant et huit autres élèves ont été blessés, dont sept ont été touchés par balle.

Colt Gray, qui était un élève de 14 ans à l’école, a été accusé comme un adulte avec quatre chefs d’accusation de meurtre, et le procureur de district Brad Smith a déclaré que d’autres accusations étaient probables en lien avec les blessés.

Les autorités ont également inculpé le père de Gray, Colin Grayalléguant qu’il a donné à son fils accès à l’arme alors qu’il savait ou aurait dû savoir que l’adolescent représentait un danger pour lui-même et pour les autres.