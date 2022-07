Après la décision sur l’avortement, la Virginie-Occidentale pourrait devenir le premier État à adopter une loi restreignant l’accès

Un projet de loi en vue d’un vote final au Sénat de Virginie-Occidentale pourrait faire de l’État le premier à adopter une nouvelle législation restreignant l’accès à l’avortement après la décision de la Cour suprême des États-Unis supprimant son statut protégé en tant que droit constitutionnel.

Les sénateurs doivent se réunir vendredi après-midi pour une troisième lecture du projet de loi, qui, selon certains, n’a été examiné par aucun des comités de la chambre. S’il est adopté, il se dirigerait vers le gouverneur républicain, qui a signalé qu’il était favorable à une interdiction à l’échelle de l’État.

Le gouverneur Jim Justice a déclaré lors d’une conférence de presse plus tôt cette semaine que le projet de loi sur l’avortement “est si important qu’il est hors du tableau. Nous avons besoin de moderniser notre loi, et ce que nous avons dans les livres est ancien”. Il n’a pas indiqué s’il signerait le projet de loi adopté par la Chambre, et le bureau du gouverneur n’a pas immédiatement renvoyé un e-mail jeudi demandant des commentaires sur cette version.

La Chambre des délégués a adopté le projet de loi qui imposerait des peines de prison aux prestataires de soins médicaux qui pratiquent des avortements plus tôt cette semaine après avoir autorisé des exemptions pour les victimes de viol et d’inceste jusqu’à 14 semaines de grossesse.

L’exemption oblige également les victimes à signaler leur agression aux forces de l’ordre. Le projet de loi prévoit d’autres exceptions pour une grossesse extra-utérine, un « fœtus non médicalement viable » ou une urgence médicale.

REGARDER | La Cour suprême des États-Unis annule Roe v. Wade : Une Amérique divisée réagit à l’inversion Roe v. Wade La décision de la Cour suprême des États-Unis d’annuler Roe v. Wade est une victoire tant attendue pour certains Américains et une perte terrifiante pour d’autres. Le pays va bientôt interdire ou interdire l’avortement dans 25 États.

Le vote à la Chambre dominée par le GOP mercredi est intervenu au milieu d’une protestation de dizaines de personnes à l’intérieur du Capitole et a suivi une audience publique bruyante au cours de laquelle la plupart des orateurs – n’ayant que 45 secondes chacun pour exprimer leurs opinions ou être coupés – se sont opposés au projet de loi.

Une fille de 12 ans exprime son opposition

Un défilé de 90 orateurs s’est présenté au micro, dont Addison Gardner, 12 ans, de Buffalo Middle School, qui a posé une situation hypothétique frappante aux législateurs.

“Si un homme décide que je suis un objet et me fait des choses indescriptibles et tragiques, suis-je, un enfant, censé porter et donner naissance à un autre enfant?” dit-elle. « Dois-je faire subir à mon corps le traumatisme physique de la grossesse ? Dois-je en subir les implications mentales ? Un enfant qui n’avait pas son mot à dire sur ce qui était fait de mon corps. Certains ici disent qu’ils sont pro-vie. Est-ce que ma vie ne t’importe pas ?”

La législation avancée lors d’une session extraordinaire convoquée par la justice pour “clarifier et moderniser” les lois de l’État sur l’avortement ferait de l’avortement un crime passible de 10 ans de prison.

Après la décision de la Cour suprême en juin, le procureur général de Virginie-Occidentale, Patrick Morrisey, a déclaré que l’avortement était interdit dans l’État en raison d’une loi des années 1800 qui était inapplicable alors que l’avortement était protégé par le gouvernement fédéral. Mais le 18 juillet, un juge de Charleston a interdit à l’État d’appliquer l’interdiction, jugeant qu’elle avait été remplacée par une multitude de lois modernes contradictoires, telles que l’interdiction de l’avortement après 20 semaines.

Pendant des heures de débat à la Chambre, le son des cris et des chants des manifestants à l’extérieur de la chambre a retenti dans toute la pièce. “Face-nous !” hurlait la foule.

“Ce qui sonne dans mes oreilles n’est pas le bruit des gens ici”, a déclaré l’un des partisans du projet de loi, le républicain Del. Brandon Steele du comté de Raleigh. “Ce sont les cris des enfants à naître, des dizaines de milliers d’enfants à naître qui sont morts aujourd’hui. … Leur sang crie du sol aujourd’hui que vous mettez fin à cette cicatrice sur notre état, que vous enlevez cette malédiction de cette terre qui a été mise sur nous par un tribunal il y a si longtemps.”

Kaylen Barker, directrice des communications de la seule clinique d’avortement de l’État, est escortée hors de la chambre de la Chambre par la sécurité lors de l’audience publique sur le projet de loi sur l’interdiction de l’avortement mercredi. (Leah Willingham/Associated Press)

Certaines des personnes qui ont pris la parole lors de l’audience publique ont pleuré, notamment une femme qui a déclaré que l’avortement lui avait sauvé la vie et une mère qui a déclaré que sa fille adolescente avait été violée l’année dernière lors d’une soirée pyjama.

La directrice exécutive du Women’s Health Center of West Virginia, Katie Quinonez, a été interrompue et on lui a demandé de démissionner alors qu’elle commençait à parler de l’avortement qu’elle avait subi à l’âge de 17 ans et à quelques mois seulement de l’obtention de son diplôme d’études secondaires.

“J’ai choisi la vie”, a-t-elle dit, élevant la voix pour parler pendant l’interruption. “J’ai choisi ma vie, parce que ma vie est sacrée.”

Alors que la sécurité s’approchait pour l’escorter hors du podium, elle passa devant eux, descendit l’allée de la chambre et sortit par les portes. Les gens assis dans la tribune se sont levés pour applaudir et applaudir.