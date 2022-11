Après la bagarre de deux cochons, un troisième peut calmer le conflit, selon une étude italienne

Lorsqu’un combat devient particulièrement épineux et interminable, il faut parfois l’intervention d’un tiers empathique et apaisant pour faire baisser la température dans la pièce.

Selon une étude publiée mardi, les mammifères à sabots semblent avoir la capacité cognitive de regarder et d’empathie lorsque deux autres porcs se battent – ​​puis d’intervenir par la suite pour réduire les niveaux d’agressivité ou d’anxiété – une forme de régulation sociale qui peut profiter au groupe plus large .

“Les porcs sont très sociaux et ils ont une capacité cognitive très complexe et élevée pour reconnaître des individus familiers”, a déclaré Giada Cordoni, l’un des auteurs de l’étude à l’Université de Turin, au Washington Post.

« Quand une troisième personne entre, c’est l’occasion pour quelqu’un de vous entendre. Dans un conflit, l’autre personne ne comprend pas votre point de vue. Le tiers va au moins comprendre votre point de vue », a-t-elle déclaré lors d’un entretien téléphonique. « Le tiers contient le conflit et les émotions qui y sont associées. … Nous nous régulons automatiquement et nous nous comportons mieux quand quelqu’un d’autre est là.

Les chercheurs italiens ont passé six mois en 2018 à observer 104 porcs dans une ferme près de Turin, dans le nord de l’Italie. Les porcs étaient libres de se nourrir dans une zone boisée de 13 hectares – un environnement qui leur permettait de se déplacer et de se comporter naturellement. Les chercheurs ont collecté des heures de données vidéo à analyser.

Les deux cochons qui se battent peuvent s’engager dans une réconciliation – ou un troisième cochon non impliqué dans le conflit peut établir un contact physique non sollicité avec l’agresseur ou la victime, souvent avec son museau.

Une autre observation faite par les scientifiques, suggérant une autre similitude entre les cochons et les humains, était l’influence de la dynamique familiale sur le déroulement des combats. Les porcs spectateurs étaient plus susceptibles d’intervenir auprès des porcs avec lesquels ils étaient étroitement liés, ce qui suggère qu’ils reconnaissaient et réagissaient aux liens familiaux.

À l’inverse, dans les bagarres intrafamiliales, les porcs qui étaient des parents éloignés étaient plus susceptibles de se réconcilier que les porcs qui étaient étroitement liés. Cordoni suggère que cela pourrait être dû au fait que les porcs étroitement liés sont plus sûrs dans leurs relations, ce qui signifie que tout dommage causé par un conflit a tendance à être plus faible, tandis que les porcs non apparentés ont des liens préexistants plus faibles, ce qui rend nécessaire un comportement conciliant.