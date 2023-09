Après la dernière défaite, les Astros recherchent le commutateur « activer le mode séries éliminatoires » pour atteindre octobre

HOUSTON — Le mois de septembre lui-même devrait marquer le début d’un sentiment d’urgence accru, mais rares sont ceux qui, dans le club-house de Houston, l’ont jamais exigé. Les Astros ont passé les derniers mois de septembre à préparer leur classement et à prioriser leurs plans de lancement en séries éliminatoires avec des titres de division déjà déterminés.

Il y a douze jours, la seconde quinzaine de ce mois de septembre semblait destinée à s’aligner. Les Astros ont terminé une victoire en série contre les Padres de San Diego et se sont assis au sommet de la Ligue américaine de l’Ouest avec une avance de 2 1/2 matchs. Neuf de leurs 12 matchs suivants se sont déroulés contre les deux pires équipes du sport : les Oakland A’s et les Kansas City Royals.

Profiter d’un tel luxe semblait obligatoire. Les Astros ont décidé de ne pas le faire. Une chance de contrôler leur destin s’éloigne, conséquence de deux semaines déroutantes aux ramifications considérables.

« Je ne pense pas que quiconque ressente de la pression », a déclaré le cogneur Yordan Alvarez par l’intermédiaire d’un interprète. « Nous comprenons que cette division va se jouer jusqu’au dernier match de la saison. En parlant à certains gars, demain nous devrons appuyer sur cet interrupteur et activer le mode séries éliminatoires.

Quant à savoir pourquoi les Astros ne l’ont pas déjà activé, Alvarez a répondu : « Je ne sais pas. C’est peut-être une de ces choses que nous n’avons pas ressenties parce que nous étions en première place.

La défaite 7-5 de vendredi contre les Royals de Kansas City a remédié à ce problème. Les Texas Rangers ont dépassé Houston d’un demi-match dans la Ligue américaine Ouest. Les Astros s’accrochent à la troisième place de wild card de la Ligue américaine par un demi-match contre les Mariners de Seattle, contre lesquels ils disputeront une série de trois matchs la semaine prochaine.

« C’est frustrant. C’est frustrant de perdre contre des équipes que vous dites ‘Allez, nous sommes les Astros, nous ne devrions pas perdre contre eux’ », a déclaré le partant Framber Valdez par l’intermédiaire d’un interprète. «Mais c’est le baseball. Cela fait partie du jeu. Ça arrive. Mais lorsque nous n’obtenons pas les résultats souhaités, la seule chose que nous pouvons faire est de continuer à travailler dur, d’essayer d’obtenir les résultats qui nous conviennent par la suite.

Valdez a donné à son équipe un déficit de quatre points avant qu’elle ne prenne un coup. La 12e passe du receveur Martín Maldonado, en tête de la ligue, a éliminé le retrait au bâton de Valdez du leader Maikel Garcia. Les quatre Royals suivants ont atteint la base, plaçant l’offensive de Houston dans une position dans laquelle elle se trouve beaucoup trop souvent.

Les partants de Houston ont accordé 13 points en première manche au cours de leurs neuf derniers matchs, obligeant leur alignement à toujours jouer par derrière et amplifiant leurs erreurs dans les moments clés. Les Astros ont marqué cinq points et frappé cinq coups sûrs supplémentaires vendredi, mais ont bloqué neuf coureurs de base et ont terminé 2 sur 13 avec des coureurs en position de but – dépassant la minuscule marge d’erreur que Valdez a faite pour eux.

« C’est une longue saison. Nous avons gagné beaucoup de matchs par derrière, des matchs où nous marquons en premier. Je pense que c’est relatif », a déclaré le joueur de deuxième but Jose Altuve. « Bien sûr, nous voulons marquer en premier et prendre l’élan, parfois cela arrive. »

Vendredi a renforcé ce que le reste du mois de septembre a montré : les espoirs de Houston d’une place en séries éliminatoires dépendent presque uniquement de la production de séries. La sortie de six points de Valdez a prolongé une pitoyable série de lancers de départ. La rotation de Houston a une MPM de 5,25 lors des matchs du 19 septembre – dont sept, encore une fois, contre les Royals et les A. Son alignement marque 5,84 points par match sur la même période, ce qui est loin d’être suffisant pour surmonter les départs suspects.

Derrière la rotation se trouve la pire équipe défensive que Houston ait alignée au cours des sept dernières années. Il est entré vendredi et ne valait que trois points défensifs sauvés, selon Sports Info Solutions. Dix-huit équipes valaient plus. L’incapacité de Valdez à enregistrer un retrait sur un sacrifice en cinquième manche et l’erreur de José Abreu en huitième manche n’ont fait qu’aggraver la futilité de Houston.

« Très frustrant, très frustrant évidemment », a déclaré Alvarez. « Nous avons un plan. Nous n’avons pas réussi à obtenir les résultats souhaités, mais nous pouvons trouver une ouverture et cette équipe peut s’en sortir et laisser ces défaites dans le passé.



Astros DH Yordan Alvarez se penche en arrière pour éviter un lancer contre les Royals. (Leslie Plaza Johnson/Icône Sportswire via Getty Images)

Si Houston doit se frayer un chemin vers les séries éliminatoires, Baker doit déployer sa formation la plus puissante au cours des huit prochains jours. Une blessure d’Alvarez pourrait compliquer les choses. Après le match de vendredi, le cogneur a révélé qu’il avait « senti quelque chose » dans son coude droit en se balançant la semaine dernière. En conséquence, Alvarez n’a plus joué sur le terrain gauche depuis le 13 septembre.

Avant le match de vendredi, Alvarez a joué au catch dans le champ droit sous le regard de l’entraîneur-chef Jeremiah Randall, de l’entraîneur de champ Gary Pettis et de l’entraîneur de banc Joe Espada. Les quatre hommes se sont ensuite blottis pour une brève conversation avant qu’Alvarez ne retourne au club-house de Houston. Il n’a participé à aucune autre activité d’avant-match sur le terrain, même si cela n’est pas inhabituel en soi.

Michael Brantley était de nouveau indisponible pour le match de vendredi, en raison d’une douleur à l’épaule réparée chirurgicalement. Si Brantley et Alvarez ne sont pas capables de jouer sur le terrain gauche, jouer la recrue Yainer Diaz devient difficile. Compte tenu de la façon dont Houston lance, c’est un énorme problème.

Diaz et ses 45 coups sûrs supplémentaires peuvent faire de la formation des Astros l’une des plus complètes du sport. Que Baker et son équipe d’entraîneurs n’aient pas trouvé de moyens plus créatifs de le déployer cette saison est ahurissant, d’autant plus que les lancers de Houston continuent de décliner.

À moins d’un changement sismique dans la pensée organisationnelle, Maldonado rattrapera à la fois Valdez et Justin Verlander, les deux lanceurs que Houston voudra lancer lors des deux premiers matchs d’une potentielle série éliminatoire. Cristian Javier est peut-être le candidat le plus logique pour débuter un troisième match. Maldonado a également pris 26 de ses 29 départs.

En supposant que Maldonado soit dans l’alignement et qu’Alvarez soit en DH, Diaz est limité soit à des frappes pincées en fin de match, soit à un départ au premier but en faveur d’Abreu. Les entraîneurs des Astros ne considèrent pas Diaz comme un handicap défensif au premier but, mais certains éclaireurs adverses se sont demandé à quel point Diaz était adepte des nuances de la position – comme où se positionner pendant les coupures ou les relais, par exemple. Des questions similaires existent concernant la capture de Diaz, malgré certaines mesures publiques favorables.

Les équipes fondamentalement saines s’en sortent mieux en octobre. Peu de gens le savent mieux que les Astros, même s’ils ne se sont pas montrés comme tels ce mois-ci. Diaz est le meilleur joueur offensif qu’Abreu, mais il est difficile d’imaginer Baker affaiblir sa défense intérieure – en particulier derrière un lanceur de balle au sol comme Valdez – dans des matchs aussi importants.

Le fait qu’il ne l’ait pas fait vendredi constitue peut-être une preuve suffisante.

« Vous ne pouvez pas y penser, vous devez juste sortir demain et le faire », a déclaré Baker. « Vous ne pouvez pas pleurer à cause du lait renversé. Vous ne pouvez pas le ramener. C’est frustrant, très frustrant. Les gars sont un peu frustrés mais on est quand même en bonne position. Nous reviendrons les chercher demain.

Altuve a ajouté : « (Nous devons) nous présenter demain avec notre meilleure attitude, notre meilleure énergie et essayer de marquer plus de points qu’eux. »

(Photo du haut du lanceur des Astros Framber Valdez réagissant après un jeu contre les Royals : Troy Taormina / USA Today)