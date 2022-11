Après la défaite tragique du Japon, l’entraîneur allemand Hansi Flick qualifie l’affrontement espagnol de “final”

L’Allemagne entame dimanche son deuxième match du Groupe E de la Coupe du monde contre l’Espagne en sachant que c’est comme une finale, a déclaré samedi l’entraîneur allemand Hansi Flick, son équipe faisant face à une possible élimination si elle est à nouveau battue.

Lorsqu’on lui a demandé si le quadruple champion du monde était toujours la puissante équipe du tournoi du passé alors qu’il faisait face à la perspective d’une deuxième sortie anticipée de la Coupe du monde, il a déclaré que le match de dimanche déterminerait sa réputation.

« Cela sera répondu dimanche. Peut-être avons-nous une autre réponse à cette question, la bonne réponse », a déclaré Flick lors d’une conférence de presse.

Les Allemands ont commencé leur campagne de Coupe du monde par une défaite choc 2-1 contre le Japon mercredi après avoir mené 1-0 après une première mi-temps dominante.

Mais ils se sont inexplicablement effondrés après la pause et ont laissé le Japon marquer deux fois en fin de match pour arracher la victoire et rejoindre l’Espagne avec trois points.

Les Allemands ont subi leur premier tournoi en 80 ans lorsqu’ils se sont écrasés au premier tour de la Coupe du monde 2018 en Russie. Ils ont également été éliminés en huitièmes de finale de l’Euro l’an dernier.

“Les deux derniers tournois n’étaient pas (bons)”, a déclaré Flick. « Nous voulons éviter que cela se reproduise. L’accent est mis sur la concentration. C’est la première finale pour nous à la Coupe du monde et c’est de cela qu’il s’agit – éviter que cela ne se reproduise.”

Flick devra attendre la dernière séance d’entraînement pour voir si l’ailier Leroy Sane, qui soignait une blessure, sera apte à jouer dimanche.

“Nous devons attendre l’entraînement final et ensuite nous pourrons en dire plus (sur Sane)”, a-t-il déclaré. “C’est une bonne nouvelle qu’il puisse s’entraîner. Nos médecins ont fait du bon travail et nous verrons comment se déroule la formation.

Alors que la blessure de Sane, qui a raté son premier match, peut inquiéter l’entraîneur, un problème bien plus important est de faire en sorte que les joueurs se concentrent sur le match et mettent la défaite du Japon derrière eux.

Flick est apparu seul lors de la conférence de presse finale avant le match et non, comme d’habitude, avec un seul joueur, affirmant qu’ils devaient tous rester dans leur base d’entraînement dans le nord du Qatar pour se concentrer sur le match.

“Pour moi, l’accent est mis sur le football”, a déclaré Flick.

«Je suis convaincu de l’idée de la façon dont nous voulons jouer. Si nous ne sommes pas à 100%, nous donnons de l’espace à l’adversaire. Nous l’avons fait contre le Japon. Une telle défaite et comment elle s’est produite est très amère parce qu’elle était évitable.

“Mais nous continuerons notre route parce que nous croyons en la qualité de l’équipe et qu’elle peut appliquer les choses que nous voulons. Nous avons du courage et de la conviction avant le match », a déclaré l’Allemand.

