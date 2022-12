Après la défaite du Sénat de Géorgie, les républicains fixent leur dilemme Trump

En revanche, M. Walker, qui a été invité à se présenter par l’ancien président et a déjà déclaré qu’il avait l’intention de voter pour M. Trump à la présidence, a perdu du terrain parmi presque tous les types de circonscriptions au cours des quatre semaines entre le jour des élections le 8 novembre. et le jour du ruissellement mardi, selon une analyse du New York Times.

Le républicain a moins bien réussi dans le second tour dans les circonscriptions qui soutenaient initialement M. Warnock et M. Kemp, dans les circonscriptions dominées par les diplômés universitaires, dans les circonscriptions urbaines et suburbaines, les circonscriptions aisées et dans les circonscriptions noires et hispaniques. Les seules circonscriptions où il tenait le sien se trouvaient dans les zones rurales et les zones avec des électeurs blancs non universitaires.

M. Walker, candidat pour la première fois et ancienne star du football, a eu beaucoup de problèmes qui n’avaient rien à voir avec M. Trump. Sa campagne a été à plusieurs reprises frappée par des révélations préjudiciables qui auraient pu éliminer d’autres candidats de la course, notamment des accusations de violence domestique, d’enfants non reconnus et d’hypocrisie sur l’avortement.

Et au-delà de M. Trump, il y a d’autres facteurs qui changent la couleur politique de la Géorgie : l’immigration des électeurs de couleur de tout le pays, le mouvement des électeurs noirs politiquement actifs du centre d’Atlanta vers les banlieues proches et lointaines, où ils ont exercé leurs activités organisationnelles, et l’activation de femmes blanches comme Jennifer Haggard, agent immobilier et Sandy à vie Springer, qui a mis de côté le conservatisme réflexif pour une politique plus ouverte.

“Je suis le républicain blanc qui est devenu un électeur swing à coup sûr”, a déclaré Mme Haggard après avoir voté pour M. Warnock. Elle a cité M. Trump comme le facteur le plus important, mais a voté avec joie pour M. Warnock.

Face aux tendances favorables aux démocrates, les républicains de Géorgie n’ont pas réussi à nommer un candidat au Sénat qui pourrait galvaniser à la fois la base hyperconservatrice du parti et ses factions modérées – un groupe qui, selon de nombreux membres du GOP, constitue toujours la majorité de l’électorat de l’État.