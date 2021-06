Mercredi, le célèbre photographe Dabboo Ratnani a profité de son compte Instagram pour partager une superbe photo de la star mondiale Priyanka Chopra qui avait tourné pour son numéro de calendrier annuel tant attendu.

Pour les non-initiés, le calendrier annuel de Dabbooi est très attendu parmi les who’s who de Tinsel Town. Des personnalités comme Amitabh Bachchan, Priyanka Chopra, Shah Rukh Khan à Vidya Balan et d’autres, les célébrités de la liste B de la ville figurent dans le numéro du calendrier annuel du photographe as qui est connu pour capturer les étoiles dans un jamais vu auparavant avatar.

Sur la dernière photo de Priyanka Chopra pour le calendrier 2021, Dabboo a capturé les « yeux pétillants » de la diva qui a conquis les cœurs avec son talent dans le monde entier.

Sur la photo, Priyanka regarde loin de l’objectif de l’appareil photo alors qu’elle pose ses mains sur sa tête d’une manière élégante. Un maquillage subtil, des cheveux en désordre laissés ouverts et aucun accessoire n’ont arrondi le gros plan de Priyanka pour le tournage du calendrier.

Mardi, Kriti Sanon s’est rendue sur ses réseaux sociaux pour télécharger une photo d’elle de la séance photo du calendrier 2021 de Daboo Ratnani. Sur la photo, Kriti avait l’air incroyable vêtue d’une tenue entièrement noire.

Pour la séance photo, Kriti a enfilé une bralette noire et un pantalon en cuir associé à des talons aiguilles noirs. Elle l’a associé à plusieurs bagues, bracelets et pendentifs élégants pour sa sixième séance de calendrier avec Ratnani d’affilée.

Regardez la photo ici :

Côté travail, Priyanka est récemment revenue aux États-Unis après avoir tourné pour ‘Citadel’ à Londres. « Citadel » est le deuxième projet de Priyanka Chopra avec Amazon Prime Video après l’annonce du « Sangeet Project », une émission de télé-réalité sur le thème de la danse, qu’elle animera avec son mari Nick Jonas.

Elle a également « Text For You » et « Matrix 4 » dans son chaton.