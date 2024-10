Après la défaite d’Ottawa, les Kings en quête d’un retour à la stabilité défensive

Ce fut un voyage intéressant, n’est-ce pas ? Les Kings ont quatre points sur six possibles ici au cours des trois premiers matchs. Si vous aviez proposé cette répartition la semaine dernière, je pense que la plupart d’entre nous l’auraient acceptée. Assez bon résultat après trois matchs sur la route sur la côte Est.

Le chemin pour y parvenir, cependant, n’a pas été celui que ce total de points suggérerait.

Quatre points en six matchs, bien sûr, mais nous n’avons pas encore vu le meilleur match que les Kings ont dans leur arsenal. Et c’est de leur propre aveu.

Qu’est-ce que cela dit de cette équipe ?

«C’est ce qu’il faut faire dans cette ligue parfois», a déclaré le défenseur Mikey Anderson. « Parfois, les choses ne vont pas bien et il faut trouver un moyen d’en tirer le maximum. Nous avons la chance d’avoir joué deux matchs que nous n’aimons pas beaucoup et de trouver quand même le moyen de trouver quelque chose. Il est encore tôt, nous allons apprendre au fur et à mesure et les gars vont continuer à donner plus et nous continuerons à grandir.

La victoire contre Buffalo a été une chance à bien des égards. Ce n’est certainement pas la façon dont les Kings l’ont rédigé, mais les exploits de Darcy Kuemper et Anze Kopitar ont contribué à gagner les deux points. Je pensais que Boston était la meilleure performance à ce jour, car les Kings ont joué un match physique et serré et ont tenu bon contre l’une des meilleures équipes de l’Est. Très positif en termes d’avancée.

Puis il y a eu hier après-midi à Ottawa.

Les Kings ont débuté offensivement avec sept buts, dont trois lors d’un avantage numérique très productif, mais les Kings ont perdu ce match. En enterrer sept et perdre – même s’ils ont dominé les Dodgers – n’est pas un résultat auquel vous vous attendriez probablement. Le Thanksgiving canadien devient parfois fou, je suppose.

Juste un jeu du genre Bananaland.

Il est difficile d’évaluer cela comme une défaite d’un but, en raison de la frustration d’en accorder huit. Honnêtement, je ne pense pas que le message des joueurs aurait été si différent dans une victoire de 8-7, seule la séance de prolongation était différente de celle d’hier. Cela aurait quand même été un jeu dont ils n’étaient pas satisfaits.

« C’est définitivement un match bizarre à regarder, c’est quelque chose auquel je n’ai définitivement jamais participé », a ajouté l’attaquant Alex Laferrière. «Je pense qu’il y a des points positifs et beaucoup de points négatifs… Je pense que c’est juste que vous avez raison, et aussi mauvais que cela puisse être, vous avez raison. Maintenant, nous pouvons regarder en arrière, regarder les clips et les améliorer.

Adrian Kempe a utilisé le mot « inacceptable » pour décrire ce match peu après sa conclusion.

Je pensais que cette citation était importante pour plusieurs raisons. Kempe est un leader en évolution dans cette équipe et il portera un « A » à domicile tandis que Drew Doughty sera hors de l’alignement. Il y a quelques années, je ne suis pas sûr qu’il aurait délivré le même message, mais un soir où il a marqué son premier de la saison, où il a ajouté une passe décisive pour un match à plusieurs points et où sa ligne a marqué deux buts À 5 contre 5, Kempe se concentrait uniquement sur le chiffre de l’autre côté du tableau d’affichage.

Le côté du tableau d’affichage qui a terminé l’après-midi affichait un 8, une performance défensive que Kempe a qualifiée de « négligente ».

Comme il l’a ajouté, c’est plus que les huit.

Si les Kings jouent de la même manière, ils n’accorderont pas huit buts à chaque match, mais cela n’en fait certainement pas la recette du succès.

Après trois matchs, les Kings se classent parmi les cinq dernières équipes de la LNH dans plusieurs catégories défensives, notamment les tentatives de tir depuis l’enclave. Peu importe la façon dont vous vous débrouillez, la façon dont vous voulez quantifier les tentatives, les conditions que vous souhaitez appliquer, les Kings abandonnent tout simplement beaucoup trop d’occasions dans cette zone de la glace.

L’objectif en début de saison était de trouver le bon équilibre entre maintenir un niveau défensif qui était la carte de visite de ce groupe la saison dernière, tout en essayant de trouver plus d’offensive. La performance défensive la saison dernière a été excellente, et c’est l’identité que les Kings ont tenté de conserver. Il est compréhensible qu’il puisse y avoir un certain dérapage dans la poursuite de l’offensive, mais cela a été beaucoup plus ouvert que ce que les Kings souhaitent.

« Je pense que nous devons nous regarder dans le miroir et réaliser que ce n’est pas notre identité et que nous devons la retrouver », a déclaré le défenseur Brandt Clarke. « Une fois qu’on aura fait ça, on reviendra sur le bon chemin, mais oui, ce n’est pas ce qui s’est passé [in Ottawa]……nous ne sommes pas restés fidèles à notre identité et cela nous a coûté très cher.

Peut-être était-il trop ambitieux de s’attendre à ce que les choses se produisent du jour au lendemain.

Un changement dans le système de zone neutre, des principes différents dans d’autres domaines, la perte du défenseur Drew Doughty au début du camp d’entraînement, des joueurs plus jeunes assumant des rôles sur la ligne bleue pour lesquels ils n’étaient pas initialement prévus, des lignes avant qui n’avaient pas vraiment joué ensemble… … la liste est longue. Peut-être avons-nous sous-estimé certains de ces facteurs, mais cette ligue ne vous attend pas. Les résultats d’aujourd’hui sont aussi importants qu’ils le sont en avril.

Heureusement, comme indiqué ci-dessus, les résultats ont été bons. Quatre points sur six possibles, les deux points perdus dans des situations de 3 contre 3. Plutôt bon retour.

Le meilleur moment pour chercher un emploi, c’est quand on a déjà un emploi, dit-on. Le meilleur moment pour travailler sur ce type de domaines est dans des situations comme celle-ci, avant que cela ne vous coûte cher au classement. Jusqu’à présent, ce n’est pas le cas. Mais les Kings savent que cela changera sans changement de cap.

« Je pense que plusieurs facteurs différents entrent en jeu, mais l’un d’entre eux, je pense, est simplement la volonté de vouloir le faire », a déclaré Anderson. « S’assurer de rester dans la structure que nous voulons, c’est peut-être un peu trop lâche à Ottawa. Un match très peu orthodoxe, alors réinitialisez-le et regardez davantage ce que nous avons fait à Boston, restez un peu plus serré et essayez de le faire un peu plus.

Avec Toronto au programme demain, les Kings affronteront l’une des équipes offensives les plus prolifiques de la LNH.

C’est une équipe qui vous fera payer si vous concédez suffisamment d’occasions en infériorité numérique dans les zones dangereuses de la glace.

Quant aux sujets sur lesquels se concentrer, il ne s’agit pas d’un seul domaine.

Anderson a parlé de certaines des ruées d’hommes étranges comme d’un « ruissellement ». Peut-être que l’erreur est survenue lors de l’échec-avant. C’était peut-être un mauvais pincement de la part d’un défenseur. Peut-être qu’il est tombé en panne en zone neutre. Beaucoup de domaines peuvent conduire à des situations différentes et tous ces jeux sont situationnels.

« Cela vient de toutes sortes », a-t-il ajouté. « La défense dans son ensemble, c’est un effort de groupe complet, une patinoire complète. Je pense que tout le monde a un peu plus à donner et que tout le monde le donnera demain.

Il y a la dernière partie – tout le monde va la donner demain.

Chez les Maple Leafs, peu d’équipes sont aussi performantes que Toronto et elles comptent plus de joueurs que la plupart des joueurs équipés pour se convertir dans de telles situations. Il n’est pas nécessaire que tout se déroule en un seul match, mais vous voulez voir des progrès, voir des progrès, voir l’engagement que nous avons toujours vu de la part de ce club. Plus tôt les Kings pourront retrouver cet équilibre et retrouver la mentalité dont ils ont fait preuve à Boston, plus tôt nous mettrons les conversions de deux points dans le passé.