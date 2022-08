Après la controverse sur les “interférences de tiers”, CoA écrit à la FIFA ; Blâme Praful Patel pour le désordre actuel

La controverse sur «l’ingérence de tiers» dans les affaires concernant la Fédération indienne de football (AIFF) semble être sans fin.

Vendredi 5 août, la fédération internationale de football (FIFA) et la Confédération asiatique de football (AFC) avaient envoyé un e-mail au secrétaire général par intérim de l’AIFF soulevant la question de la “déviation” par rapport à la “feuille de route” pour faire entrer la nouvelle constitution de l’AIFF. lieu et menacé d’interdiction.

Exprimant sa surprise, l’AIFF a répondu à la FIFA-AFC indiquant que la fédération a pris note des préoccupations exprimées dans son e-mail et que la fédération attend la copie imprimée de l’ordonnance de la Cour suprême datée du 3 août pour informer la FIFA-AFC de ce que tout a eu lieu.

“Nous avons reçu votre e-mail ci-dessus daté du 05.08.2022 et avons pris note des préoccupations que vous avez soulevées. Nous avons été surpris de ne le recevoir que cet après-midi et attendions la copie imprimée de l’ordonnance de la Cour suprême du 03.08.2022 afin de vous informer de ce qui s’est passé, mais nous avons constaté que des copies de votre e-mail ont déjà été publiées dans le journal national journaux à un embarras considérable pour nous », a déclaré le courrier de l’AIFF.

Le courrier indique en outre que l’AIFF comprend qu’il a été fait apparaître qu’il y a eu un non-respect des directives établies par la FIFA, mais il regrette de dire que la position correcte n’a peut-être pas été placée devant les instances mondiales et continentales. instances dirigeantes du football par celui qui leur a donné les informations concernant l’audience.

Le courrier de l’AIFF disait : « Vous vous souvenez peut-être que par votre lettre du 01.07.2022, vous demandiez :

Préparer la Constitution d’ici le 31.07.2022

Les membres de l’AIFF doivent approuver les statuts la première semaine d’août

Les élections auront lieu avant le 15.09.2022

Le courrier a ajouté que toute la correspondance avec la FIFA-AFC a été portée devant la Cour suprême de l’Inde et que la cour suprême est pleinement informée de leurs préoccupations, notamment en ce qui concerne la Coupe du monde féminine U-17.

Cette affaire a donc été traitée avec le plus grand sérieux, tant par le gouvernement indien que par la plus haute autorité judiciaire du pays, a déclaré l’AIFF.

“Toute la correspondance avec vous a été déposée devant la Cour suprême de l’Inde et la Cour est pleinement informée de vos préoccupations, en particulier en ce qui concerne la Coupe du monde féminine des moins de 17 ans. Cette affaire a donc été traitée avec le plus grand sérieux, tant par le gouvernement indien que par la plus haute autorité judiciaire du pays. Vous vous souviendrez peut-être que des problèmes avec l’administration de l’AIFF, y compris des questions sur l’utilisation abusive de fonds et la présence de dirigeants inéligibles, ont conduit à la présente intervention du tribunal », a déclaré l’AIFF.

Donnant un compte rendu détaillé de la façon dont la “feuille de route” proposée par la FIFA-AFC a été suivie, le courrier a poursuivi en disant que c’est un fait que la constitution précédente est toujours en place, et donc l’AIFF est régie par la Constitution même aujourd’hui.

L’ordonnance de la Cour suprême du 18.05.2022 a noté que le mandat normal de l’organe élu de l’AIFF avait pris fin le 20.12.2020, mais il a continué à gérer ses affaires pendant encore deux ans et demi avec aucune objection des membres.

Consterné par cette tournure des événements, le tribunal a ordonné que jusqu’à la tenue de nouvelles élections, le soussigné (l’actuel Comité des administrateurs – CoA) administrerait la gouvernance de la fédération.

Le courrier de l’AIFF ajoute qu’il a appris que l’ex-président de la fédération, Praful Patel (qui est également membre du conseil de la FIFA), avait écrit au président de la FIFA le 23.05.2022 suite à sa destitution, laissant entendre qu’une suspension de la fédération est probable car la FIFA-AFC traiterait l’intervention du tribunal comme une implication de tiers.

«Il ne serait peut-être pas approprié qu’une personne qui a profité de la présidence du football indien pendant plus de 16 ans sans aucune limite de mandat ou autre contrôle suggère que la fédération soit suspendue simplement parce qu’il a été démis du poste qu’il avait occupé illégalement. En fait, l’ingérence d’un tiers aurait maintenant lieu si le désir des membres de faire respecter les délais de la cour n’était pas accepté », a déclaré l’AIFF dans sa réponse.

« Le football indien a un petit groupe de détracteurs qui cherchent à se servir au détriment du sport et de ses joueurs qui nous sont tous chers. Nous avons été confrontés à des cas dans le passé où certains d’entre eux avaient cherché à tromper les institutions pour nuire au bon fonctionnement de l’AIFF. Dans certains cas, des enquêtes pénales ont été ouvertes qui sont manifestement désagréables pour ceux qui sont accusés », a informé le courrier de l’AIFF de la FIFA-AFC.

Enfin, le courrier a assuré que les intérêts du football indien étaient bien servis et que la Coupe du monde féminine U-17 resterait totalement inchangée, un fait pris en compte par la Cour suprême et sur lequel des garanties ont été fournies par le Premier ministre indien. . Dans le même temps, il a exhorté la FIFA-AFC à écrire directement au CoA à l’avenir afin d’éviter tout retard ou mauvaise communication.

Incidemment, l’e-mail de la FIFA-AFC a été adressé au secrétaire général par intérim de l’AIFF, Sunanda Dhar, qui a été initialement nommé par le CoA mais plus tard autorisé par une résolution adoptée par les associations membres en date du 23 juin 2022, en tant que FIFA-AFC s’était opposé à la nomination faite par CoA. Mais la réplique à la FIFA-AFC a été faite par les membres du CoA.

