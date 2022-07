Après la disparition de Deepesh Bhan, le dernier message de l’acteur de Bhabhi ji Ghar Par Hai sur les réseaux sociaux devient viral

La star de télévision populaire Deepesh Bhan, qui est apparue dans des émissions comiques comme Bhabhi Ji Ghar Par Hai, FIR, est décédée vendredi. Sa disparition soudaine a été un choc pour l’industrie du divertissement. Son fan et ses amis de l’industrie expriment leurs sentiments sur les réseaux sociaux.

La star de 41 ans était très active sur les réseaux sociaux. Il avait l’habitude de poster des vidéos et des photos fréquemment. Sa dernière vidéo sur Instagram ne manquera pas de vous faire rire. Dans le court clip, on peut le voir parler des femmes et comment elles font circuler les commérages. Plus de vingt-trois mille personnes ont regardé cette vidéo et plus de quatre mille ont laissé des commentaires sous le clip.

Regarder la vidéo:





Le défunt acteur, qui s’est marié en 2019, a un fils qui est né le 14 janvier 2021. Lorsque Deepesh s’est marié, il s’est rendu sur les réseaux sociaux et a écrit : « Je me suis marié. Je viens d’entrer dans notre nouveau monde avec ma belle femme.

L’année dernière, il a accueilli son premier enfant avec sa femme. Le jour de la Saint-Valentin, il a écrit: «Le mois dernier, le 14 janvier 2021, nous avons la chance d’avoir le petit garçon maintenant qu’il a terminé 1 mois. les amis ont besoin de vos bénédictions Godbles vous tous et Joyeuse Saint-Valentin à tous.” Il a ensuite révélé le visage de son enfant.

Il avait l’habitude de présider la photo de sa famille sur les réseaux sociaux.

Pour les non-initiés, Dipesh a joué le rôle de Malkhan Singh dans Bhabi ji Ghar Par Hain. La nouvelle a été confirmée par l’assistant réalisateur de l’émission. Vaibhav Mathur, qui joue Tika Singh, a également réagi à la malheureuse nouvelle. Il a dit: “Oui, il n’est plus. Je ne veux rien dire à ce sujet, car il n’y a plus rien à dire”, à Dainik Bhaskar.

La star de la télévision Kavita Kaushik s’est rendue sur Instagram et a écrit: “Sous le choc, vidé, peiné d’apprendre que Deepesh Bhan est décédé hier à l’âge de 41 ans, un acteur très important dans le sapin, était un gars en forme qui n’a jamais bu / fumé ou a fait n’importe quoi pour nuire à sa santé, a laissé derrière lui une femme, un enfant d’un an, des parents et nous tous. … Trop le cœur brisé pour traiter cela .. c’est un jour sombre .. RIP Deepu.”