Après Kevin, je ne tomberai plus jamais amoureux d’un autre danseur, dit Karen Hauer de Strictly

APRÈS avoir divorcé de la co-vedette de Strictly Come Dancing, Kevin Clifton, il y a deux ans, Karen Hauer a juré de ne plus jamais sortir avec un danseur.

En fait, la beauté vénézuélienne de 39 ans veut que son prochain partenaire soit le contraire de son ex-mari – de préférence un homme aux cheveux blonds et aux tatouages ​​qui «sait ce qu’il veut».

Blake Ezra Studios

Karen Hauer a subi des transformations dramatiques[/caption]

Karen et Kevin se sont séparés après trois ans de mariage. Ils avaient tous deux déjà été mariés à des danseurs, Karen à l’Américain Matthew Hauer et Kevin à la Russe Anna Melnikova puis à la Brit Clare Craze.

Dans une interview exclusive avec The Sun dimanche, Karen a déclaré: «Je ne sors plus avec des danseurs, absolument pas, pas du tout. J’en ai déjà épousé deux. Je pense que j’ai fini dans ce domaine maintenant, je passe à autre chose.

«Mon homme idéal aurait des cheveux blonds, des yeux bleus, des tatouages ​​et un beau corps, à peu près le contraire de mes ex. Vous voulez toujours aller complètement à l’opposé.

«Ils ont vraiment besoin de s’entraîner. Ils ont besoin de se connaître, d’être gentils et de savoir ce qu’ils veulent, car je me connais maintenant.

James Curley

Karen et Kevin se produisent en 2018, avant leur séparation[/caption]

Karen a inspiré des milliers de fans à se mettre en forme pendant le verrouillage avec ses vidéos d’entraînement YouTube, qui mettaient parfois en vedette son petit ami d’alors, le chanteur d’opéra David Webb. Ils se sont séparés en septembre de l’année dernière et Karen est à nouveau à la recherche d’amour, mais elle a exclu les applications de rencontres.

Elle dit: «Je ne pourrais pas en utiliser un. Ils se sentent juste bizarres, je n’aime pas le balayage.

« JE N’AI PAS OBTENU L’ATTENTION QUE JE VEUX »

«Beaucoup de gens aiment ça, mais ce n’est tout simplement pas pour moi. J’aimerais rencontrer quelqu’un naturellement.

«Avoir du temps seul, c’est bien, mais j’aime être amoureux et être en couple. Évidemment, j’ai déjà été marié deux fois. Mais avoir confiance en soi est une bonne chose pour se développer.

AVERTISSEMENT: l’utilisation de cette image est soumise aux conditions d’utilisation de l’image numérique de BBC Pictures

Karen danse avec Jamie Laing en 2020[/caption]

«Je n’ai pas d’attentes, j’ai des normes maintenant. C’est bien d’avoir du temps pour soi et de découvrir ce que tu veux. »

Lorsqu’on lui a demandé si elle sortait avec quelqu’un, Karen taquine: « Je traîne. »

Elle a révélé cette année qu’elle s’était séparée de Kevin, 38 ans, en raison du manque d’attention qu’il lui avait prêté pendant le tournage de l’émission BBC1.

Elle dit: «Le travail était intense, tout était intense. J’étais vraiment jalouse, mais jalouse parce que je n’obtenais pas l’attention que je voulais de mon mari.

Blake Ezra Studios

Karen est le visage de la mode Bon Prix[/caption]

Kevin est maintenant en couple avec la présentatrice Stacey Dooley, avec qui il a gagné Strictly en 2018. Karen est depuis en tournée avec Stacey, 34 ans, et dit qu’elle «l’aime en morceaux».

Elle est philosophique sur la fin de son mariage avec Kevin, bien qu’elle ait insisté pour obtenir la garde complète de Betty, le chien qu’ils ont partagé pendant leur mariage.

Elle dit: «Kevin est passé à autre chose. Je vois Betty comme mon chien maintenant. Kevin et moi avons toujours eu une excellente relation. Nous sommes amis, je lui souhaite le meilleur.

« Lui et Stacey forment un beau couple, j’espère qu’ils auront une vie merveilleuse ensemble. »

Le travail était intense. J’étais vraiment jalouse parce que je n’obtenais pas l’attention que je voulais de mon mari

Karen Hauer

Karen a joué dans Strictly depuis 2012 et est reconnaissante à la série de lui avoir donné sa concentration, même lorsque la vie lui a jeté un coup d’œil.

Elle dit: «Strictly a été là pour moi à bien des égards. C’est incroyable quand vous avez quelque chose de positif à traverser.

«Les ruptures font partie de la vie et de l’évolution. Ce sont des moments tristes, mais si vous avez quelque chose d’amusant pour vous remonter le moral et vous lancer, alors c’est génial. A été strictement là pour moi à travers le bon et le mauvais. C’est pourquoi j’aime tout à ce sujet.

Dans la série de 2019, Karen s’est associée au comédien Chris Ramsey et se souvient comment il a dû endurer le plus de dance-off de la série.

BBC

Karen est reconnaissante à Strictly de lui avoir accordé sa concentration[/caption]

Elle dit: «C’est difficile de participer à autant de dance-offs pour une célébrité parce que cela leur donne l’impression de ne pas faire du bon travail.

«Mais en réalité, je pense qu’il faut plus de courage pour être dans une danse et revenir semaine après semaine et continuer à faire de son mieux et à tout donner.

«Chris a bien géré ça, et il était tellement drôle. Je le regardais littéralement et je ris. Nous avons eu tellement de plaisanteries, mais aussi il était si insouciant à propos de sa danse.

«Et c’est pourquoi les gens l’aimaient tellement et se moquaient de lui, car il ne se prenait pas au sérieux et passait juste un bon moment.

BBC

Charles Venn et Karen Hauer sur Strictly Come Dancing[/caption]

L’année dernière, Strictly Karen et Made In Chelsea, Jamie Laing, a terminé deuxième – le plus proche qu’elle a pu remporter le trophée de la boule de paillettes.

Mais Karen insiste sur le fait qu’elle n’est pas désespérée de mettre la main sur le prix. Elle dit: «Chaque année est une victoire lorsque je suis invitée à nouveau à l’émission, et je suis tellement reconnaissante d’avoir un travail. Danser avec Jamie l’année dernière était amusant. Nous étions tous les deux très heureux de travailler pendant la pandémie.

L’émission est entrée dans l’histoire dans sa série la plus récente avec son premier couple homosexuel, la danseuse professionnelle Katya Jones et le boxeur Nicola Adams.

Karen dit: «Les partenariats entre personnes du même sexe devraient se faire chaque année. Pour nous, les danseurs, nous voyons toujours des couples de même sexe dans la vraie vie, donc pouvoir le faire passer à la télévision à ce niveau est fantastique.

WENN

« C’est incroyable quand vous avez quelque chose de positif à traverser », dit Karen à propos de Strictly et de sa rupture avec Kevin[/caption]

«Je serais certainement partant pour le faire moi-même. J’ai beaucoup dansé avec des femmes au fil des ans, donc je me sens très à l’aise. Tous les danseurs adoreraient le voir dans le spectacle.

Karen, qui danse depuis l’âge de huit ans, n’a jamais ressenti de pression pour se conformer. Elle dit: «Parfois, la société peut presque vous encourager à vous identifier ou à regarder d’une certaine façon, que ce soit pour avoir les cheveux longs, un corps maigre ou de gros seins.

«Mais il est important de se regarder dans le miroir et de se rappeler qu’il n’y a qu’un seul d’entre vous et d’apprendre à s’aimer tel que tu es. Cela m’a été inculqué depuis que je suis enfant pour m’aimer moi-même. Nous sommes tous uniques.

«Je ne serais pas le bon candidat pour le Botox, je ne peux même pas regarder une aiguille car j’ai tellement peur des injections. Mais je pense que cela fait partie de notre industrie que les gens réalisent toutes ces procédures, c’est devenu la norme.

Actualités Splash

Kevin Clifton et Karen lors du lancement de Strictly Come Dancing en 2014[/caption]

«Pour moi, vieillir, c’est beau. J’aime faire des massages du visage et des choses qui sont bonnes pour ma santé sans avoir à m’injecter quoi que ce soit dans le visage ou ailleurs. Il est important de reconnaître que vous avez le choix, mais si cela vous donne un regain de confiance, alors vous devriez y aller. »

La confiance de Karen se reflète peut-être dans sa coiffure, qui a subi une transformation audacieuse et dramatique.

Finies ses longues mèches sombres et à leur place se trouve une courte récolte blonde.

Elle dit: «Mes cheveux reflètent un voyage de découverte de soi. Pour moi, il s’agit d’évoluer. Je me sens plus autonome, plus âgé, plus sage et plus expérimenté, même si je ne suis pas affaissé.

Pennsylvanie

Jaime Laing et Karen de Made In Chelsea partagent une coiffure similaire[/caption]

«Plus je me sens confiant, moins je dois me cacher et je ne sens plus devoir me cacher derrière mes cheveux.

«J’ai eu un mohawk une fois. Pour moi, il s’agissait de me mettre au défi et de me donner un nouveau chapitre de ma vie.

Karen est habituée aux nouveaux chapitres. Quand elle avait huit ans, sa mère Mirian et ses deux frères et sœurs ont quitté le Venezuela pour vivre dans le Bronx, l’un des quartiers les plus pauvres de New York. Elle a eu du mal à apprendre l’anglais et a été placée dans des cours de danse pour les enfants en manque de confiance.

Deux ans plus tard, âgée de dix ans, Karen a remporté une bourse dans une grande école de danse. Elle s’est spécialisée dans la salle de bal et le latin et a ensuite fait le tour du monde.

Pennsylvanie

Karen a grandi dans le Bronx, l’un des quartiers les plus pauvres de New York[/caption]

En 2009, elle a auditionné pour l’émission télévisée américaine So You Think You Can Dance? avec son premier mari et partenaire de danse Matthew. Peu de temps après, ils se sont séparés et Karen a été présentée à Kevin, sa co-vedette dans Burn The Floor, un spectacle de danse-théâtre en tournée.

Il était marié à la deuxième épouse Clare à l’époque, mais ils se sont séparés une fois la tournée terminée et il a commencé une relation avec Karen. En 2012, elle s’est inscrite à Strictly, et un an plus tard, Kevin a également rejoint le line-up.

Karen remercie sa mère de lui avoir donné confiance. Elle dit: «Elle m’envoie des SMS tous les jours, je suis assez proche d’elle.

«Je ne l’ai pas vue depuis deux ans, j’ai donc hâte de la revoir bientôt. J’ai toujours été un oiseau libre.

Actualités Splash

Karen est originaire du Venezuela[/caption]

«Mon frère et ma sœur sont tous les deux mariés et ont des enfants, mais je suis l’artiste de la famille. Je finirai probablement dans une ferme avec 17 chiens. »

Pour l’instant, elle se prépare à se produire à nouveau, alors qu’elle est également devenue l’égérie de la nouvelle campagne mode de Bon Prix.

Elle dit: «Nous avons pris les photos dans l’Essex et nous avons donné l’impression que c’était les Caraïbes. La gamme est super abordable et amusante. »





Karen se concentre actuellement principalement sur les répétitions de la tournée Strictly Come Dancing: The Professionals, qui débutera le 26 juin à Manchester.

Elle dit: «J’adore les tournées. Je suis tellement excité de faire le tour de l’Angleterre et de voir les fans.

«C’est quelque chose qui m’a définitivement manqué. C’est tellement amusant. Nous dansons au plus haut niveau, c’est épuisant mais incroyable.