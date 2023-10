Après la débâcle de Kershaw, les Dodgers cherchent à se regrouper avec une recrue contre les D-backs en NLDS

LOS ANGELES (AP) – Leur triple lauréat du prix Cy Young n’a pas pu sortir de la première manche contre les Diamondbacks de l’Arizona. Maintenant, les Dodgers de Los Angeles, aux 100 victoires, se tournent vers une recrue de 24 ans pour les ramener dans la série de la division NL.

L’as des Dodgers Clayton Kershaw a mis son corps de 35 ans à l’épreuve dans le champ gauche peu profond dimanche. Il sautait, s’étirait et courait, apparemment seul avec ses pensées malgré le fait que ses coéquipiers s’entraînaient au bâton à proximité.

Le soleil qui baignait l’herbe verte contrastait fortement avec la nuit la plus sombre des 16 années de carrière de Kershaw.

Il a été marqué pour six points et n’a enregistré qu’un seul retrait, puis a été retiré après 35 lancers d’une défaite de 11-2 lors du premier match samedi soir.

« Vraiment embarrassant », a déclaré Kershaw.

Maintenant, lui et les Dodgers ne peuvent qu’attendre avec impatience, dans l’espoir de forcer la série au meilleur des cinq matchs à un match 4, dont le manager Dave Roberts a reconfirmé que Kershaw débuterait jeudi à Phoenix.

« C’est la meilleure option et je la considère comme la seule option », a déclaré Roberts.

Contrairement au calendrier habituel des séries éliminatoires, les équipes étaient en congé dimanche.

« Je pense que le jour de congé pourrait, espérons-le, refroidir ces chauves-souris de l’autre côté », a déclaré Roberts.

Los Angeles débutera le droitier Bobby Miller contre le vainqueur de 17 matchs Zac Gallen pour l’Arizona lors du deuxième match lundi au Dodger Stadium.

« Ne vous y trompez pas, c’est un tueur et il pense toujours qu’il est la meilleure option avec le baseball », a déclaré Roberts à propos de Miller.

Miller avait une fiche de 11-4 avec une MPM de 3,76 et 119 retraits au bâton en saison régulière, dont deux victoires contre les D-backs.

« Il est prêt », a déclaré le joueur de premier but des Dodgers Freddie Freeman. « Depuis le premier départ qu’il a fait cette année jusqu’à là où il en est maintenant, l’équilibre sur le monticule, la façon dont il commande le baseball, la façon dont il attaque les frappeurs, nous nous sentons plutôt bien. »

All-Star Gallen a perdu deux fois contre les Dodgers avec une fiche de 17-9 avec une MPM de 3,47 en saison régulière.

« Ils vont tirer », a-t-il déclaré. « Mais je ne pense pas non plus qu’il y ait de pression. Personne ne s’attend à ce que nous soyons ici. Vous nous voyez jouer notre meilleur baseball lorsque nous jouons de manière facile et insouciante, et je pense que c’est exactement la mentalité que j’aurai là-bas.

Après un balayage de deux matchs contre Milwaukee dans la NL Wild Card Series, les D-backs à 84 victoires ont été agressifs en s’en prenant à Kershaw dès le premier lancer.

« Cette équipe a une puce sur l’épaule », a déclaré le manager des D-backs Torey Lovullo. « J’espère que les gens réalisent qu’on ne peut pas nous marcher dessus. »

Si les Dodgers se qualifient pour un match 4, Kershaw travaillerait sur son repos le plus court depuis le début de la saison. Sa charge de travail a été soigneusement gérée depuis qu’il a été retiré de la liste des blessés le 10 août, sans sortie au-delà de 5 1/3 de manches.

Kershaw a insisté sur le fait que son effondrement n’était pas lié à la blessure à l’épaule qui l’avait envoyé sur la liste des blessés six semaines plus tôt dans la saison. Lui et les Dodgers sont restés muets sur les détails de la blessure.

« Si vous regardez les choses, tout était en fait une légère amélioration par rapport à ce qu’il a été. Donc la récupération, les éléments du jeu ne concernent rien du tout avec le bras », a déclaré Roberts. « Cela n’a rien à voir avec la blessure à l’épaule, rien. »

Kershaw a quitté le premier match avec une MPM de – attendez – 162,00.

« Ce que je sais, c’est que pour accomplir ce que nous voulons cette année, nous aurons besoin de Clayton Kershaw pour commencer les matchs de baseball », a déclaré Roberts. « Et j’ai toute la confiance du monde qu’il peut faire ça et tout ira bien. »

___

AP MLB : https://apnews.com/hub/mlb