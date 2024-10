Après la commutation de Trump, Esformes a été arrêtée pour violence domestique à Miami Beach

Un responsable des soins de santé du sud de la Floride, dont la peine de 20 ans de prison pour fraude à Medicare avait été commuée par l’ancien président Donald Trump, a été arrêté pour des accusations liées à la violence domestique à Miami Beach ce week-end.

Philip Esformes a été incarcéré dimanche – son 56e anniversaire – pour falsification d’une victime ou d’un témoin et méfait criminel impliquant des dommages matériels de 1 000 $ ou plus, selon les archives du tribunal de circuit de Miami-Dade. Les deux accusations criminelles sont liées à la violence domestique, selon les dossiers.

Un juge a émis lundi une ordonnance de non-lieu contre Esformes, qui a été arrêté samedi soir. Il est resté en détention à la prison du comté lundi, mais une caution a été déposée pour sa libération, selon les archives. Il n’était pas clair qui Esformes avait pu menacer ni où l’incident présumé de violence domestique s’était produit ; il a été arrêté par la police de Miami Beach, selon les archives.

L’ancienne épouse d’Esformes, Sherri Beth, avait demandé le divorce en juillet 2015 et celui-ci a été finalisé en octobre 2020, selon les archives judiciaires. Esformes est toujours répertorié comme propriétaire de la maison familiale située au 5077 North Bay Road à Miami Beach. Les registres de propriété montrent qu’il est évalué à 7,5 millions de dollars.

Selon le New York Times, Esformes est au moins la septième personne bénéficiant d’une grâce par Trump qui a été accusé de nouveaux crimes après avoir reçu une seconde chance.

En février, Esformes a plaidé coupable d’avoir volé des millions de dollars dans le cadre du programme Medicare financé par les contribuables, clôturant une longue affaire de fraude dans le domaine des soins de santé marquée par la commutation de sa peine initiale de 20 ans par Trump fin 2020. Avant la commutation présidentielle, Esformes avait purgé quatre ans et demi de sa peine de prison.

Esformes a été reconnu coupable de facturation frauduleuse contre sa chaîne d’établissements de soins infirmiers qualifiés et de résidences-services à Miami-Dade dans une affaire de fraude Medicare d’un milliard de dollars qui l’accusait, ainsi que d’autres, de recycler des patients via un hôpital local, de payer des pots-de-vin et d’entraver la justice. Il n’a pas pu retourner en prison dans le cadre d’un accord de plaidoyer avec le ministère de la Justice. Mais il a été condamné à payer des sanctions financières de plusieurs dizaines de millions de dollars, reflétant les gains mal acquis issus du complot de fraude dans le domaine des soins de santé.

L’accord de plaidoyer a été conclu en février entre le ministère de la Justice et Esformes dans l’une des plus grandes affaires de fraude Medicare du pays. Malgré la commutation par Trump de sa peine de prison initiale, Esformes risquait d’être rejugé pour le principal chef d’accusation de complot pour fraude dans le domaine des soins de santé et pour cinq accusations connexes de son premier procès en 2019, car un jury fédéral de Miami s’est retrouvé dans une impasse sur ces infractions tout en le déclarant coupable de 20 autres.

Le ministère de la Justice s’est engagé à rejuger Esformes alors que les procureurs négociaient un accord de plaidoyer en coulisses avec ses avocats de la défense.

Le juge de district américain Robert Scola a souligné les circonstances « inhabituelles » de l’affaire de fraude aux soins de santé d’Esformes, révélant pour la première fois ce qu’il pensait de la commutation de la peine d’Esformes par le président Trump après qu’il n’ait purgé que 4 ans et demi, y compris sa période de détention. après son arrestation en juillet 2016.

« Je ne peux pas dire que je n’ai pas été déçu lorsque sa peine a été commuée par le président », a déclaré Scola, tout en soulignant qu’en vertu de la Constitution, un président a la prérogative d’accorder des demandes de grâce.

Puis, faisant référence à la célèbre réplique d’un chef de la mafia dans le film Le Parrain II, le juge a noté : « Comme l’a dit Hyman Roth : ‘C’est l’entreprise que nous avons choisie.’ »

La question carcérale

Avant de décider d’accepter l’accord de plaidoyer conclu par les procureurs fédéraux et l’équipe de défense d’Esformes, Scola a demandé à un avocat du ministère de la Justice pourquoi l’agence ne recommandait pas une peine de prison supplémentaire pour l’accusé. Esformes a plaidé coupable à une accusation de complot de fraude dans le domaine des soins de santé impliquant des pots-de-vin, passibles d’une peine pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison.

Le procureur James Hayes a reconnu la situation inhabituelle, mais a souligné qu’Esformes plaidait coupable du « principal chef d’accusation » de l’acte d’accusation et payait la quasi-totalité des restitutions et des jugements financiers dus au gouvernement américain. Hayes a également souligné le caractère « définitif » de l’affaire, affirmant qu’il n’y aurait pas de deuxième procès coûteux sur les chefs d’accusation suspendus du procès initial.

En vertu de l’accord, les cinq autres accusations du premier procès d’Esformes alléguant des pots-de-vin, du blanchiment d’argent et de l’entrave à la justice ont été rejetées par les procureurs du ministère de la Justice et du bureau du procureur américain à Miami. Esformes, qui vivait dans le comté de Palm Beach à l’époque, n’aura pas à purger une peine de prison supplémentaire selon les termes de l’accord.

Cependant, il a dû verser 5,5 millions de dollars de dédommagement au programme fédéral Medicare. Il a également dû payer au moins 14 millions de dollars provenant de la vente de biens immobiliers et d’autres actifs commerciaux pour couvrir sa pénalité de confiscation de 38,7 millions de dollars – le montant d’argent qu’il a reçu de Medicare grâce à une facturation frauduleuse dans sa chaîne de résidences-services de Miami-Dade. et des établissements de soins infirmiers qualifiés entre 2010 et 2016.

Après l’audience, le procureur fédéral Daren Grove a déclaré qu’Esformes avait déjà payé le montant de la restitution et qu’il devait payer au moins 30 millions de dollars pour son obligation de confiscation.

