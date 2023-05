Aujourd’hui, leur Inn at Moonlight Beach a attiré l’attention des médias du monde entier depuis qu’il est devenu le premier hôtel certifié WELL™ au monde. Avec ses améliorations biologiques, ses jardins d’herbes et de légumes, ses systèmes de ventilation et de purification d’eau à la pointe de la technologie et son atmosphère détendue et paisible, cette auberge de cinq suites fait partie d’un mouvement croissant pour assurer la santé et le bien-être dans les espaces partagés.

Créer de beaux espaces ne suffisait plus, et Shangwen a vu un défi : « Comment créer un espace vivifiant. Cela nécessite une autre manière.

Elle et son mari ont acheté une petite auberge à Encinitas, en Californie, près de San Diego, et ont procédé à une rénovation complète du terrain et de la propriété. Shangwen avait entendu parler d’un nouveau programme de certification pour aider les promoteurs et les propriétaires de bâtiments à s’implanter dans l’espace naissant de construction de bien-être, semblable à la norme LEEDS plus connue pour l’environnement.

11 mai 2023 — En 2017, Shangwen Kennedy était une architecte et urbaniste expérimentée formée à Harvard qui voulait essayer quelque chose de nouveau : créer des espaces qui amélioreraient la santé et le bien-être des personnes qui les utilisent.

Des bâtiments grands et petits, dans toutes sortes d’industries à travers le monde, sont construits pour obtenir et promouvoir la certification WELL. Cela a commencé avant la pandémie, mais le COVID-19 a suscité des inquiétudes concernant la sécurité et la propreté dans les environnements communs, et WELL a réagi en fournissant une gamme d’authentification pour fournir des normes et de la confiance.

Pour obtenir les reconnaissances WELL, les bâtiments doivent répondre à des normes sur des sujets tels que l’eau, l’air, la lumière, le confort thermique et le son.

« Avant COVID et après COVID, c’est un jeu totalement différent », a déclaré Yan Tai, vice-président senior des relations publiques et des communications à l’International WELL Being Institute, le principal organisme de certification mondial pour les bâtiments sains. « C’était quelque chose de vraiment agréable à avoir, mais maintenant c’est vraiment un incontournable. »

Un « engagement envers les personnes d’abord »

L’International WELL Being Institute est basé sur un « engagement envers les personnes d’abord », indique son site Web. « Des organisations du monde entier – des startups aux entreprises du Fortune 500 – utilisent WELL pour donner la priorité à la santé et à la sécurité de leurs employés, maximiser la valeur de l’immobilier et optimiser la performance du capital humain et social de leur entreprise. »