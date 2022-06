Après la disparition de Roe, le clergé conduit les fidèles dans la louange, se lamente

Les éloges et les lamentations pour le renversement du droit à l’avortement ont rempli les espaces sacrés ce week-end alors que le clergé à travers les États-Unis a réorganisé les plans de culte ou réécrit les sermons pour fournir leur contexte religieux – et les messages concurrents – sur le moment historique.

L’avortement est un problème viscéral pour les Américains religieux profondément divisés. Certains sont tristes ou en colère à la suite de la décision sismique Dobbs c. Jackson de la Cour suprême des États-Unis vendredi. D’autres sont reconnaissants et ravis.

À la cathédrale Saint-Paul de Pittsburgh, le très révérend Kris Stubna a abandonné son homélie prévue pour le dimanche et s’est concentré sur la décision, la qualifiant de “jour de grande joie et de bénédiction”. Il a déclaré que l’annulation de la décision Roe v. Wade, vieille de près de 50 ans, était le résultat des prières et des efforts de nombreux catholiques et autres.

“Cette loi a violé la loi même de Dieu, selon laquelle chaque vie est sacrée”, a-t-il déclaré. “Une personne ne peut pas soutenir l’avortement et être toujours un membre fidèle de l’église.”

Les commentaires de Stubna seraient considérés comme source de discorde par certains puisque les catholiques américains sont en désaccord sur le droit à l’avortement. Les partisans comprennent des membres de haut niveau de la foi comme le président Joe Biden et la présidente de la Chambre Nancy Pelosi qui font face à des restrictions de communion en conséquence.

Tout le monde n’a pas assisté à toute l’homélie de Stubna. Bien qu’incapable de demander leurs raisons, un photographe de l’Associated Press a vu une femme partir pendant cela. Le personnel de sécurité a estimé que trois autres personnes étaient également sorties plus tôt.

Les opinions sur les avortements ne se polarisent pas seulement au sein des dénominations ; les divisions traversent le paysage religieux.

“SCOTUS vient de porter un coup terrible aux femmes, aux filles, à toutes les personnes en âge de procréer, à la liberté”, a déclaré la révérende Jacqui Lewis, ministre principale de la Middle Collegiate Church, une congrégation protestante multiculturelle de Manhattan.

Elle a pleuré le renversement de Roe, exprimant de profondes émotions lors d’un service dimanche, en disant: «Cela a retiré les avortements légaux sûrs de la table, ouvrant la porte aux États pour qu’ils se précipitent et écrasent la justice reproductive. Nous sommes ébranlés. Filage. Tellement blessé qu’on peut à peine bouger. Nous en ressentons la perte, la douleur.

Selon une étude sur le paysage religieux du Pew Research Center, une majorité d’adultes de confessions bouddhiste, hindoue, historiquement noire protestante, juive, protestante, musulmane et chrétienne orthodoxe soutiennent l’avortement légal dans tous ou la plupart des cas.

La rabbin Sarah DePaolo a pris du temps au début du service de Shabbat de vendredi soir à la Congrégation Shir Ha-Ma’alot à Irvine, en Californie, pour exprimer sa déception, exhortant les membres de la communauté à se soutenir mutuellement et à créer un espace pour les craintifs.

“L’une des choses les plus bouleversantes à propos de cette décision est que, bien qu’elle prétende représenter les croyants, elle ne représente pas notre foi”, a déclaré DePaolo. « Cela ne reflète pas notre loi juive. Cela ne reflète pas nos traditions. Cela ne reflète pas notre communauté.

Les catholiques sont divisés sur la question tandis que la plupart des protestants évangéliques, des témoins de Jéhovah et des membres de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours disent que l’avortement devrait être illégal dans tous ou la plupart des cas, selon l’étude du Pew Research Center.

Le révérend Samuel Rodriguez, président de la National Hispanic Christian Leadership Conference, considère la décision comme une victoire morale et spirituelle. Dimanche, il a déclaré à sa congrégation californienne à New Season que le moment était venu pour un mouvement d’adoption sans précédent.

“Nous allons adopter des bébés, mais nous allons adopter des mamans, des mamans enceintes… qui se font avorter parce qu’elles n’ont pas les moyens d’avoir un bébé”, a-t-il déclaré.

Les baptistes du Sud, qui sont membres de la plus grande dénomination protestante du pays, sont de fervents partisans des opinions anti-avortement. Dimanche, plusieurs pasteurs ont salué la décision depuis leur chaire.

La congrégation de First Baptist Concord à Knoxville, Tennessee, a éclaté en applaudissements lorsque le pasteur John Mark Harrison s’est adressé à elle. Il a invité un panel de défenseurs à expliquer comment tout le monde peut continuer à soutenir les personnes ayant des grossesses non désirées via le mentorat, la promotion, l’adoption, la résolution de problèmes systémiques et plus encore.

“Il y a tellement de colère et d’émotion”, a déclaré Harrison. « Ce que nous devons comprendre, c’est que nous ne sommes pas appelés à alimenter les émotions de la droite ou de la gauche. Nous sommes appelés à marcher dans et à travers l’Évangile de Jésus-Christ… et à servir de vraies personnes en temps réel de crise.

À Central Church, à College Station, au Texas, le pasteur principal Phillip Bethancourt a fait écho au fait que renverser Roe n’est pas la ligne d’arrivée : « C’est la porte de départ d’un nouveau chapitre. L’avortement devrait être non seulement illégal, mais inutile et impensable.

David Rhoades, pasteur principal de l’église baptiste Broadview à Lubbock, au Texas, a déclaré dans un e-mail que la décision du tribunal était comparable à la proclamation d’émancipation et au Juneteenth, et qu’elle se répercuterait pendant des années.

Il espérait que les membres de l’église quittaient le service de dimanche avec une compréhension claire de ce qu’ils devaient faire ensuite, y compris “s’occuper à la fois du bébé et de sa mère, et continuer à travailler pour élire des représentants pro-vie”.

D’autres chefs religieux ont doublé leur soutien au droit à l’avortement.

Les femmes devraient pouvoir prendre leurs propres décisions, a prêché le révérend Fletcher Harper à l’église épiscopale de Notre-Sauveur à Secaucus, New Jersey.

“Interdire l’avortement est un acte coupable qui perpétue la domination masculine et l’assujettissement des femmes”, a-t-il déclaré. “Il étend le pouvoir coercitif de l’État dans un endroit où il ne devrait pas avoir d’affaires.”

Lors d’un service dimanche à l’église unitarienne universaliste des collines du sud à Mt. Lebanon, Pennsylvanie, la directrice musicale Mary Pratt a lu à haute voix une déclaration confessionnelle affirmant qu’elle resterait “engagée envers la justice reproductive”.

Pratt a déclaré que les membres étaient choqués et en deuil, même s’ils s’attendaient au résultat. “Ils cherchaient des rappels de la raison pour laquelle nous devons sortir et nous battre”, a-t-elle déclaré.

Le début des services à la Pilgrim United Church of Christ à Durham, en Caroline du Nord, comprenait deux versets de “We Shall Overcome” et une prière de la révérende Melinda Keenan Wood pour ceux qui sont indignés, le cœur brisé et effrayés par la mort de Roe.

“Nous savons que cette décision se mesurera en morts, en incarcérations et en traumatismes qui changeront la vie alors que les politiciens se précipitent pour contrôler les décisions les plus douloureusement intimes”, a déclaré Keenan Wood.

Un éminent pasteur noir de Columbus, Ohio – l’évêque Timothy Clarke de la Première Église de Dieu – a tenté de trouver un équilibre dans son message du samedi aux fidèles, reconnaissant des points de vue contradictoires sur l’avortement et appelant l’église à faire preuve de compassion.

“Je connais et j’aime des personnes dans les deux camps”, a déclaré Clarke. « Ils sont sincères, engagés. … Ils voient vraiment cela comme un problème qui change la vie.

___

Meyer a rapporté de Nashville, Tennessee, et Crary de New York. Peter Smith et Jessie Wardarski, membres de l’équipe AP Religion à Pittsburgh; Luis Andres Henao, à Princeton, New Jersey ; Mariam Fam à Winter Park, en Floride ; Deepa Bharat à Los Angeles ; et l’écrivain AP Tom Foreman Jr. à Winston-Salem, en Caroline du Nord, ont contribué.

___

La couverture religieuse d’Associated Press reçoit un soutien grâce à la collaboration de l’AP avec The Conversation US, avec un financement de Lilly Endowment Inc. L’AP est seul responsable de ce contenu.

Holly Meyer et David Crary, Associated Press