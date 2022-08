Après la fuite d’une controverse vidéo sur le MMS, Anjali Arora rend visite à Haji Ali Dargah; les internautes disent, ‘Sau chuhe khake billi…’

La candidate de Lock Upp, Anjali Arora, a fait l’objet de vives critiques et d’intimidation après que sa prétendue vidéo MMS a été divulguée en ligne. La vidéo a pris tout le monde par surprise et en un rien de temps, Anjali est devenue la plus grande bavarde sur les réseaux sociaux. Bien qu’Anjali ait nié son implication dans la vidéo sexuellement explicite, les gens ne sont pas vraiment convaincus que ce n’était pas elle. Elle a récemment rendu visite à Haji Ali Dargah, ce qui a de nouveau fait d’elle le sujet de la pêche à la traîne en ligne.

En arrivant au dargah, Anjali a été aperçue vêtue d’un costume traditionnel. Elle a heureusement obligé les photographes avec des photographies. Cependant, les internautes n’étaient vraiment pas contents de la voir visiter un lieu saint après la fuite de la controverse sur la vidéo MMS. “Sau chuhe khake billi Haj ko chali”, a déclaré un utilisateur tandis que de nombreux autres utilisateurs ont commenté, “Aapka MMS acha tha.”

Alors que la vidéo MMS divulguée a pris d’assaut Internet, Anjali a fondu en larmes en abordant la controverse. Elle a dit qu’elle avait aussi une famille et que cela affectait profondément tout le monde. Elle a ajouté que les gens ont utilisé son nom sur la vidéo virale pour obtenir quelques vues sur les réseaux sociaux.

“Parfois, je me sens ki jab main ye sab cheezein dekhti hun ki ye kyun kar rhe hain jisme main hun hi nhi. Jisme main hun hi nhi usko itna kyun faila rhe hain..youtube par faltu ki cheezein views ke liye. Anjali Arora ka mms . Mere bhi hai hain, family hai…chote bhai hain jo ye dekhte hain”, a déclaré Anjali à Siddharth Kanan dans une interview.

Alors qu’Anjali continuait à faire face aux questions peu recommandables concernant la vidéo virale du MMS, elle l’a rendue aux trolls en disant qu’elle ne se souciait plus de ce qu’ils disaient ou pensaient d’elle. Elle a également ajouté que lorsque vous devenez célèbre, d’autres essaient de vous rabaisser en faisant des tours bon marché.