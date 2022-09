Après la catastrophe de Liger, Vijay Deverakonda prend de gros risques ; rejette JGM pour faire équipe avec CE réalisateur?

La dernière sortie de Vijay Deverakonda, Liger, a été une déception et les rapports suggèrent que l’acteur n’était pas non plus très satisfait du résultat du film. Et maintenant, il est passé à autre chose et je dois croire que l’acteur est prêt à laisser ses fans excités alors qu’il fait équipe avec ce réalisateur le plus aimé du sud, Harish Shankar. Le cinéaste est connu pour rendre son héros héroïque dans les films et l’exemple classique est Gabbarsingh et Mirapakay tout doit encore être finalisé et se mettre en place.

Vijay Deverakonda refuse de faire Jana Gana Mana avec Puri Jagannadh après l’échec de Liger ?

Alors que les rapports suggèrent que l’acteur avait donné ses rendez-vous au réalisateur de Pushpa Sukumar, cependant, le cinéaste est en ce moment sacrément occupé avec le deuxième volet du film avec la star principale Allu Arjun et pourrait mettre le film de Deverakonda en veilleuse car comme tous les Les stars de la cruche pourraient lui mettre une pression énorme après le succès de Pushpa 2. Il s’est également engagé à faire un film avec la star de RRR Ram Charan et Jr NTR. Vijay Deverakonda, une star autodidacte, n’était pas très satisfait du résultat du film et avait le cœur brisé par les chiffres du box-office. Certes, sa performance dans le film a été très appréciée mais le contenu a pu sauver les rapports de réclamation du film. Et c’est souvent l’une des raisons pour lesquelles il aurait refusé de travailler sur Jana Gana Mana réalisé par Puri Jagannadh qui a dirigé Liger.

Bien qu’il ne puisse peut-être pas donner ses dates à Vijay Deverakonda, l’option sûre ou risquée pour la star de Liger est de collaborer avec Harish Shankar. En ce moment, il se prépare pour Khushi avec Samantha Ruth Prabhu. Et l’acteur qui était fatigué de la constante et a même dit qu’il allait faire une pause avec Liger et lancer le tournage avec Sam et en est sacrément excité.