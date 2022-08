Après la frappe de roquettes près d’une centrale nucléaire, l’Ukraine et la Russie s’accusent

Depuis l’invasion de la Russie, les céréales ukrainiennes ont pratiquement disparu du marché mondial, contribuant à gonfler les prix alimentaires mondiaux et à mettre en danger des millions de personnes risquant de souffrir de la faim. La pénurie de cinq mois vient de commencer à s’atténuer avec un accord le mois dernier pour permettre aux produits agricoles ukrainiens de quitter les ports sous embargo.

Quatre navires transportant plus de 160 000 tonnes métriques, soit environ 176 000 tonnes américaines, d’huile de tournesol, de maïs et de farine ont quitté dimanche les ports ukrainiens dans le cadre de l’accord, ont indiqué les Nations Unies. Mais les experts ont averti que la crise alimentaire mondiale pourrait durer des années, alimentée par les retombées continues de diverses guerres, la pandémie de Covid-19 et les conditions météorologiques extrêmes aggravées par le changement climatique.

La guerre en Ukraine a également repoussé le monde vers la politique trop familière de la guerre froide, avec les États-Unis et leurs alliés occidentaux alignés contre la Russie, la Chine et d’autres, laissant de nombreux pays moins puissants pris entre les deux.

La fracture s’est à nouveau manifestée dimanche, lorsque le secrétaire d’État Antony J. Blinken est arrivé en Afrique du Sud, devenant le troisième haut responsable américain à se rendre en Afrique en deux semaines. La visite de M. Blinken fait suite à une tournée de charme dans les pays africains de son homologue russe, Sergueï V. Lavrov, au cours de laquelle M. Lavrov a détourné le blâme des pénuries alimentaires.