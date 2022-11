Après la disparition de 4 fils, leur mère consacre sa vie aux disparus du Mexique

Les autorités de tout le pays sont connues pour travailler en tandem avec le crime organisé, et il est probable que la police locale ait été impliquée ou au moins ait eu connaissance des disparitions des quatre jeunes hommes, selon Sofia de Robina, avocate de Mme Herrera.

En 2011, lors d’un de ses voyages pour suivre les autorités sur le sort de ses fils, Mme Herrera est tombée sur un mouvement de protestation croissant fondé par le poète mexicain Javier Sicilia, après que son fils et six autres jeunes hommes aient été tués par un gang. membres. Appelé le Mouvement pour la paix avec justice et dignité, M. Sicilia a dirigé des caravanes à travers le Mexique appelant à la fin de la violence.

Mme Herrera est allée parler à un rassemblement dans la ville de Morelia, emportant avec elle des photos plastifiées de ses quatre fils disparus.

“J’ai entendu un cri déchirant quand ils ont crié : ‘Tu n’es pas seul, tu n’es pas seul'”, a déclaré Mme Herrera. “Dans ce cri, j’ai senti une sorte de force et j’ai rejoint la caravane.”

Elle a parcouru le pays pendant deux semaines, notamment à Guerrero et Veracruz. Mais bien qu’elle n’ait trouvé aucun signe de ses fils, elle a trouvé autre chose : des dizaines d’autres mères, frères, sœurs et fils avec des parents disparus.

“C’était quelque chose de très, très cruel pour moi de découvrir que ce n’était pas seulement moi”, a déclaré Mme Herrera. “Et à partir de là, nous avons commencé à partager cette douleur, à partager cette énergie, toute cette colère, toute cette souffrance, à nous connaître et à crier ensemble.”

Mais la solidarité seule ne pouvait les mener que jusqu’ici.

Mme Herrera s’est rendu compte que tous ces parents avaient besoin de plus de ressources et de savoir comment rechercher leurs enfants disparus. Elle a donc commencé à convaincre les universités de donner des ateliers sur la recherche de personnes disparues, dont la majorité sont présumées avoir été tuées et enterrées dans des tombes non identifiées.