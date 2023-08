Après la fusillade à l’école, les législateurs du Tennessee ne devraient pas reprendre le contrôle des armes à feu lors d’une session spéciale

NASHVILLE, Tenn. (AP) – Les législateurs profondément divisés du Tennessee sont retournés au Capitole de l’État lundi, donnant le coup d’envoi d’une session spéciale dont beaucoup espéraient qu’elle aborderait les lois assouplies de l’État sur les armes à feu, mais qui s’est plutôt rapidement transformée en combats acharnés sur les règles de procédure et les limites de l’accès du public à le bâtiment.

Des mois auparavant, le gouverneur républicain Bill Lee avait convoqué la session à la suite d’un tireur ouvrant le feu sur une école primaire de Nashville et tuant six personnes, dont trois enfants.

Pourtant, après que des centaines d’organisateurs communautaires, de familles, de manifestants et bien d’autres aient passé des mois à demander aux législateurs d’envisager d’adopter des mesures de contrôle des armes à feu en réponse à la fusillade, la Statehouse dominée par le GOP est inattendue.

Au début de la session au sol, un sénateur républicain a réussi à mettre fin à la session extraordinaire immédiatement avant que tout projet de loi ne soit officiellement adopté – une décision généralement inconnue lors des sessions ordinaires. La sénatrice Janice Bowling a été informée qu’elle devait déposer sa demande dans une résolution et réessayer.

À l’intérieur de la Chambre, une chambre déjà divisée a semblé se fracturer davantage. La supermajorité républicaine a tenté de faire passer de nouvelles règles qui imposeraient des sanctions strictes aux législateurs jugés irrecevables, notamment l’interdiction à un membre de parler à la Chambre pour le reste de l’année s’il sortait du sujet pendant le débat ou s’il contestait le réputation d’un autre membre.

« Nous ne sommes pas venus ici pour cette session extraordinaire pour limiter la parole des membres de cet organe », a déclaré le représentant démocrate Jason Powell. « Nous sommes venus ici pour nous attaquer à un problème – ou du moins certains pensaient que nous étions – mais nous sommes là, commençant à limiter les règles de notre démocratie. »

Les législateurs démocrates ont également fait part de leurs inquiétudes concernant l’accès du public, affirmant que moins de personnes étaient autorisées à pénétrer dans les zones extérieures aux chambres et dans les galeries de la Chambre et du Sénat.

Alors que les manifestants affluaient vers le Capitole, le bâtiment était nettement plus bloqué par les soldats de l’État qui empêchaient les gens de se déplacer dans les parties communes du bâtiment avant les séances au sol de lundi. Pourtant, lorsque les législateurs ont commencé à arriver, de nombreux manifestants ont commencé à crier et à chanter – exhortant les législateurs à passer le contrôle des armes à feu et à entendre leurs voix.

Les dirigeants républicains se sont concentrés sur l’avancement de propositions qui durciraient les peines pour les criminels violents, arguant que le fait de limiter les armes ne ferait pas grand-chose pour dissuader ceux qui veulent causer du tort. D’autres membres du GOP ont présenté des propositions pour renforcer les ressources en santé mentale et les mesures de sécurité scolaire.

Le 27 mars, un tireur de 27 ans a ouvert le feu sur une école élémentaire chrétienne de Nashville et tué six personnes, dont trois jeunes élèves. La fusillade a contribué à un rythme record de massacres aux États-Unis cette année et a renouvelé l’examen des lois assouplies sur les armes à feu du Tennessee.

Le gouverneur Lee a initialement poussé les législateurs à adopter une législation qui retirerait temporairement les armes des personnes montrant des signes de comportement potentiellement violent. Mais malgré la tenue de centaines de réunions avec des législateurs et des experts politiques au cours de l’été, Lee a depuis admis qu’il n’avait pas les sponsors nécessaires pour présenter la proposition pour la session extraordinaire.

Bowling, un républicain de Tullahoma, a rapidement décidé d’ajourner la session lundi, arguant qu’il ne s’agissait pas d’un « danger pour la sécurité publique », mais « pourrait réduire ou abréger les droits de chaque Tennessean ».

« Les gens de mon district ont parlé haut et fort de cette question, et le consensus écrasant est que nous ne sommes confrontés à aucune urgence ou danger immédiat », a déclaré Bowling. « Et je dois être honnête avec cette chambre, je fais écho à leurs sentiments. »

Bowling a été informée qu’elle devrait déposer officiellement une résolution.

Plus tôt lundi, lors d’une conférence de presse avec Moms Demand Action for Gun Sense in America, l’actrice Melissa Joan Hart a expliqué comment elle avait aidé une classe d’enfants de maternelle fuyant The Covenant School en tirant sur une autoroute.

Hart a déclaré qu’elle avait déménagé à Nashville depuis le Connecticut et que ses enfants avaient fréquenté une école près de Sandy Hook Elementary lorsque 26 enfants y ont été tués par balle en 2012. Elle a déclaré que ses enfants fréquentaient une école à côté de l’école privée Christian Covenant.

« Je me tiens ici devant vous aujourd’hui, 11 ans plus tard, à près de mille kilomètres du comté de Fairfield (dans le Connecticut). Et pourtant, nous avons la même conversation que nous avons eue le 14 décembre 2012, et tous les jours depuis. Nos cris ne sont pas entendus et nos enfants en portent le fardeau », a déclaré Hart.

Certains changements opposés aux lois sur les armes organisaient également des manifestations lundi.

Britt Winston était parmi les orateurs lors d’une conférence de presse organisée par le DC Project-Women for Gun Rights avec son mari, Taylor Winston, un survivant de la fusillade du concert de Las Vegas en 2017 qui a tué 58 personnes. Il a été félicité pour avoir aidé à transporter les victimes à l’hôpital.

«Maman écoute là-bas: je vous exhorte, ne tombez pas dans le panneau. Ne tombez pas dans le panneau. Ne le faites pas », a déclaré Britt Winston. « Ne les laissez pas prendre vos sentiments de peur très valables – ces émotions sont réelles – ne les laissez pas les transformer en une législation qui fait plus de mal que de bien pour protéger nos enfants. »

Il y a également eu une brève apparition de membres des Proud Boys, le groupe néo-fasciste de « chauvins occidentaux » autoproclamés. Le groupe a déployé son drapeau tandis que les partisans du contrôle des armes à feu ont tenu une prière devant le Capitole du Tennessee avant de partir.

Les soldats de l’État avaient une forte présence dans le complexe du Capitole. Lundi après-midi, des responsables de la Tennessee Highway Patrol et du Tennessee Bureau of Investigation ont déclaré aux républicains du Sénat qu’ils n’étaient au courant d’aucune menace pour la sécurité publique.

Kimberlee Kruesi et Jonathan Mattise, Associated Press