L’une des comédies préférées de l’Inde, The Kapil Sharma Show, revient avec une autre saison. La promo de l’émission est déjà sortie, cependant, ce qui a attiré l’attention de tous, c’est Kapil Sharma alias la belle-mère de Kappu.

Oui! Vous avez bien entendu, cette saison mettra également en vedette la mère à l’écran de Sumona Chakraborty. Le personnage sera joué par le comédien populaire Gaurav Dubey. Gaurav, célèbre pour ses mimiques, jouera le personnage de Roopmati.

Regarde:







On peut le voir porter un sari coloré, du vermillon, du mangalsutra, un bracelet, un gros bindi et du rouge à lèvres dans la promo. Personne ne peut le reconnaître après l’avoir vu dans cet avatar. Auparavant, Sunil Grover, Ali Asgar, Krishna Abhishek, Kaku Sharda ont joué un personnage féminin dans l’émission de Kapil Sharma.

Cependant, Bharti Singh et Krushna Abhishek ne seront pas là, et les followers de l’émission ont souligné l’absence de ce dernier. Plus tôt, Krushna avait précisé que lui et les créateurs n’étaient pas sur la même longueur d’onde, et ainsi Abhishek s’est séparé de la série.

Maintenant, dans le dernier développement, Abhishek a parlé de son équation avec Kapil Sharma et a précisé que TKSS était également son émission. Krushna a été aperçu en train de ramener Lord Ganesha à la maison et, tout en interagissant avec des paparazzi, il a déclaré: “Kapil et moi allons ensemble en Australie ce soir. Pata nahi kya afvayein hai. Il n’y a pas de problèmes entre nous. Je l’aime et il m’aime. Mera bhi show hai woh… Je reviendrai.”

LIS: The Kapil Sharma Show: Krushna Abhishek quitte l’émission humoristique de Kapil Sharma, sachez pourquoi

Le mois d’août dernier, Krushna Abhishek a confirmé qu’il ne ferait pas partie de la prochaine saison de l’émission en raison de problèmes d’accord entre lui et les producteurs. Une source proche de Pinkvilla a rapporté: “La nouvelle saison de The Kapil Sharma Show sera vue dans un tout nouvel avatar avec les créateurs y apportant quelques modifications. Ainsi, alors que vous verrez quelques nouveaux artistes rejoindre l’équipe TKSS cette fois, Krushna Abhishek ne fera pas partie de la saison à venir. En attendant, la chaîne devrait bientôt annoncer officiellement la date de la première de l’émission.

Krushna fait partie du talk-show comique depuis 2018 en tant que propriétaire du salon de beauté Sapna et fait également rire les célébrités de façon hystérique en imitant l’acteur légendaire Dharmendra avec Kiku Sharma qui incarne Sunny Deol. Lorsque la même publication a contacté l’acteur pour confirmation, il a dit : “Je ne le fais pas. Problèmes d’accord.” La nouvelle saison de The Kapil Sharma Show sera diffusée du 10 septembre, du samedi au dimanche à 21h30 sur Sony.