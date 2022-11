Après la confusion d’avant-match, le QB des Bears de Chicago Trevor Siemian se bat contre une blessure oblique lors d’une défaite contre les Jets – Shaw Local

EAST RUTHERFORD, NJ – Le quart-arrière remplaçant Trevor Siemian a appris dimanche matin qu’il partirait pour les Bears de Chicago. Le QB partant Justin Fields souffrait d’une blessure à l’épaule gauche et n’a été officiellement exclu que quelques heures avant la défaite de dimanche, 31-10, contre les Jets de New York au MetLife Stadium.

Cela aurait dû être assez simple : Fields est sorti, Siemian est là. Puis les choses sont devenues bizarres.

Siemian a tendu son oblique avant le coup d’envoi, mais après que les Bears aient déjà désigné Fields comme inactif. La rumeur a couru que Siemian pourrait ne pas jouer. Les Bears ont même fait une annonce officielle sur Twitter moins d’une heure avant le coup d’envoi que le troisième QB Nathan Peterman commencerait.

QB Nathan Peterman prendra le départ aujourd’hui. Trevor Siemian (oblique) servira de remplaçant. – Ours Communications (@BearsPR) 27 novembre 2022

Dans les coulisses, Siemian prenait des médicaments et se disait qu’il ne pouvait pas laisser une blessure à l’échauffement l’éloigner du terrain.

“Honnêtement, je suis plus gêné”, a déclaré Siemian par la suite. “Tu te blesses et j’ai des gars [on the team] dans la semaine 12 en passant par l’enfer.

Quarante minutes avant le match, Siemian est retourné sur le terrain pour s’échauffer avec toute l’équipe. Cette fois, il se sentit mieux. Il a pris des représentants avec l’attaque de la première équipe et a fini par commencer le match peu de temps après.

“Je pourrais jouer”, a déclaré Siemian. “Je pouvais faire tout ce que je devais faire.”

Une heure folle avant le match s’est transformée en une défaite dégonflante pour les Jets, une défaite au cours de laquelle le capitaine Eddie Jackson et le receveur vedette Darnell Mooney ont tous deux quitté le match avec des blessures. Siemian a terminé l’après-midi avec une passe de 14 en 25 pour 179 verges avec un touché et une interception. L’offensive des Bears a marqué les 10 points en première mi-temps et n’a converti qu’une tentative de troisième essai sur 7 en seconde mi-temps.

« J’ai pensé que c’était bien », a déclaré l’entraîneur-chef Matt Eberflus à propos du jeu de Siemian. “Venir là-bas et vraiment opérer l’attaque comme nous l’attendions pour ces premiers entraînements, c’est un très bon signe qu’il était prêt.”

Avant le match, Sam Mustipher écoutait de la musique sur son téléphone – se mettant dans le bon état d’esprit – lorsqu’une alerte ESPN a clignoté sur l’écran. Peterman partait pour Siemian. C’était une nouvelle pour le centre de départ.

“D’après ce que j’ai compris, Trev allait toujours commencer”, a déclaré Mustipher.

Siemian a déclaré qu’il n’avait reçu aucune injection pour engourdir la douleur avant le match, mais qu’il avait pris des analgésiques.

En tant que remplaçant, Siemian se prépare à jouer chaque match. Le statut de Fields étant incertain cette semaine, les Bears n’ont vraiment pas pris de décision avant le week-end. Les trois quarts-arrière ont pris des représentants avec Mustipher et les partants. Vendredi, cependant, Siemian avait une assez bonne idée qu’il serait le quart-arrière partant dimanche. Il ne savait pas avec certitude qu’il commencerait avant dimanche matin.

“Nate et moi avions déjà des représentants cette semaine et nous avions des représentants pendant le camp d’entraînement”, a déclaré Mustipher. « Et Nate a joué au football dans la NFL. Ces deux gars ont. Nous avons donc de la chance à cet égard.

Peterman, qui n’est jamais entré dans le jeu, a refusé de commenter par la suite.

“Cela n’a changé du tout pour aucun des receveurs, je ne pense pas”, a déclaré le receveur Chase Claypool. “Nous avons traversé les gars tout au long de la semaine, nous étions donc prêts pour chaque quart-arrière.”

Pour Siemian, un diplômé du Nord-Ouest, il s’agissait de son 30e départ en carrière dans la NFL. Il a signé avec les Bears en tant qu’agent libre en mars après une saison et demie en tant que remplaçant à la Nouvelle-Orléans. La majeure partie de son expérience de départ est survenue en 2016 et 2017 lorsqu’il a commencé 24 matchs pour les Broncos de Denver après la retraite de Peyton Manning.

Les Bears (3-9) ont maintenant perdu cinq matchs consécutifs. Le statut de Fields à l’avenir reste incertain.

“Nous pensons qu’il s’améliore chaque jour”, a déclaré Eberflus. “Au moment du match aujourd’hui, il n’a pas été en mesure de performer et de se protéger.”

Eberflus a déclaré que Fields reste “au jour le jour”. Les Bears ont les Packers la semaine prochaine à Soldier Field, suivis d’un congé à la semaine 14. Cela pourrait être l’occasion de donner à Fields un peu de repos prolongé s’il s’assoit la semaine prochaine.

Avec les espoirs de l’équipe en séries éliminatoires coulés, ce plan d’action pourrait être le plus logique.