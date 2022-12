Après Kherson, l’armée ukrainienne réfléchit à une nouvelle poussée vers le sud et l’est

Un soldat ukrainien à l’entrée d’un bunker sur une position militaire dans la région de Zaporizhzhia le 30 novembre. (Heidi Levine pour le Washington Post).

RÉGION DE ZAPORIZHZHIA, Ukraine – Le chemin vers une victoire ukrainienne – ou du moins le chemin le plus évident – coupera probablement vers le sud, à travers les champs boueux et plats de la région de Zaporizhzhia. Après le retrait de la Russie de la ville de Kherson – la seule capitale régionale capturée par Moscou depuis le début de l’invasion du président russe Vladimir Poutine – les forces ukrainiennes ont des options limitées pour leur prochaine grande poussée pour continuer à reprendre le territoire occupé et, finalement, à expulser les envahisseurs.

Une grande partie de l’attention se porte maintenant ici, sur la ligne de front sud à moins de 100 miles au nord de la mer d’Azov, où les Ukrainiens sont impatients de couper le «pont terrestre» reliant la Russie continentale à la Crimée, que la Russie a envahie et annexée illégalement en 2014. Kyiv est également déterminé à libérer des villes telles que Melitopol et Enerhodar, où se trouve la centrale nucléaire de Zaporizhzhia.

Les forces russes, à leur tour, creusent dans des positions défensives plus fortifiées, anticipant clairement un combat.

« Tout le monde parle de Zaporizhzhia. Tout le monde », a déclaré Konrad Muzyka, président de Rochan Consulting, une société d’analyse militaire basée en Pologne.



Territoire récupéré par l’Ukraine grâce à des contre-offensives Les soldats ukrainiens ont indiqué que ils sont chargés de protéger Autoroute 15. Centrale nucléaire à Enerhodar La Russie contrôle cela route qui crée un “pont terrestre” à la Crimée. Annexé par la Russie en 2014 Achevé en 2018, le Pont de Crimée était le seul lien La Russie devait à la Crimée. Une explosion endommagé le pont le 8 octobre. Zones de contrôle au 2 décembre Sources : Institut pour l’étude de la guerre, Projet sur les menaces critiques de l’AEI Territoire récupéré par l’Ukraine par des contre-offensives Les soldats ukrainiens ont dit ils étaient chargés de protéger Autoroute 15. La Russie contrôle cela route qui crée un “pont terrestre” à la Crimée. Annexé par la Russie en 2014 Terminé en 2018, la Pont de Crimée était le seul lien La Russie devait à la Crimée. Une explosion endommagée le pont le 8 octobre. Zones de contrôle au 1er décembre Sources : Institut pour l’étude de la guerre, Projet sur les menaces critiques de l’AEI Territoire récupéré par l’Ukraine par des contre-offensives Les soldats ukrainiens ont dit ils étaient chargés de protéger Autoroute 15. contrôle russe de cette route crée un “pont terrestre” à la Crimée. Annexé par la Russie en 2014 Terminé en 2018, la Pont de Crimée était le seul lien La Russie devait à la Crimée. Une explosion endommagée le pont le 8 octobre. Zones de contrôle au 1er décembre Sources : Institut pour l’étude de la guerre

Mais malgré toutes les spéculations logiques, les routes et les positions militaires près de la ligne de front montrent peu de preuves d’une accumulation de troupes, et rien n’indique que les Ukrainiens cherchent à monter une offensive dans la région de Zaporizhzhia de sitôt, ont déclaré Muzyka et d’autres analystes. .

Victor Dadak, 35 ans, commandant adjoint du bataillon pour la défense territoriale de l’Ukraine, n’a pas dit si les forces du pays lanceraient leur prochaine grande offensive ici. “C’est un secret militaire”, a déclaré Dadak. “Mais je pense que dans quelques jours, le secret militaire sera révélé.”

L’été dernier, des rumeurs ont circulé pendant des semaines sur une contre-offensive ukrainienne imminente dans la région de Kherson au sud. Au lieu de cela, il y a eu une poussée surprise et éclair dans la région nord-est de Kharkiv.

Pour l’instant, les soldats ukrainiens dans la région de Zaporizhzhia semblent être un peu en mode attente – attendant, dans des conditions boueuses, que le sol gèle.

C’était la journée la plus froide pour les soldats ukrainiens stationnés ici, et le premier jour, Dadak a remarqué que le sol commençait à durcir, a-t-il dit. Mais la terre était encore suffisamment glissante pour que les véhicules militaires glissent et restent coincés. Dadak a déclaré qu’il espérait que dans les deux prochaines semaines, leurs véhicules gagneraient en traction.

À environ un mile de la ligne de front, Dadak a marché à travers un champ vers un groupe de soldats se mettant à l’abri au seul endroit où ils pouvaient – une mince rangée d’arbres sans feuilles qui ne faisaient pas grand-chose pour bloquer le vent mordant. Le soleil éclatant était trompeur ; les températures avaient chuté près du point de congélation. Les soldats se réchauffaient à tour de rôle dans une pirogue avec un poêle à bois et juste assez de place pour deux petits lits.

Leur objectif principal était de maintenir une position défensive, juste derrière la ligne de front, et d’empêcher les Russes d’avancer vers le nord jusqu’à l’autoroute qui relie Zaporizhzhia à la région de Donetsk.

Mais l’objectif à long terme, a déclaré Dadak, était de pousser vers le sud jusqu’à la mer d’Azov. Avec le bon élan, les forces ukrainiennes pourraient encercler les troupes maintenant sur la rive est du Dniepr après avoir rendu la ville de Kherson et les villes de la rive ouest.

Environ 30 000 soldats russes se trouvent sur la rive est du fleuve dans la région de Kherson, selon des estimations approximatives des services de renseignement, a déclaré Dadak.

Mais les défis immédiats sont féroces. Le sol est encore plus boueux que dans la région de Kherson, a déclaré Dadak. Et, après avoir abandonné la ville de Kherson, la Russie a redistribué ses troupes vers l’est, renforçant sa présence à Zaporizhzhia. Les bombardements se sont intensifiés depuis, ont déclaré Dadak et ses soldats.

La densité des forces russes a augmenté, a déclaré Muzyka, ce qui signifie qu’elle a plus de troupes par mile carré qu’elle n’en avait au début de la guerre. “Donc, si les Ukrainiens attaquent, ce ne sera pas facile”, a déclaré Muzyka.

Alors que le terrain relativement plat et le manque de rivières dans la région de Zaporizhzhia permettront à l’Ukraine de pousser plus facilement vers le sud ici, cela donnera également aux troupes moins d’endroits où se cacher.

“Je pense que les Ukrainiens envisagent probablement quelques domaines où ils peuvent potentiellement mener une contre-attaque”, a déclaré Muzyka. “Zaporizhzhia est la plus évidente, ce qui signifie probablement que cela ne se produira peut-être pas là-bas.”

L’un des objectifs à long terme de l’armée ukrainienne semble être une offensive qui coupe vers le sud jusqu’à Melitopol occupé, a déclaré Michael Kofman, analyste militaire russe au Center for a New American Security, un groupe de recherche basé en Virginie.

L’armée russe se prépare depuis l’été à une offensive ukrainienne à Zaporizhzhia, a déclaré Kofman. Les Ukrainiens ont cependant mené des offensives à Kharkiv et Kherson, à l’ouest du Dniepr.

“Qu’ils puissent le faire un peu plus tard dans l’hiver ou au printemps prochain reste une question”, a déclaré Kofman.

L’Ukraine a cherché à stabiliser la ligne dans la ville meurtrie de Bakhmut, dans la région de Donetsk, et un deuxième groupe de forces tente de repousser l’armée russe dans la région de Louhansk.

La question est de savoir si les forces ukrainiennes ont les troupes et les munitions d’artillerie disponibles pour lancer une offensive dans le sud dans les mois à venir, en particulier après avoir subi des pertes au combat à Kherson.

Les villes ukrainiennes les plus proches de la ligne de front semblent presque abandonnées pendant la majeure partie de la journée, les habitants ne sortant de leurs bunkers que le matin, lorsque les bombardements russes s’arrêtent brièvement. Dans la ville de Huliaipole, célèbre pour être le lieu de naissance du révolutionnaire anarchiste ukrainien Nestor Makhno, une frappe de missile sur l’hôtel de ville il y a environ un mois et demi a tué l’adjoint au maire de la ville et l’un de ses collaborateurs. Une autre grève récente a détruit une grande bibliothèque publique, laissant une montagne de décombres.

À quelques pas de là, des sacs de sable entouraient une statue de Makhno, la protégeant des assauts des bombardements.

Dadak a vu les Russes utiliser plus d’hélicoptères ici qu’auparavant, a-t-il dit. Une unité voisine a récemment acquis des roquettes dans le seul but d’abattre des hélicoptères russes.

Les explosions de mortiers et d’artillerie à proximité sont devenues plus fréquentes, a déclaré un groupe de quatre soldats ukrainiens basés à environ un mile derrière la ligne de front, que The Post a accepté d’identifier uniquement par leurs prénoms en raison des risques de sécurité.

“C’est notre situation, jour et nuit”, a déclaré un soldat, Volodymyr, qui prévoyait de se rendre sur la ligne de front jeudi, jour de son 47e anniversaire. Les bombardements se sont aggravés depuis la libération de Kherson, a-t-il dit en fumant une cigarette dans un bunker sombre et exigu.

Avec la baisse des températures, Volodymyr a déclaré qu’il n’était pas inquiet pour l’hiver. L’armée avait préparé les soldats avec beaucoup d’équipement chaud, a-t-il dit. “Le plus important est d’avoir un hiver froid, pas boueux”, a-t-il déclaré.

Peut-être qu’alors, ont dit les soldats, ils ont pu voir un mouvement.

“L’élan à Kherson nous a remonté le moral et j’espère que nous pourrons aussi faire quelque chose comme ça ici”, a déclaré un autre soldat, Ihor, 36 ans.

Mais Serhii, 26 ans, a déclaré qu’il n’avait aucune idée si cela se produirait dans les semaines à venir.

“Nous pourrions être ici tout l’hiver”, a déclaré Serhii.