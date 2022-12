Après la Coupe du monde, ce que l’Angleterre doit régler avant l’Euro 2024

DOHA, Qatar – L’attente de l’Angleterre pour une victoire dans un tournoi majeur s’étendra désormais sur au moins 58 ans. Le manager Gareth Southgate se demande s’il est la bonne personne pour mener les Trois Lions à l’Euro 2024 alors que la Football Association procède à un examen interne d’une campagne de Coupe du monde qui a tant promis mais s’est terminée par une sortie angoissante en quart de finale vers la France.

Le mandat de six ans de Southgate a rapproché plus que jamais l’Angleterre de la fin de cette attente pour l’argenterie, mais ici, ESPN examine ce qui peut être fait d’ici les prochains euros en Allemagne pour aider à augmenter leurs chances de succès.

Conserver la porte sud

L’opinion publique est divisée quant à savoir si Southgate a mené cette équipe d’Angleterre aussi loin qu’il le peut, mais ne perdons pas de vue les progrès réalisés sous sa direction : l’Angleterre a remporté six matchs à élimination directe dans des tournois majeurs entre 1968 et 2016 ; Southgate en a remporté six entre 2018 et 2022.

Cette génération de joueurs veut à nouveau représenter son pays et est inspirée par le sens de l’opportunité plutôt que d’être accablée par le poids de l’histoire. Southgate a été le moteur de la redéfinition de cette relation avec l’équipe nationale, créant un environnement positif dans le camp et favorisant un véritable investissement émotionnel dans la fortune de l’Angleterre.

Il y a de meilleurs tacticiens là-bas – bien que Southgate se soit considérablement développé dans ce domaine – mais tout remplaçant potentiel devrait s’assurer que la même culture perdure, et il n’y a certainement aucune garantie de cela. Son expérience en tournoi est inestimable. L’Angleterre s’est améliorée en tant qu’équipe tous les deux ans – une sortie en quart de finale ressemble à un pas en arrière étant donné qu’elle survient après avoir atteint la finale de l’Euro 2020, mais la qualité de leur football était meilleure et ils étaient désespérément proches de battre les champions du monde, la France.

Thomas Tuchel et Mauricio Pochettino ont une qualité de star mais pas la même connaissance intime du passé et du présent de l’Angleterre. Les principaux candidats anglais – Graham Potter de Chelsea et Eddie Howe de Newcastle – n’ont pas (encore) le même pedigree tandis que le stock de Brendan Rodgers a considérablement chuté à Leicester. Si Southgate a l’énergie et le désir de continuer, il est la meilleure option dont dispose l’Angleterre. La FA et les joueurs veulent certainement qu’il reste, tandis qu’un cycle de tournois plus court de 18 mois renforce le besoin de continuité.

L’Angleterre est tombée face à la France, non pas aux tirs au but, mais après avoir raté une belle occasion d’égaliser le score sur place. Marc Atkins/Getty Images

Faire de meilleurs remplacements dans le jeu

Cela ne veut pas dire que Southgate est parfait. Les remplacements en jeu du joueur de 52 ans restent une source de débat. Il est rare qu’il modifie un jeu de manière proactive avec un effet positif. Certaines des critiques à cet égard contre la France sont cependant discutables, car l’Angleterre était la meilleure équipe à 1-1, alors pourquoi changer une équipe jouant avec l’élan pour gagner le match ? De plus, Southgate préparait Mason Mount et Raheem Sterling avant qu’Olivier Giroud ne marque le but vainqueur de la France et il a été suggéré que Bukayo Saka se soit blessé, provoquant son remplacement.

Cela dit, Jack Grealish est arrivé trop tard et la décision d’utiliser Sterling semblait être basée sur la loyauté plutôt que sur une séquence impitoyable dont l’Angleterre aurait peut-être eu besoin à ce moment-là, étant donné que l’ailier de Chelsea était rentré à Londres après une effraction à son chez lui et a participé à une séance d’entraînement à son retour au Qatar.

Plus généralement, c’est un domaine dans lequel Southgate pourrait être plus clinique, surtout compte tenu de la profondeur des options à sa disposition. C’est bien sûr quelque chose dont nous sommes tous plus avisés avec le recul mais finalement c’est pour cela que les managers occupent les postes qu’ils occupent : pour prendre les bonnes décisions au bon moment.

Améliorer la mentalité du grand jeu

L’Angleterre n’est pas allée aussi loin qu’à Russie 2018 (demi-finales) ou à l’Euro 2020 (finale) mais il y a eu un net pas en avant au Qatar. C’est un fait historique que l’Angleterre ne bat pas les nations d’élite lors des matches à élimination directe des tournois majeurs loin de Wembley. Et ils ont trouvé le succès lors des deux derniers tournois grâce à un style largement pragmatique et conservateur informé par la conviction qu’ils n’étaient pas encore les égaux des meilleures équipes du jeu.

Cela a changé. L’équipe a ouvertement parlé d’être assez bonne pour gagner la Coupe du monde et l’approche contre la France a été l’une des sélections d’équipe les plus audacieuses de Southgate compte tenu de l’ampleur du match, optant contre la défense à cinq hommes précédemment utilisée dans les grands matchs pour essayer d’aller “orteil”. toe” comme il l’a dit avec la France en 4-3-3.

Dans le contexte de ce qui était en jeu, la performance de la seconde période a été l’une des meilleures de l’Angleterre sous Southgate, mais ils n’ont pas été en mesure de montrer la même efficacité que la France, qui était heureuse d’attendre son heure et de choisir un moment pour frapper. C’était un match avec de belles marges, mais l’idée que l’Angleterre ne devrait pas posséder un complexe d’infériorité contre les plus grandes équipes doit rester et se développer jusqu’en 2024. La relégation du niveau supérieur de la Ligue des Nations n’aidera pas.

Fikayo Tomori pourrait avoir une chance de revendiquer sa position. Jonathan Moscrop/Getty Images

Trouver un défenseur central de premier ordre

Il ne fait aucun doute que Harry Maguire a laissé sa forme indifférente de Manchester United derrière lui au Qatar. Southgate est sorti sur une branche pour le joueur de 29 ans, non seulement en le nommant dans l’équipe mais en le retenant pour les quatre matches, et Maguire a justifié cette loyauté dans une certaine mesure avec une série d’affichages solides. Cependant, il a perdu Giroud pour le but gagnant de la France, et le soupçon demeure que l’Angleterre est encore trop vulnérable défensivement pour jouer le style expansif qu’exige la profondeur de ses options offensives. John Stones a fait un bon tournoi, mais l’Angleterre serait améliorée par l’émergence d’un défenseur central d’élite dans les 18 prochains mois.

Dans ce contexte, il est impératif que Fikayo Tomori ait une chance de s’établir d’ici l’Euro 2024. Tomori a joué un rôle central dans la première victoire du titre de Serie A de l’AC Milan en 11 ans, mais n’a remporté que deux sélections depuis son arrivée en Italie. Chelsea l’année dernière, dont la dernière est survenue en juin. S’il maintient sa forme en club, Tomori, 24 ans, devrait avoir une belle opportunité de marquer sa marque au niveau international.

Marc Guehi est plus en retard dans son développement à Crystal Palace mais a un grand potentiel, tandis que Ben White est une autre option possible s’il n’y a pas de problèmes persistants liés à la sortie brutale du défenseur d’Arsenal du camp d’Angleterre au Qatar en raison de ce que la FA a décrit comme “personnel”. les raisons.”

jouer 1:05 Steve McManaman loue la performance de l’Angleterre malgré sa défaite 2-1 contre la France lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2022.

Soyez plus créatif au milieu de terrain

L’émergence de Jude Bellingham a été l’un des plus grands points positifs que l’Angleterre puisse retirer du Qatar. Le joueur de 19 ans a fait preuve d’une maturité bien au-delà de ses années pour ajouter du dynamisme à un milieu de terrain qui en avait besoin depuis un certain temps. Southgate tenait à souligner que Bellingham avait plus de liberté pour s’exprimer avec Declan Rice dans le rôle de titulaire et Jordan Henderson, un n ° 8 légèrement plus conservateur à ses côtés dans le système 4-3-3 anglais.

Mais, aussi bon qu’Henderson ait été au Qatar, l’Angleterre pourrait-elle jouer avec un joueur plus offensif dans ce rôle ? Mason Mount est le candidat évident mais il a lutté pour la forme et, après avoir perdu contre la France, il était facile de se demander si Southgate pourrait faire avec Phil Foden ce que Didier Deschamps a fait avec Antoine Griezmann ? Trouver une position plus centrale pour Foden permettrait à l’Angleterre d’inclure un autre joueur offensif dans l’une des positions les plus avancées aux côtés de Harry Kane, où ils ont tellement d’options.

Foden n’y joue pas pour Manchester City, mais Deschamps a utilisé Griezmann dans une position différente pour résoudre un problème spécifique créé par les blessures de N’Golo Kante et Paul Pogba. Il n’y a aucune garantie de succès, mais utiliser Foden de cette manière vaut au moins la peine d’être exploré.

Une autre option est James Maddison de Leicester City qui, comme Tomori, aurait dû avoir une chance bien avant maintenant. L’amener au Qatar sans casquette en trois ans – et se remettre d’une blessure – est une chose, mais il n’a pas joué du tout. Et la plus grande erreur a été commise plus tôt – si vous ne pouvez pas lui faire confiance dans un match de la Ligue des Nations, comment peut-il être soudainement jeté dans un match à élimination directe de la Coupe du monde ?

Travaillez davantage sur la malédiction de pénalité

Southgate est ancré dans l’histoire de la relation douloureuse de l’Angleterre avec les pénalités. Après avoir raté le coup de pied décisif lors de la défaite de l’Angleterre en demi-finale de l’Euro 96 contre l’Allemagne, il comprend mieux que quiconque la pression et la psychologie impliquées dans de tels moments déterminants pour le tournoi.

Par conséquent, l’Angleterre a entrepris des mois de travail qui comprenaient une étude commandée par l’ancien directeur technique de la FA, Dan Ashworth, qui a montré que l’Angleterre a pris ses coups de pied plus rapidement que toute autre nation. Ils ont pris des pénalités à la fin de séances d’entraînement intensives pour recréer la sensation de “jambes fatiguées” de la vraie chose. Ils ont utilisé des buts avec des filets répartis sur toute la ligne n’exposant que les quatre coins dans le but d’améliorer la précision. Et lorsque l’Angleterre a battu la Colombie en huitièmes de finale en 2018, la malédiction semblait avoir été bannie alors qu’elle remportait sa première fusillade en Coupe du monde de son histoire.

Pourtant, l’histoire récente de l’Angleterre serait très différente si ses problèmes de penalty n’étaient pas revenus: ils ont perdu la finale de l’Euro 2020 lors d’une fusillade contre l’Italie et ont été éliminés de cette Coupe du monde alors que Kane a skié un deuxième penalty à six minutes de la fin contre la France, ce qui aurait probablement pris leur quart de finale en prolongation.

Kane est le tireur de penalty le plus fiable d’Angleterre – et il y avait des circonstances extrêmes dans le jeu, notamment le long retard pour un contrôle VAR et face à son coéquipier de Tottenham Hugo Lloris dans le but de la France – mais s’il est faillible, cette équipe l’est aussi. générale, et des travaux supplémentaires doivent être effectués.