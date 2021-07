Après la confusion initiale, un navire exploité par Israël a confirmé avoir été attaqué au large des côtes d’Oman

Les opérations commerciales maritimes du Royaume-Uni (UKMTO) de l’armée britannique ont été les premières à signaler l’attaque, affirmant qu’elle s’était produite jeudi soir, au nord-est de l’île omanaise de Masirah, à quelque 300 kilomètres au sud-est de la capitale du pays.

Dans une brève déclaration, l’UKMTO a ajouté qu’il enquêtait sur les détails de l’incident, disant seulement qu’il n’était pas lié au piratage.

Selon AP, le ministère britannique de la Défense a alors annoncé que le navire touché appartenait à des Israéliens, mais n’a pas révélé son nom ni aucun autre détail.

Zodiac Maritime, basé à Londres, qui fait partie du groupe Zodiac du magnat israélien du transport maritime et de l’immobilier Eyal Ofer, a confirmé plus tard qu’un de ses navires – le pétrolier Mercer Street – avait été attaqué au large des côtes d’Oman.

Nous pouvons confirmer qu’il y a eu un incident présumé de piraterie à bord du pétrolier M/T Mercer Street.

Cependant, la compagnie a précisé qu’elle n’était pas propriétaire du navire, mais qu’elle l’exploitait seulement. Mercer Street voyageait sous pavillon libérien et a un propriétaire japonais, a-t-il ajouté. Zodiac Maritime a déclaré qu’il enquêtait également sur l’incident, tout en restant en contact avec l’UKMTO et d’autres agences concernées.

Ni les autorités israéliennes ni omanaises n’ont encore officiellement commenté l’attaque. La cinquième flotte de l’US Navy, qui effectue des missions de patrouille dans les eaux du Moyen-Orient, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire lorsqu’elle a été approchée par AP.

L’histoire a attiré l’attention alors que des attaques contre des navires israéliens et iraniens se sont produites fréquemment depuis le début de l’année, les deux rivaux se blâmant mutuellement pour ces incidents. Les médias israéliens l’ont décrit comme « guerre de l’ombre » entre les pays.

Début juillet, un navire marchand, qui appartenait autrefois à des Israéliens, a pris feu après avoir été touché par un « arme inconnue » dans le nord de l’océan Indien. Un mois plus tôt, le navire de formation et de logistique iranien IRIS Kharg – le plus grand de la marine du pays – a coulé dans le golfe d’Oman à la suite d’un incendie majeur à bord.

D’autres incidents de ce type se sont produits cette année, mais dans tous ces cas, les navires touchés ont évité de graves dommages et ont pu reprendre leurs activités après les réparations.

En mars, un article du Wall Street Journal a affirmé qu’Israël avait utilisé des mines navales pour bombarder au moins une douzaine de navires transportant du pétrole iranien en mer Rouge et dans d’autres parties de la région au cours des deux dernières années. L’article, qui cite des responsables américains et régionaux anonymes, a déclaré que l’État juif avait agi par crainte que Téhéran n’utilise l’argent du pétrole pour financer l’extrémisme au Moyen-Orient.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !