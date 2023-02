Après la bagarre scolaire, le gouverneur du Vermont fait pression pour la civilité

MONTPELIER, Vt. (AP) – S’exprimant à la suite d’une bagarre lors d’un match de basket-ball au collège qui s’est terminé par la mort de l’un des participants, le gouverneur du Vermont, Phil Scott, a déclaré mardi qu’il y avait trop de colère dans la société contemporaine et il a appelé pour un retour à la civilité.

Les défis de civilité ne sont pas uniques au Vermont et ils se sont accumulés au cours des dernières années, mais Scott, un républicain, a placé la bagarre du 31 janvier dans la ville frontalière canadienne d’Alburgh sur le même spectre de colère qui, à son extrémité extrême, a conduit au 6 janvier 2021, tentative d’insurrection au Capitole américain à Washington.

“Nous sommes constamment divisés en camps, qu’il s’agisse de politique, de religion, de race ou de problèmes sociaux où tout s’est transformé en nous contre eux”, a déclaré Scott.

“Nous avons tous l’obligation d’atténuer la rhétorique, de reconnaître l’humanité de chacun, y compris ceux avec lesquels nous ne sommes pas d’accord, et d’être simplement de meilleurs modèles pour nos enfants”, a déclaré Scott. “L’idée qu’une bagarre éclate entre adultes devant leurs enfants et un match de basket au collège est tout simplement triste.”

Au cours de ses six années au pouvoir, Scott, un républicain dans un État où les démocrates contrôlent l’Assemblée législative, a continuellement appelé à atténuer la rhétorique qui divise, que ce soit au cours de débats sur la meilleure façon de faire face à la pandémie de COVID-19, à la politique de l’État ou à un milieu match de basket des écoliers.

“Je me fiche de la situation”, a déclaré Scott. “Rien ne justifie qu’une bagarre éclate entre adultes devant leurs enfants de septième et huitième année qui jouent au basket.”

La police de l’État du Vermont continue d’enquêter sur la mêlée impliquant des spectateurs lors d’un match de basket-ball de garçons de septième et huitième année entre Alburgh et St. Albans au centre d’éducation communautaire d’Alburgh. La bagarre s’est terminée avant l’arrivée de la police.

Alors que l’un des participants, Russell Giroux, 60 ans, d’Alburgh, rentrait chez lui en voiture, il a consulté un médecin. Il a été emmené en ambulance au Northwestern Medical Center de St. Albans, où il a été déclaré mort. La cause du décès n’a pas été dévoilée.

Au lendemain de la mêlée, le district scolaire a interdit aux spectateurs de participer aux matchs de basket à domicile pour le reste de la saison.

Le lendemain de l’événement de la semaine dernière, Jay Nichols, de l’Association des directeurs d’école du Vermont, a déclaré que les sports des collèges et lycées sont éducatifs et profitent aux étudiants-athlètes. Les spectateurs qui ne peuvent pas se comporter de manière appropriée peuvent être exclus des événements et ils peuvent faire face à des accusations criminelles.

Wilson Ring , l’Associated Press