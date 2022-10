Après la catastrophe d’Halloween à Séoul, les Sud-Coréens s’interrogent sur l’état de préparation des autorités

Commentez cette histoire Commentaire

SEOUL – Au début, la jeune femme s’est sentie pressée par la foule bondée alors qu’elle descendait lentement une ruelle étroite de la capitale sud-coréenne, où elle avait profité des festivités d’Halloween samedi soir. Puis la compression devint plus proche de l’écrasement, et bientôt les corps se pressèrent si fort contre elle que ses pieds ne touchaient plus le sol. Ce dont la jeune femme de 23 ans se souvient ensuite, c’est d’être dans un tas de gens, ses poumons aplatis, ses jambes engourdies alors qu’elle prenait des respirations superficielles. Elle se souvient que les gens criaient à l’aide, puis se taisaient alors que les corps autour d’elle devenaient mous.

“Je me suis dit : ‘D’accord, je vais être la prochaine'”, a déclaré Juliana Velandia Santaella, une étudiante en médecine mexicaine qui a été tirée de la foule par un homme qui se tenait à proximité. “J’ai vraiment cru que j’allais mourir.”

Dimanche, ces moments frénétiques avaient cédé la place à une procession de personnes en deuil apportant des fleurs blanches et des bougies sur les lieux, ainsi que des questions sur la façon dont une célébration aurait pu se transformer en un écrasement de foule qui a tué au moins 153 personnes dans l’une des pires catastrophes de son genre dans l’histoire récente.

Alors que les condoléances affluaient du monde entier, des responsables sud-coréens ont déclaré dimanche avoir identifié la quasi-totalité des victimes, parmi lesquelles 20 ressortissants étrangers de 10 pays différents, dont deux des États-Unis, dont l’un était âgé de 20 ans. étudiant de Marietta, Géorgie, passant un semestre à l’étranger. D’autres venaient d’Iran, de Norvège, d’Ouzbékistan et de Chine. Les autres étaient pour la plupart de jeunes Sud-Coréens dans la vingtaine et la trentaine qui s’étaient entassés dans les ruelles étroites d’un quartier historique de la vie nocturne connu sous le nom d’Itaewon, selon le ministère sud-coréen de l’Intérieur et de la Sécurité.

Parmi les questions que les Sud-Coréens se posent à la suite de la catastrophe, il y a la raison pour laquelle les responsables de la sécurité publique n’ont pas anticipé la nécessité de gérer une foule de dizaines de milliers de fêtards attendus pour les célébrations très populaires d’Halloween.

« Tant de corps » : les témoins de Séoul se souviennent de la nuit d’Halloween d’une véritable horreur

Seulement deux jours auparavant, le district environnant de Yongsan avait dévoilé des mesures de sécurité qui comprenaient la prévention des coronavirus, la propreté des rues, les inspections de sécurité des restaurants et la répression de l’utilisation potentielle de drogues.

Dans les plans du district, il manquait des préparatifs pour gérer la foule quotidienne prévue d’environ 100 000 personnes – et le potentiel que de telles foules dans les rues et ruelles étroites conduisent à un écrasement suffocant.

L’allée, sur une colline, s’est remplie de monde samedi soir. Il y avait tellement de monde que lorsque les gens tombaient au sommet de la colline, cela créait une cascade. De nombreuses personnes vers le bas de la colline ont scandé « arrêtez de pousser, arrêtez de pousser », selon des témoins interrogés dans les médias sud-coréens.

La surveillance a mis en évidence les limites des politiques nationales régissant les rassemblements de masse dans les lieux publics, selon les experts. Bien que des protocoles de sécurité détaillés soient requis pour les événements officiels, tels que les festivals, les mêmes méthodes de prévention des catastrophes ne s’appliquent pas aux espaces publics où de grandes foules devraient se rassembler de manière informelle, ce qui rend les protocoles de sécurité ambigus sans agence claire en charge, ont-ils déclaré.

La cause exacte de l’afflux de foule fait l’objet d’une enquête.

L’écrasement de la foule à Séoul montre des lacunes dans les règles de sécurité coréennes, selon des experts

Mehdi Moussaïd, chercheur en comportement des foules à l’Institut Max Planck pour le développement humain, a déclaré que la nature relativement spontanée de l’événement – il n’y a pas de billets, et pas d’entrées et de sorties contrôlées – a exacerbé la catastrophe.

Il a regardé des vidéos de l’écrasement accessibles au public et “a vu ce que je vois généralement dans ce genre d’accidents – il y avait beaucoup de monde, trop de monde par rapport à l’espace disponible. [This is] mesuré par la densité, donc le nombre de personnes par mètre carré.

Dans ce cas, comme dans d’autres qu’il a étudiés, il pense qu’il y avait environ huit à dix personnes par mètre carré.

“A ce niveau de densité, il n’est pas surprenant que les premières personnes commencent à s’évanouir, car elles sont trop serrées et ne peuvent plus respirer”, a-t-il déclaré. “Et si cela continue, et c’est ce qui s’est passé, alors tous les gens de cette zone n’auront plus assez d’oxygène, même après s’être évanouis, et mourront les uns après les autres.”

La cohue à Séoul était différente de celle des festivals de musique ou des pèlerinages religieux, a-t-il ajouté, car les gens sont « dans une ville, et ce n’est pas un événement planifié avec des billets d’entrée qui permettent de canaliser la foule. Nous ne savons pas dans quelle rue les gens iront.

L’allée Itaewon au centre de la foule de samedi semblait également dangereuse la nuit précédente, avec des foules se balançant côte à côte dans un couloir exigu alors que leur poids se déplaçait les uns sur les autres, a déclaré un fêtard.

Hayley Johnson, 29 ans, qui a déclaré être sortie vendredi soir pour profiter de l’atmosphère, a rappelé que les foules étaient “gérables” jusqu’à ce qu’elle atteigne deux clubs célèbres, Fountain et Atelier, qui sont à quelques pas de l’allée où l’écrasement s’est produit.

Lorsqu’elle a atteint la rue étroite, “c’était juste corps à corps”, a-t-elle déclaré. «Vous verriez derrière vous que les gens basculaient d’un côté à l’autre. Cela a vraiment effrayé mon ami et moi.

L’événement peut être décrit comme un écrasement ou une vague de foule, mais pas comme une bousculade, a déclaré G. Keith Still, professeur invité de science des foules à l’Université de Suffolk en Angleterre. Un écrasement ou une surtension se produit lorsque des personnes sont entassées dans un espace confiné et qu’il y a un mouvement tel que pousser qui fait tomber la foule. Une bousculade implique que les gens avaient de l’espace pour courir, ce qui n’était pas le cas à Itaewon, a-t-il déclaré.

Plus il y a de gens dans la foule, plus la force de l’écrasement de la foule est grande. “Toute la foule tombe comme une seule, et si vous êtes dans un espace confiné, les gens ne peuvent plus se relever”, a déclaré Still.

Immédiatement après la catastrophe, des corps ont été étendus dans les rues alors que les spectateurs tentaient frénétiquement la RCR, tirant des chemises sur les visages pour signaler l’échec de leurs efforts. Des séquences vidéo examinées par le Washington Post montrent des policiers courant vers la scène, un homme traité avec un défibrillateur et le corps d’une femme recouvert de vêtements alors que le sang s’accumulait à ses côtés. D’autres restaient immobiles, la bouche ouverte.

“C’était presque post-apocalyptique. C’était presque tous des civils, pas de personnel médical, qui essayaient de sauver ces personnes », a déclaré le technicien Yoon-sung Park, qui a aidé à transporter les blessés vers un terrain plus sûr pour la RCR. “Les gens ont été étendus ici tout le long, environ un demi-mile”, a-t-il ajouté, désignant la rue principale du marché d’Itaewon, où les secouristes avaient transporté des cadavres couverts dans des ambulances. “Il y avait tellement de corps.”

Regardant par la fenêtre de leur chambre d’hôtel au neuvième étage samedi soir, Joshua et Angela Smith, frères et sœurs de Floride, ont regardé la catastrophe se dérouler dans l’allée en contrebas. Joshua a vu des secouristes utiliser des pompes à main pour fournir de l’oxygène à trois victimes transportées vers des ambulances, et il a vu une quatrième civière transporter un corps dans un sac. Angela Smith a entendu des cris venant de la ruelle.

“C’était horrible, horrible à voir”, a déclaré Joshua.

La police a conduit une médecin de Floride de 31 ans, Sophia Akhiyat, dans l’allée pour aider, a-t-elle dit, décrivant “un tas d’humains” au sommet d’une rue étroite qui empêchait les ambulances d’entrer dans la zone.

“Ces personnes, je pense que la plupart d’entre elles étaient proches de la mort ou mortes au moment où nous les aidions”, a-t-elle déclaré.

Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a visité les lieux dimanche, les ruelles étant désormais bloquées par du ruban adhésif de police et parsemées de masques d’Halloween et de seaux de bonbons en plastique. La nation a déclaré une période de deuil national jusqu’au 5 novembre, avec des drapeaux en berne sur les bâtiments fédéraux.