Après la décision de la Cour suprême, c’est la saison ouverte sur les lois américaines sur les armes à feu

WASHINGTON (AP) – La décision de la Cour suprême élargissant les droits des armes à feu menace de renverser les restrictions sur les armes à feu à travers le pays alors que les militants mènent des batailles judiciaires sur tout, des interdictions des armes de type AR-15 aux limites d’âge.

La décision rendue en juin a déjà conduit un juge à empêcher temporairement une ville du Colorado d’appliquer une interdiction de vente et de possession de certaines armes semi-automatiques.

Première décision majeure sur les armes à feu en plus d’une décennie, la décision pourrait radicalement remodeler les lois sur les armes à feu aux États-Unis, même si une série d’horribles fusillades de masse repoussent la question dans les gros titres.

“Le mouvement des droits des armes à feu a reçu une arme de destruction massive, et il finira par anéantir environ 75% des lois sur les armes à feu”, a déclaré Evan Nappen, un avocat des droits des armes à feu du New Jersey.

Les batailles judiciaires surviennent alors que l’administration Biden et les services de police des États-Unis luttent pour lutter contre une augmentation des crimes violents et des fusillades de masse, y compris plusieurs meurtres très médiatisés perpétrés par des suspects qui ont acheté leurs armes légalement.

Et étant donné le grand nombre d’affaires en instance devant les tribunaux, beaucoup plus de temps sera passé dans les salles d’audience, peu importe qui gagne.

“Nous verrons beaucoup d’argent des contribuables et de ressources gouvernementales qui devraient être utilisés pour empêcher la criminalité armée d’être utilisée pour défendre des lois sur les armes à feu qui sauvent des vies et qui sont extrêmement populaires”, a déclaré Jonathan Lowry, avocat en chef et vice-président de Brady, le groupe de contrôle des armes à feu. .

Le Congrès a traversé des années d’impasse pour adopter un modeste paquet de prévention de la violence armée il y a quelques semaines, et la Chambre a voté pour renouveler l’interdiction des armes semi-automatiques de grande puissance, bien que cet effort soit probablement voué au Sénat alors que les républicains repoussent les restrictions sur les armes à feu et dire que les récents pics de violence armée devraient être confrontés à une réponse policière renforcée.

La décision de la Cour suprême a invalidé une loi de New York obligeant les gens à démontrer un besoin particulier d’obtenir une licence pour porter une arme dissimulée en public, affirmant qu’elle viole les droits du deuxième amendement. Plusieurs autres États, dont la Californie, Hawaï, le Maryland, le Massachusetts, le New Jersey et le Rhode Island, ont des lois similaires qui devraient être directement touchées par la décision.

Dans le Massachusetts, par exemple, les chefs de police ne peuvent plus refuser ou imposer des restrictions sur les permis simplement parce que le demandeur n’a pas de « bonne raison » de porter une arme. New York a rapidement adopté une nouvelle loi sur les armes dissimulées, mais les républicains prédisent qu’elle finira également par être annulée.

Dans sa décision de New York, la majorité conservatrice de la Haute Cour a également modifié un test que les tribunaux inférieurs avaient utilisé pour évaluer les contestations des lois sur les armes à feu.

Les juges ne devraient plus se demander si la loi sert les intérêts publics comme l’amélioration de la sécurité publique, a déclaré l’opinion rédigée par le juge Clarence Thomas. Au lieu de cela, ils devraient seulement peser si la loi est “conforme au texte et à la compréhension historique du deuxième amendement”.

“Fondamentalement, la Cour suprême a invité le lobby des armes à feu à intenter des poursuites contre pratiquement toutes les lois sur les armes à feu en Amérique”, a déclaré Lowry.

La Cour suprême a ordonné aux juridictions inférieures de réexaminer plusieurs autres affaires dans le cadre du nouveau test du tribunal. Parmi eux : des lois en Californie et au New Jersey qui limitent la quantité de munitions qu’un chargeur d’armes peut contenir et une interdiction en 2013 des « armes d’assaut » dans le Maryland.

Des groupes de défense des armes à feu contestent également des interdictions similaires en Californie, à New York, au New Jersey et au Delaware.

“Les fusils en cause dans cette affaire sont le genre d’armes supportables couramment utilisées à des fins licites que des personnes responsables et pacifiques à travers les États-Unis possèdent par millions. Et ils sont, de plus, exactement ce qu’ils apporteraient au service de la milice, si cela était nécessaire », indique un procès du New Jersey intenté en juin par la Firearms Policy Coalition, faisant référence au langage du deuxième amendement.

La décision a également été soulevée dans les contestations des restrictions sur la possession d’armes à feu pour les 18 à 20 ans au Texas et en Pennsylvanie. Et il a été cité dans une affaire contestant une interdiction fédérale de possession d’armes à feu pour les personnes reconnues coupables de crimes non violents passibles de plus d’un an derrière les barreaux, ainsi qu’une interdiction des armes dissimulées dans le métro à Washington, DC.

En outre, un groupe de défense des droits des armes à feu poursuit le Colorado pour l’interdiction par l’État en 2013 des magazines contenant plus de 15 cartouches, affirmant que la décision de la Haute Cour renforce l’argument du groupe selon lequel il enfreint les droits du deuxième amendement. Et la décision a des défenseurs publics à New York demandant aux juges d’abandonner les affaires de possession d’armes à feu.

Toutes ces poursuites n’aboutiront pas nécessairement. Le procureur général du Texas, par exemple, soutient que la décision de la Cour suprême n’affecte pas la loi sur la limite d’âge de l’État, et que davantage de gouvernements d’État et locaux peuvent certainement défendre leurs lois sur les armes à feu comme étant conformes à l’histoire des États-Unis.

Adam Skaggs, avocat en chef et directeur des politiques au Giffords Law Center to Prevent Gun Violence, a prédit que lorsque la poussière sera retombée, seules les lois «en marge» seront finalement annulées.

“La plupart des juges vont les voir pour ce qu’ils sont, ce qui est exagéré et dépourvu de tout mérite”, a-t-il déclaré.

Les partisans des restrictions sur les armes à feu peuvent également se tourner vers une opinion concordante du juge Brett Kavanaugh.

Rejoint par le juge en chef John Roberts, Kavanaugh a souligné que le deuxième amendement permet une « variété » de réglementations sur les armes à feu. Il a cité l’utilisation de vérifications des antécédents et de dossiers de santé mentale dans le cadre d’un processus d’octroi de licences pour porter une arme à feu et a noté que les États peuvent interdire le port d’armes à feu dans des «lieux sensibles» tels que les écoles et les bâtiments gouvernementaux.

Mais la décision du Colorado rendue le mois dernier, alors qu’elle était encore au début du processus, était un signe rose pour les groupes de défense des droits des armes à feu.

Le juge du tribunal de district américain Raymond Moore, qui a été nommé par le président Barack Obama, a déclaré qu’il était favorable à l’objectif de la ville d’empêcher des fusillades de masse comme celle qui a tué 10 personnes dans une épicerie à proximité de Boulder l’année dernière. Mais Moore a déclaré qu’il ne connaissait pas de “précédent historique” pour une loi interdisant “un type d’arme couramment utilisé par des citoyens respectueux des lois à des fins licites”, de sorte que les groupes de défense des armes à feu ont de solides arguments contre l’ordonnance.

Encouragé par cette décision, Taylor D. Rhodes, le directeur exécutif des Rocky Mountain Gun Owners, a déclaré à l’Associated Press que son groupe envisageait de s’attaquer à d’autres mesures concernant les armes à feu dans le Colorado, où les démocrates détiennent la majorité à la législature de l’État et au bureau du gouverneur. .

Se référant à la décision de la Cour suprême, Rhodes a déclaré: “La décision Bruen nous a donné une boule de démolition de 4 tonnes.”

___

Richer a rapporté de Boston.

Lindsay Whitehurst et Alanna Durkin Richer, Associated Press