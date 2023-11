Après la censure de Tlaib, que signifie réellement « du fleuve à la mer » : NPR

basculer la légende Sean Gallup/Getty Images

Dans les jours qui ont suivi l’attaque du Hamas du 7 octobre et la réponse militaire d’Israël, certains défenseurs des droits palestiniens sont revenus à un refrain commun : « Du fleuve à la mer, la Palestine sera libre ».

C’est un clin d’œil géographique à la terre située entre le Jourdain et la mer Méditerranée et aux tensions prolongées entre les Palestiniens et les Juifs israéliens qui y vivent.

Mais qu’est-ce que cela signifie réellement ? Pour certains, c’est un cri de ralliement pour la libération du peuple palestinien dans toute la région, de Gaza à la Cisjordanie et en Israël. Pour d’autres, il s’agit d’un appel violent à effacer Israël de l’existence, invoqué par des groupes militants tels que le Hamas.

L’expression est devenue particulièrement politiquement chargée dans les jours qui ont suivi l’attaque meurtrière du Hamas le 7 octobre qui a tué 1 400 personnes en Israël. Les législateurs démocrates et républicains du Congrès ont condamné le slogan, avec un membre du Congrès. y faisant référence comme un « appel à peine voilé au génocide de millions de Juifs en Israël ».

L’indignation suscitée par cette phrase a culminé mercredi à la Chambre des représentants lorsqu’elle a voté, par 234 voix contre 188, pour censurer la représentante démocrate Rashida Tlaib du Michigan après avoir a utilisé le slogannotamment dans une publication sur les réseaux sociaux.

Tlaib a déclaré à la Chambre qu’elle appelait à un cessez-le-feu.

“Ma grand-mère, comme tous les Palestiniens, veut simplement vivre sa vie avec la liberté et la dignité humaine que nous méritons tous”, a-t-elle déclaré.

Yousef Munayyer, responsable du programme Palestine/Israël au Centre arabe de Washington DC, affirme que les partisans de la Palestine qui invoquent cette expression sont souvent interprétés à tort comme une menace de violence.

“Ce à quoi ils réagissent, c’est que, dans cet espace, les Palestiniens vivent avec les Israéliens, mais que ce sont les Palestiniens qui n’ont pas de liberté”, a-t-il déclaré. “Ils n’ont pas de justice. Ils n’ont pas d’égalité. Ils n’ont pas de sécurité. Ils n’ont pas de sécurité.”

Selon Maha Nassar, professeur à l’Université d’Arizona, l’expression « du fleuve à la mer » pris de l’ampleur dans les années 1960, au sein d’une population palestinienne divisée, espérant se libérer du régime non seulement du gouvernement israélien mais aussi de celui de la Jordanie et de l’Égypte.

Nassar a déclaré qu’il n’y avait “aucune position palestinienne officielle appelant au retrait forcé des Juifs de Palestine”.

Plus tard, des groupes militants anti-israéliens tels que le Hamas et le Front populaire de libération de la Palestine ont adopté cette expression, selon l’American Jewish Committee.

Certains Juifs disent que ce qui aurait pu être un simple plaidoyer pour l’indépendance ne peut être séparé du slogan utilisé par les combattants déterminés à détruire Israël.

“Il est probablement vrai que la plupart des étudiants américains, par exemple, qui scandent “du fleuve à la mer”, n’ont pas l’intention d’évoquer cette idée de nettoyage ethnique, n’ont pas l’intention d’appeler à l’effacement d’Israël ou à la destruction de tous. Juifs dans ce pays”, a déclaré Julie Rayman, directrice générale de la politique et des affaires politiques de l’American Jewish Committee.

“Mais malheureusement, ils font exactement écho à ce trope”, a-t-elle ajouté.

Le Ligue anti-diffamation Selon lui, cette « phrase haineuse » constitue un déni du droit d’Israël à exister et peut laisser les Israéliens et leurs partisans se sentir « en danger et ostracisés ».

Selon Rayman, cela peut amener les Juifs américains ayant des liens avec Israël à croire qu’ils ne sont pas en sécurité dans les deux pays.

“C’est le sentiment que le conflit a été exporté et que le Hamas est aux portes, qu’ils ne sont pas en sécurité”, a-t-elle déclaré.

Pourtant, nombreux sont ceux qui insistent sur le fait que « du fleuve à la mer » est un appel à la paix et non à la violence. Tlaib elle-même a déclaré que l’expression était « un appel ambitieux à la liberté, aux droits de l’homme et à la coexistence pacifique, et non à la mort, à la destruction ou à la haine ».

Munayyer dit qu’il est essentiel d’écouter ce que les gens qui utilisent cette expression disent et de ne pas laisser le sens du slogan être dicté par les « éléments les plus extrêmes » de la société.

“Ce n’est pas bien de mettre des mots dans la bouche des autres et de les faire taire lorsqu’ils vous disent ‘non, en fait, ce n’est pas ce que cela veut dire'”, a-t-il déclaré. “Si quelqu’un utilise cette expression, cela ne signifie pas qu’il doit définir ce que cela signifie pour tout le monde.”

En fait, certains ont souligné que les Israéliens ont utilisé une version de l’expression pour désigner Israël. Le parti Likoud du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré dans son plateforme de fête originale en 1977, « entre la mer et le Jourdain, il n’y aura que la souveraineté israélienne ».

Néanmoins, Munayyer et d’autres estiment que le Congrès devrait accorder moins d’attention à ce que dit son seul membre palestinien américain et se concentrer plutôt sur la manière de gérer l’assaut militaire en cours et la crise humanitaire à l’intérieur de Gaza.

Plus de 10 000 Palestiniens sont morts lors de l’offensive militaire israélienne dans la région depuis début octobre.