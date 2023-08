Après la Coupe du Monde Féminine, Rubiales est un paria du football espagnol

Barcelone, Espagne –

Une semaine après que le président de la fédération espagnole de football ait embrassé une joueuse lors de la cérémonie de remise des prix de la Coupe du monde féminine, sa réputation est en lambeaux et il se retrouve sans emploi.

Luis Rubiales, dont le leadership du football espagnol avait déjà été marqué par des succès teintés de scandale, a ruiné sa carrière en offensant des millions de personnes dans le monde avec son comportement lors de la finale à Sydney, en Australie, lorsqu’il s’est également saisi l’entrejambe dans un geste de victoire.

« Rubiales ne peut plus diriger le football espagnol », a déclaré dimanche la ministre espagnole Maria Jesus Montero, au lendemain de sa suspension provisoire de 90 jours par la FIFA.

« Nous en avons eu assez de lui quand il a gâché le grand triomphe du football féminin par son attitude intolérable. »

La FIFA s’est opposée à Rubiales après qu’il a refusé de démissionner et a déclaré vendredi devant une assemblée d’urgence de sa fédération qu’il était victime d’une « chasse aux sorcières » menée par de « fausses féministes ».

Lors d’une journée qui sera considérée comme l’une des plus laides du football espagnol, Rubiales a déclaré que l’attaquante Jenni Hermoso avait consenti au baiser « mutuel ». Hermoso a répondu dans deux déclarations en disant que c’était faux et qu’elle se considérait comme victime d’un abus de pouvoir. Elle a également accusé la fédération d’avoir tenté de faire pression sur elle pour qu’elle soutienne Rubiales. La fédération a répliqué en affirmant qu’elle mentait et qu’elle allait intenter une action en justice contre elle.

Dans le cadre de la suspension de Rubiales, le juge disciplinaire de la FIFA, Jorge Palacio, a ordonné à Rubiales et à la fédération de ne pas contacter Hermoso.

Le gouvernement espagnol demande également son renvoi définitif devant le Tribunal administratif des sports d’Espagne. Le tribunal se réunira la semaine prochaine pour examiner le procès intenté par le gouvernement pour abus de pouvoir présumé et pour avoir prétendument commis des actes ternissant la dignité et le décorum d’un événement sportif. S’il est reconnu coupable, Rubiales pourrait être déclaré inapte à exercer ses fonctions.

Le grand espagnol Andres Iniesta, vainqueur de la Coupe du monde 2010, a déclaré : « Après ce qui s’est passé cette semaine, je voudrais exprimer ma tristesse, en tant que personne, en tant que père de trois filles, en tant que mari et en tant que footballeur.

« Nous avons dû supporter ce président qui s’accrochait au pouvoir, n’admettait pas que son comportement était inacceptable et nuisait à l’image de notre pays et de notre football devant le monde », a déclaré Iniesta sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Rubiales a été remplacé par son vice-président Pedro Rocha, qui assurera l’intérim en son absence. Rocha est considéré comme un confident de Rubiales.

Dimanche, Rocha a convoqué une réunion d’urgence des chefs des fédérations régionales pour discuter de la crise.

Le comportement de Rubiales a non seulement terni le plus grand exploit du football féminin espagnol, mais il a également déchiré sa fédération.

Le seul soutien public que Rubiales a reçu est venu lors de l’assemblée générale de vendredi, où il a été applaudi à plusieurs reprises par une partie de la foule majoritairement masculine, composée de responsables des fédérations régionales, d’entraîneurs, d’arbitres et de joueurs des divisions inférieures.

Mais son refus d’y aller dans la discrétion a entraîné certaines démissions au sein de son conseil d’administration, notamment celle de la vice-présidente en charge du football féminin.

Parmi ceux qui ont applaudi sa diatribe figurent l’entraîneur féminin Jorge Vilda – l’entraîneur d’Hermoso – et l’entraîneur masculin espagnol Luis de la Fuente. Mais une fois que la FIFA a éliminé Rubiales, il n’a fallu que quelques heures aux deux entraîneurs pour publier des déclarations sanctionnant leur désormais ancien patron.

Rubiales est un ancien joueur de 46 ans qui a dirigé un syndicat de joueurs – qui a rejoint cette semaine le chœur exigeant sa démission – avant d’être élu à la tête de la fédération en 2018. Il n’a pas craint la polémique depuis, mais a renforcé son soutien interne en augmentant ses revenus.

Rubiales a gagné 339 000 euros (365 000 dollars) en 2021 après impôts, pour présider la fédération avec un budget de 382 millions d’euros (412 millions de dollars). La fédération gère les équipes nationales espagnoles de football masculines et féminines ainsi que ses ligues de football semi-professionnelles et amateurs. Il organise également les arbitres. Le gouvernement maintient une certaine surveillance sur l’entité mais il ne peut pas nommer ni révoquer ses dirigeants.

Quelques semaines après être devenu l’homme le plus puissant du football espagnol, Rubiales a montré qu’il ne tolérerait aucun acte qu’il considérait comme déloyal en limogeant l’entraîneur de l’équipe masculine d’Espagne, deux jours seulement avant son premier match à la Coupe du monde 2018 en Russie. Julen Lopetegui venait d’accepter de rejoindre le Real Madrid après le tournoi, mais Rubiales a estimé qu’il avait trahi l’équipe nationale et l’a limogé.

Rubiales a révolutionné la Super Coupe d’Espagne en 2019 en l’étendant de deux à quatre équipes et en l’emmenant en Arabie Saoudite – désormais le grand pôle d’attraction des meilleurs talents européens comme Cristiano Ronaldo – en échange de 40 millions de dollars par an. Les clubs et la fédération ont adoré cet argent, mais cette décision a été critiquée par les groupes de femmes et de défense des droits humains en raison du traitement réservé par le régime aux femmes et aux minorités. Les autorités espagnoles ont également examiné l’accord et un juge d’instruction enquête sur la légalité des contrats de Super Coupe qui incluaient apparemment de l’argent destiné au joueur de Barcelone de l’époque, Gerard Pique.

Rubiales a été toléré en partie parce qu’il était considéré comme meilleur que son prédécesseur, Angel Maria Villar, qui a été au pouvoir pendant près de trois décennies avant de se retrouver derrière les barreaux pour corruption généralisée.

Rubiales a accru son emprise sur le pouvoir en devenant vice-président de l’UEFA, qui est restée silencieuse sur le scandale. Rubiales était à la tête de ce qui promettait d’être son plus grand prix : une candidature commune pour accueillir la Coupe du monde masculine 2030 avec le Portugal, le Maroc et peut-être l’Ukraine.

Mais il semble que la plus grande réussite sportive du football espagnol sous sa direction ait conduit à sa chute – à moins qu’il ne parvienne à lutter avec succès contre la FIFA et le gouvernement espagnol.

Non seulement ses actions ont été jugées déplacées, mais sa gestion erratique du scandale – qui est passée de l’insulte à ses détracteurs à des excuses maladroites, et finalement à sa tirade contre le féminisme – l’a fait tomber.

La réponse de la société espagnole a été massivement favorable à Hermoso et contre Rubiales.

Ses coéquipières espagnoles, ainsi que plus de 50 autres joueuses, ont déclaré qu’elles ne joueraient pas pour l’Espagne tant qu’il resterait.

Les messages de soutien au joueur et de condamnation de Rubiales ont afflué de la part de joueurs espagnols et étrangers, des clubs de football les plus puissants – Real Madrid, Barcelone, Séville, Athletic Bilbao, Valence, entre autres – et de partis politiques d’extrême gauche à le centre droit.

« Luis Rubiales est terminé », a déclaré à l’Associated Press la présidente de la ligue féminine espagnole, Beatriz Alvarez. « Il a creusé sa propre tombe avec ses actes et ses paroles. »