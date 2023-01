Après la chute époustouflante de Chris Beard, quelle est la prochaine étape pour les cerceaux texans ?

Jean Fanta Diffuseur et journaliste de basketball universitaire

Il y a à peine 25 jours, l’équipe masculine des Texas Longhorns avait une fiche de 7-1 et se classait au deuxième rang des équipes de basketball universitaire. Le consensus était que le programme avait finalement trouvé sa place avec un leader en la personne de Chris Beard, qui est à la fois un ancien de l’école et considéré comme l’un des meilleurs entraîneurs du sport.

Jeudi après-midi, l’une des chutes les plus étonnantes d’un mandat d’entraîneur de mémoire récente a officiellement pris fin.

Le directeur sportif de l’UT, Chris Del Conte, a annoncé le licenciement de Beard dans le cadre d’une accusation de violence familiale pour crime résultant d’un incident survenu le 12 décembre.

Ce sont des nouvelles sismiques dans le basket-ball universitaire, et il y a une tonne de voies différentes pour y réagir. Commençons par ceci : pour le basket-ball du Texas, Beard était autrefois un fils fier. Il a été décrit comme un candidat parfait lors de son embauche. Le crime et le licenciement complètent un déclin sans précédent.

Il ne faisait aucun doute que son mandat était à peu près aussi bon qu’on pouvait l’imaginer. Mais en une nuit, en l’espace de quelques heures un lundi matin de décembre, sa vie entière a pris un gros coup. L’état du basket-ball du Texas, qui s’est longtemps senti comme un programme essayant de trouver son bon leader, a de nouveau ce point d’interrogation suspendu de la manière la plus improbable. C’est de retour à la planche à dessin pour les Longhorns, et une embauche extrêmement critique pour des raisons plus importantes que le basket-ball nous attend.

En ce qui concerne le programme lui-même, il faut ressentir les joueurs. Perdus dans tout ce chaos, ils ne se sont pas inscrits et ont en fait réussi à se maintenir dans le top 10 du sondage AP. Cela rend encore plus choquant que la chute de Beard soit survenue non seulement à son alma mater, mais alors qu’il était à la tête de l’une des meilleures équipes du pays.

Quant à savoir où les Longhorns se tournent à partir d’ici, Del Conte a annoncé que l’entraîneur-chef associé de deuxième année, Rodney Terry, continuera comme entraîneur-chef par intérim pour le reste de la saison. Crédit Terry pour garder l’équipe ensemble pendant ces temps chaotiques. Il sera intéressant de voir comment cette équipe des Longhorns se comportera dans le Big 12, qui est sans aucun doute la meilleure conférence de basket-ball universitaire encore une fois.

En ce qui concerne la situation dans son ensemble, j’ai demandé à un nombre à deux chiffres d’entraîneurs en chef à travers le pays où ils classeraient le travail au Texas dans le sport.

Chacun a classé le poste dans le top 10 national.

Pour ce que ça vaut, dans un article publié l’année dernière par Go Banking Rates, le Texas figurait au 18e rang des dépenses à 11 649 912 $. En associant les ressources et la marque à une toute nouvelle arène à domicile ultramoderne au Moody Center, les pièces sont certainement en place pour que les Longhorns réussissent.

Le fait est que le carrousel des entraîneurs a un favori clair en ce moment et à moins d’autres circonstances choquantes, cela ne changera pas tant que les Longhorns n’auront pas leur nouveau chef.

Mais au milieu de ce qui va suivre pour le Texas, on ne peut s’empêcher de penser que le programme a atteint une conclusion qui n’était qu’une question de temps.

Aussi vite que Beard a progressé dans le basket-ball universitaire, avec un contrat de sept ans d’une valeur de 35 millions de dollars jusqu’en 2028, il a réussi à tomber encore plus vite.

