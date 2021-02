Après la cyberattaque russe, recherche de réponses et débat sur les représailles

WASHINGTON – Alors que les assistants du président Biden luttent pour trouver des moyens innovants de riposter contre la Russie pour le piratage le plus sophistiqué du gouvernement et des entreprises de l’histoire, les principaux sénateurs et dirigeants d’entreprise ont averti mardi que «la portée et l’ampleur» de l’opération n’étaient pas claires, et que l’attaque pourrait encore se poursuivre.

« Qui connaît l’intégralité de ce qui s’est passé ici? » Brad Smith, le président de Microsoft, a déclaré jeudi à la commission du renseignement du Sénat. «À l’heure actuelle, l’attaquant» – qui semble être le SVR, l’une des principales agences de renseignement de Russie – «est le seul à connaître l’intégralité de ce qu’il a fait». Microsoft a été l’un des premiers à sonner l’alarme concernant l’intrusion dans les réseaux du gouvernement et du secteur privé.

L’audience était une rare diffusion publique de l’un des plus gros échecs du renseignement américain depuis Pearl Harbor et les attentats terroristes du 11 septembre 2001: un assaut contre la «chaîne d’approvisionnement» des logiciels de gestion de réseau utilisés par les gouvernements et la plupart des les plus grandes entreprises.

L’Agence de sécurité nationale, malgré des milliards de dollars dépensés pour installer des capteurs dans les réseaux du monde entier, a manqué les preuves pendant plus d’un an – un point soulevé par les sénateurs démocrates et républicains, qui ont demandé combien de temps les États-Unis seraient restés dans le noir.