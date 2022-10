Après KGF 2, Sanjay Dutt veut désormais travailler davantage dans les films du Sud ; est-ce la raison ?

Après avoir lutté contre le cancer, Sanjay Dutt a fait un retour incroyable dans les films avec KGF 2 avec Yash. Il a joué le rôle de l’antagoniste et sa performance a été aimée de tous. Le film est également devenu l’un des plus gros blockbusters de 2022. Il sera désormais vu dans le prochain film pan-indien du réalisateur Prem, KD – The Devil, avec la star de Kannada Dhruva Sarja en tête. Dans une nouvelle interview, Sanjay Dutt a exprimé son souhait de travailler davantage dans les films du sud.

Jeudi, l’acteur a lancé le teaser en hindi de KD – The Devil in Bengaluru et a déclaré qu’il avait vraiment hâte de jouer un rôle important dans le film. Il a également dit qu’il avait l’impression de travailler davantage dans des films du sud de l’Inde. L’acteur a été vu pour la dernière fois Shamshera avec également Ranbir Kapoor et Vaani Kapoor. Cependant, le film s’est avéré être l’un des plus grands désastres.

“KD a un teaser incroyable. Je sais une chose que j’ai faite KGF et SS Rajamouli monsieur est un ami cher. Je vois tellement de passion, d’amour, d’énergie et d’héroïsme dans les films réalisés dans le Sud. Je pense que nous devons apprendre cela à Mumbai. Bollywood ne doit pas oublier ses racines “, a déclaré Sanjay lors de l’événement. Ses paroles nous ont amenés à nous demander s’il avait perdu confiance dans les films de Bollywood après ses échecs consécutifs.

L’événement a réuni de nombreuses célébrités, dont l’acteur de Bollywood Sanjay Dutt, l’acteur de Sandalwood Dhruva Sarja, le réalisateur Prem, le producteur Suprith, l’actrice de cinéma Kannada Rakshitha et le directeur musical Arjun Janya. Alors que le réalisateur Prem a prêté sa voix pour le teaser de Kannada, Sanjay Dutt, Vijay Sethupathi et Mohanlal ont prêté leur voix pour les versions hindi, tamoule et malayalam respectivement.

Le teaser du titre offre un aperçu du monde vintage présenté dans KD – The Devil. Le teaser présente le premier regard du célèbre Kaali, interprété par Dhruva Sarja. Le teaser du titre présente une configuration violente avec une action de pompage d’adrénaline.

(Avec entrées IANS)