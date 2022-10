Après la 3e tempête majeure en 5 ans, les Îles-de-la-Madeleine se disent en « première ligne » des changements climatiques

Isabelle Cormier a passé les jours qui ont suivi la tempête post-tropicale Fiona à ramasser ce qui pouvait être récupéré du chalet de 40 ans de sa famille.

Parmi les trésors détrempés éparpillés sur le sol : une poupée troll, si vieille qu’elle n’avait plus de cheveux, une grande marmite et une seule rame – un souvenir digne d’une famille qui aime la navigation de plaisance.

Le chalet, construit à la main par la famille avec du bois flotté, s’est effondré comme un château de cartes pendant la tempête.

Il ne reste plus que le toit, une fenêtre recouverte d’autocollants pour enfants et un fil électrique mou qui ondule au vent.

“Un bon ami à moi m’a appelé tôt le matin, samedi matin, et m’a dit ‘Je suis tellement désolé'”, a déclaré Cormier.

Mais elle savait que le jour viendrait où le bâtiment s’effondrerait. Il a longtemps été protégé par une dune de sable si haute que les personnes à l’intérieur ne pouvaient voir l’eau que du dernier étage.

Au cours des trois dernières années, des tempêtes – dont Dorian en 2019 – ont réduit cette dune de sable à néant. Au moment où Fiona est arrivée, le chalet était entièrement exposé aux éléments.

“Mon deuil, je l’ai fait quand Dorian a frappé. Je savais que ce serait ça”, a-t-elle déclaré. “C’est émouvant maintenant … parce que c’est un endroit pour nous, pour notre famille, et il a beaucoup d’âme.”

Dimanche, des membres de la famille d’Isabelle Cormier ont nettoyé l’épave de son chalet, notamment en ramassant des objets personnels (comme cette poupée troll) sur le sol. (Kate McKenna/CBC)

Perte de rivage maintenant d’un demi-mètre par an

Fiona est la troisième tempête majeure à frapper les Îles-de-la-Madeleine en cinq ans, selon Serge Bourgeois, directeur de l’urbanisme de la municipalité, qui compte environ 12 000 habitants. (465 autres personnes vivent à Grosse Île, une île majoritairement anglophone qui est une municipalité distincte.)

Le ministère des Transports du Québec effectue toujours des réparations après l’ouragan Dorian, a déclaré Bourgeois.

Les tempêtes accélèrent l’érosion, mais même sans événements météorologiques majeurs, des recherches de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) montrent que les Îles-de-la-Madeleine perdent de la masse terrestre plus rapidement qu’auparavant.

Une étude montre qu’entre 1963 et 2008, les côtes des îles se sont érodées en moyenne de 24 centimètres par an. Des études plus récentes de l’UQAR ont révélé que la perte a presque doublé depuis 2005, à 46 centimètres – ou près d’un demi-mètre – par an.

Le sable et les dunes, décrits par Cormier comme “la chair et le sang” des îles, disparaissent à un rythme alarmant, a-t-elle déclaré.

“Nous, insulaires, sommes en première ligne du changement climatique”, a déclaré Cormier. “Le vrai impact, le vrai deuil, c’est l’érosion.”

L’image de droite montre la taille de la dune de sable devant le chalet d’Isabelle Cormier en 2014. La photo de gauche date de 2019, d’après Dorian. (Soumis par Isabelle Cormier)

Battez-vous pour sauver les Maggies

Depuis 2018, les trois paliers de gouvernement ont dépensé plus de 50 millions de dollars pour lutter contre l’érosion des berges aux Îles-de-la-Madeleine.

Visiter les îles Lundi, au lendemain de la tempête, le chef de la Coalition Avenir Québec, François Legault, a promis 100 millions de dollars supplémentaires et la création d’un bureau pour coordonner les efforts visant à freiner l’érosion sur tous les rivages touchés, y compris en Gaspésie et sur la Basse-Côte-Nord.

“C’est un pas dans la bonne direction”, a déclaré Bourgeois. “Les 100 millions de dollars sont une chose, mais le bureau est une excellente idée.”

Nouane Giguère, propriétaire de L’Anse aux Herbes à La Grave, a déclaré que son magasin avait subi environ un pied d’inondation lors de la tempête post-tropicale Fiona. (Kate McKenna/CBC)

Les efforts récents pour prévenir l’érosion ont déjà fait une certaine différence, disent les habitants.

À La Grave, du côté sud de l’archipel, la province et la municipalité ont partagé le coût de 7,4 millions de dollars pour fortifier la plage de galets avant d’autres tempêtes.

De petits commerces de bord de mer inondés. Cependant, le propriétaire de l’un d’eux, appelé Anse aux Herbes, a déclaré que les choses auraient pu être bien pires.

“Ce dont nous sommes vraiment heureux, c’est qu’ils ont posé les rochers pour briser les vagues, et cela a été utile”, a déclaré Nouane Giguère, qui a passé dimanche à nettoyer et à évaluer les dégâts après que son magasin ait pris environ un pied d’eau.

“Sans cela, ce serait vraiment, vraiment plus dramatique.”

Mais avec les dernières preuves de l’ampleur des dégâts qu’une tempête féroce peut causer, de nombreux insulaires espèrent que les dirigeants politiques pourront désormais voir l’urgence de la situation et ce qu’il faudra pour sauver leur pied dans le golfe du Saint-Laurent.