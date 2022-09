Après la chute de l’Afghanistan, un vétéran canadien a transformé son chagrin en espoir pour l’Ukraine

L’ancien caporal John Lowe était en colère et submergé par un sentiment d’impuissance alors qu’il assistait à l’effondrement à couper le souffle de l’Afghanistan il y a un an.

Tout ce pour quoi lui et d’autres anciens combattants canadiens avaient combattu là-bas semblait avoir été balayé à la suite de la prise de contrôle des talibans – un événement brutal après deux décennies de guérilla incessante.

Le résident de la Colombie-Britannique commençait tout juste à accepter sa désillusion lorsque des chars russes ont traversé la frontière ukrainienne l’hiver dernier.

“Je me souviens de certaines des images provenant de Bucha et en particulier d’une image d’un enfant décédé”, a déclaré Lowe, faisant référence à la banlieue de Kyiv qui a été la source de nombreux rapports faisant état de soldats russes assassinant des civils. “Cela m’a ramené à certaines de ces expériences que j’ai vécues en Afghanistan.”

Les images, a-t-il dit, l’ont rendu “assez bouleversé et en colère”. Il y avait des regrets, mélangés à un peu de culpabilité – un sentiment qu’il n’avait pas fait assez pour aider.

Mais que pouvait-il faire ?

Un choix entre le désespoir et l’espoir

“J’ai su, à un certain moment, que je devrais faire un choix entre être en colère et malheureux à propos de ce qui arrivait à des innocents, ou si j’allais faire une différence par moi-même”, a déclaré Lowe à CBC News.

Ancien cap. John Lowe se repose lors d’une opération le 23 mars 2010 à Panjwaii, en Afghanistan. (Murray Brewster/Presse canadienne)

Il a choisi de faire la différence. À la fin de l’hiver, Lowe a fait du porte-à-porte dans les cabinets médicaux de Chilliwack, en Colombie-Britannique, pour recueillir des fournitures médicales pour les hôpitaux civils ukrainiens.

Ses efforts furent récompensés par quelques boîtes de gaze. Mais Lowe a collectionné les cartes de visite et a persisté.

Il a fait des recherches sur le surplus et le gaspillage dans les hôpitaux canadiens. Il a écrit des lettres aux établissements de soins de santé et aux résidences-services.

En s’associant à d’autres anciens combattants et bénévoles sous la bannière de la HERO Society, un groupe à but non lucratif fondé par un autre ancien soldat canadien, Steve Krsnik, les vannes ont commencé à s’ouvrir.

REGARDER | Le vétéran du combat John Lowe explique pourquoi il envoie des fournitures médicales en Ukraine: Ce qui a inspiré un vétéran canadien à aider l’Ukraine Le caporal à la retraite John Lowe a choisi l’action plutôt que la colère, ce qui l’a amené à collecter et à fournir de l’aide médicale à l’Ukraine.

Bientôt, ils ont collecté des garrots, du Quikclot (un pansement hémostatique pour les plaies), des imageurs thermiques et de nombreux bandages, a déclaré Lowe, qui a ajouté que l’accent initial était mis sur les fournitures médicales “demandées par les soldats de première ligne”.

Ils sont passés à la collecte de draps et d’instruments médicaux portatifs.

La HERO Society et Lowe n’ont pu remplir que quelques valises au début. À la fin du printemps, ils ont commencé à se rendre en Ukraine, où davantage de volontaires sur le terrain ont aidé à distribuer les fournitures aux hôpitaux. Lowe a personnellement livré 26 valises en juin.

Les dons n’ont cessé d’affluer tout l’été. Lowe et les autres volontaires ont commencé à recevoir des dons de choses plus importantes : des civières d’hôpital, des brancards et des équipements de surveillance sophistiqués, des articles qui avaient été mis hors service par les autorités sanitaires locales mais qui étaient toujours en bon état.

Correspondances à Kyiv

Du coup, ils ont eu besoin d’un conteneur maritime pour tout déplacer.

Arrive Roman Sawychy, consultant, dirigeant d’entreprise et président des Services sociaux Ukrainiens-Canada à Vancouver. Il a des liens profonds à Kyiv depuis des décennies.

Sawychy a expédié cinq conteneurs de fournitures humanitaires à l’Ukraine depuis le début de l’invasion russe.

Il avait vu de près l’état des hôpitaux dans l’est de l’Ukraine. Lorsque la HERO Society lui a demandé de l’aide, il a dit qu’il était tout de suite à bord.

Le week-end dernier, dans la région d’Abbotsford, en Colombie-Britannique, un conteneur d’expédition de 40 pieds a été chargé de fournitures médicales recueillies par des bénévoles de HERO pour l’Ukraine. Sawychy a dit qu’il espère que c’est le premier d’une longue série.

“Tant qu’ils fourniront du matériel, nous continuerons à expédier ce matériel”, a-t-il déclaré.

Le conteneur voyagera par voie terrestre jusqu’à Halifax, où il sera chargé sur un porte-conteneurs à destination de la Pologne, puis transporté jusqu’à la frontière ukrainienne. À un moment donné, l’expédition devra être fractionnée pour des livraisons individuelles. L’ensemble du voyage devrait prendre quelques semaines.

Un autre Canadien, Alex Nau, 27 ans, attend de recevoir le contenu en Ukraine. Le résident de Regina a interrompu ses études de maîtrise en informatique pour faire du bénévolat dans ce pays déchiré par la guerre.

Il a aidé à acheminer des fournitures et de la nourriture vers certaines des régions les plus durement touchées d’Ukraine. L’un de ces endroits est Kharkiv, la deuxième plus grande ville du pays, qui est constamment sous le feu des obus depuis février. Une autre est Zaporizhzhia, une ville du sud qui a parfois été inondée par des civils déplacés en quête de sécurité et se trouve maintenant au bord d’une catastrophe nucléaire potentielle alors que les combats font rage autour d’une centrale nucléaire à proximité.

REGARDER | Un volontaire canadien s’émerveille de la ténacité des Ukrainiens: Un volontaire canadien s’émerveille de la résilience des Ukrainiens Le bénévole de la Société canadienne des héros, Alex Nau, se dit profondément impressionné par la capacité des Ukrainiens à poursuivre une vie normale dans une zone de guerre.

Il a dit qu’il n’avait que de l’admiration pour les Ukrainiens.

“Je n’arrive pas à croire à quel point certaines personnes peuvent être fortes … que des gens puissent encore vivre là-dedans et vivre des bombardements tout le temps”, a déclaré Nau à CBC News depuis Kharkiv.

La tension est apparue sur le visage de Nau alors qu’il parlait à CBC News des risques liés à l’acheminement des fournitures dans les hôpitaux et les cliniques bombardés. Ce stress fait des ravages, a-t-il dit – mais il ne veut pas partir tant qu’il ne saura pas que le réseau que lui et d’autres ont construit pourra continuer sans lui.

Contreventement pour l’évacuation

“Je me réveille généralement à 7 ou 8 heures avant les jours de mission… [I] s’est réveillé à 6 heures du matin l’autre jour parce qu’il y avait des bombes à environ cinq kilomètres », a-t-il dit.

“La nuit d’avant, je me suis réveillé à 4 heures du matin – deux explosions très, très proches… Nous devions nous préparer à éventuellement évacuer, et cela arrive assez souvent.

“Et quand les bombes explosent pendant la journée, ce n’est pas trop effrayant. Par exemple, j’ai l’habitude de courir au milieu de la nuit et vous vous réveillez et vous ne voulez pas sortir du lit mais il faut… Ça peut être assez effrayant parfois.”

Nau a dit que ça en valait la peine, cependant.

C’est également apprécié, a déclaré Vitaly Lynycky, un ancien développeur Web qui agit en tant que traducteur et guide ukrainien de Nau. Ils sont tous les deux revenus récemment dans le quartier de Kharkiv, rempli de décombres, où Lynycky a grandi pour livrer de la nourriture.

“Je connais chaque mètre de cet endroit”, a-t-il déclaré à CBC News, ajoutant que les fournitures médicales qui sont en route sont désespérément nécessaires.

“Beaucoup d’hôpitaux [are] bombardés et médecins [still] besoin de faire des opérations dans les hôpitaux », a déclaré Lynycky.

Les hôpitaux, a-t-il dit, ont “un très gros trafic” ces jours-ci.