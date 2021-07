Après la démission du compositeur olympique Keigo Oyamada pour intimidation, les responsables de Tokyo s’excusent de ne pas avoir vérifié

Après la démission de Sasaki, les responsables des Jeux olympiques se sont précipités pour constituer une nouvelle équipe créative pour les cérémonies et ont permis aux membres de l’équipe de se recruter et de vérifier les qualifications des uns et des autres, a déclaré le PDG de Tokyo 2020, Toshiro Muto, lors de la conférence de presse de mardi. Ensuite, l’équipe a soumis une liste de noms aux hauts responsables, et les noms n’ont pas été vérifiés individuellement, a déclaré Muto.