Après la chute de Roe, la Californie étend les protections contre l’avortement

SACRAMENTO, Californie (AP) – La législature de Californie a conclu ses travaux mercredi après avoir approuvé plus d’une douzaine de projets de loi visant à faciliter l’avortement, une démonstration de force qui a été le résultat de plus d’un an de soins minutieux. la planification visait à revendiquer la revendication de l’État en tant que sanctuaire pour les femmes après que la Cour suprême des États-Unis ait annulé Roe v. Wade.

Les législateurs ont adopté 15 projets de loi et approuvé 200 millions de dollars de nouvelles dépenses pour renforcer les protections déjà solides de l’État contre l’avortement. La vague d’activités n’est pas terminée, car les électeurs décideront en novembre de faire de l’avortement un droit constitutionnel dans l’État le plus peuplé du pays.

Les projets de loi ont facilement été adoptés par l’Assemblée législative dominée par les démocrates et certains sont déjà devenus des lois. Le gouverneur Gavin Newsom devrait signer la plupart du reste avant la fin du mois.

Au cours des prochaines années, l’État acheminera des millions de dollars vers les cliniques pour couvrir le coût des avortements pour les femmes qui n’en ont pas les moyens, y compris les femmes qui vivent dans le pays sans autorisation légale. Il s’est engagé à dépenser jusqu’à 20 millions de dollars pour amener des femmes d’autres États en Californie pour des avortements, couvrant des dépenses telles que le voyage, l’hébergement et la garde d’enfants.

La Californie bloquera l’application dans l’État des interdictions d’avortement d’autres États, y compris une loi du Texas qui permet aux gens de poursuivre quiconque pratique ou facilite un avortement sur une femme de cet État. Cela empêchera également les services de police et les entreprises de se conformer aux assignations à comparaître de l’extérieur de l’État ou à d’autres demandes d’informations sur les avortements obtenus légalement en Californie.

Les femmes bénéficiant d’une assurance privée ne paieront pas de quote-part pour les avortements, tandis que les employeurs religieux qui ne couvrent pas le coût des avortements par le biais d’une assurance seraient obligés de fournir à leurs travailleurs une liste des services de reproduction accessibles au public.

“Rien de tout cela n’était une réaction instinctive qui essayait de faire de la législation de quelque manière performative que ce soit”, a déclaré Jodi Hicks, présidente et chef de la direction de Planned Parenthood Affiliates of California. “Tout cela a été très bien pensé en amont avec un groupe d’experts.”

Les ennemis de l’avortement se préparent à réagir, le président du California Family Council, Jonathan Keller, déclarant que le groupe “explore toutes nos options juridiques et procédurales”. Keller a déclaré que le projet de loi obligeant les employeurs religieux à fournir des listes de services d’avortement est “vraiment mûr pour une contestation devant la Cour suprême”, citant une loi californienne antérieure que les tribunaux ont annulée qui obligeait les centres de grossesse en crise à alerter les clients sur les options d’avortement accessibles au public.

“La Californie n’offre pas (aux femmes) un billet d’avion gratuit et une chambre d’hôtel gratuite pour venir en Californie et accoucher ou venir en Californie et obtenir des soins prénatals”, a déclaré Keller. «Ils disent littéralement que nous vous emmènerons ici, mais seulement si vous faites le choix qui est la décision approuvée par le gouvernement pour votre grossesse. Je pense que beaucoup de gens… y voient de l’hypocrisie.

La sénatrice d’État Toni Atkins, démocrate de San Diego et chef du Sénat, a déclaré que décider de se faire avorter est “profondément personnel”. Atkins travaillait dans une clinique d’avortement à San Diego, où elle a déclaré que la plupart de ses clientes avaient choisi de se faire avorter, mais que certaines n’avaient pas une seule fois présenté toutes leurs options.

“Les femmes ont besoin de soutien pour tout ce qu’elles décident de faire, et elles doivent pouvoir parler à leur fournisseur de soins de santé, leur avocat, pour obtenir ces informations et être dirigées vers l’endroit où elles doivent aller”, a-t-elle déclaré. « Les gens ne veulent pas penser à se faire avorter tous les jours. … Je pense que les gens devraient avoir le luxe de ne pas avoir à y penser, à moins que cela ne devienne quelque chose dont ils ont besoin.

Le projet de loi sur l’avortement qui a retenu le plus l’attention en Californie vise à empêcher les procureurs d’accuser les femmes de meurtre pour avoir eu des mortinaissances à cause de la consommation de drogue ou d’autres problèmes avant la naissance. Si les procureurs les accusaient de toute façon, la législation permettrait aux femmes de les poursuivre en dommages-intérêts.

Les démocrates ont amendé le projet de loi pour préciser qu’il empêchait uniquement les poursuites pour pertes de grossesse survenues «in utero». Mais les ennemis de l’avortement ont déclaré que le projet de loi était trop large et empêcherait les coroners d’enquêter sur certains décès de nourrissons.

“Le véritable objectif de ce projet de loi est de dissimuler le crime d’un avortement bâclé ou d’un avortement auto-induit”, a déclaré la sénatrice républicaine Shannon Grove.

Les législateurs n’ont probablement pas fini d’adopter des projets de loi sur l’avortement. Atkins a déclaré qu’elle estimait que la Californie était toujours “en train” de répondre à la fin des protections fédérales contre l’avortement, ajoutant que de nombreuses communautés de Californie n’avaient toujours pas de prestataires d’avortement.

“L’objectif est de s’assurer que chaque comté de chaque communauté est couvert”, a déclaré Atkins. “Nous commençons à voir plus de femmes, et cela va obliger d’autres à attendre.”

Adam Beam, l’Associated Press