Après la fermeture du bar au centre de l’affaire pénale de Jackson Mahomes, celui-ci le remplacera

Le restaurant où Jackson Mahomes aurait poussé un serveur et embrassé de force le propriétaire est vacant depuis sa fermeture en août dernier.

Mais bientôt, il prendra une nouvelle vie en tant que nouveau lieu de Maison publique de Conroy.

Conroy’s ouvrira dans le vieux Restaurant et salon Aspens au 6995 W. 151st St. à Overland Park.

Le pub irlandais devrait ouvrir ses portes à la mi-novembre, a déclaré le directeur général Ryan Lafferty. Le bar-restaurant propose une cuisine irlandaise traditionnelle et des plats américains.

« La devise de Conroy est le cœur irlandais et l’âme américaine, c’est donc à peu près ce que nous faisons », a déclaré Lafferty.

Au menu : pommes de terre au four, sandwichs au corned-beef, pâté au poulet et une variété de spiritueux.

Ce sera le quatrième emplacement de Conroy. Ses autres se trouvent tous dans le comté de Johnson – 12924 State Line Road à Leawood, 4730 Rainbow Blvd. à Westwood et 5285 W. 95th St. à Overland Park.

« Nous sommes ravis d’étendre nos offres à différentes parties de la ville », a-t-il déclaré. « Nous sommes impatients de montrer aux gens ce que signifie visiter un véritable et authentique restaurant irlandais. »

Conroy’s Public House propose un sandwich à la trempette française aux côtes de bœuf avec des oignons caramélisés, du fromage provolone et de l’aïoli au raifort. Servi avec du jus et des pommes de terre rôties coupées à la française.

Avant que Conroy’s ne prenne possession des lieux, le restaurateur Aspen Vaughn a repris l’ancien Llwelyn’s Pub en 2021 et a ouvert le restaurant Dior. Après avoir été poursuivi pour contrefaçon de marque par Christian Dior Couture, Vaughn a rebaptisé le restaurant Aspens en 2022.

En février 2023, Mahomes, frère du quart-arrière des Chiefs Patrick Mahomes, aurait poussé un serveur de 19 ansdont le père a appelé la police. Mahomes aurait également attrapé et embrassé de force Vaughn.

Mahomes a été arrêté en mai 2023 et inculpé de trois chefs d’accusation de violence sexuelle aggravée et d’un chef de délit de coups et blessures. Les procureurs ont par la suite rejeté les accusations criminelles et Mahomes a été condamné en mars à six mois de probation pour un délit de batterie dans cette affaire.

Après que Vaughn ait partagé son histoire avec les médias, elle a déclaré avoir été victime de menaces de mort et de harcèlement, voire de vandalisme dans son restaurant. Dans une interview avec The Star en juillet 2023, Vaughn a déclaré que les activités d’Aspens étaient en baisse de 75 %.

Après la fermeture d’Aspens, Stephanie Lopez – une employée administrative d’Aspens – a déclaré à The Star que Vaughn avait déployé beaucoup de travail pour transformer l’espace en ce qu’il est aujourd’hui.

« Il est difficile de posséder une entreprise et de traverser tout ce que nous avons vécu », a déclaré Lopez. « Nous étions si près d’y parvenir, et puis tout cela s’est produit. »