Après Katrina Kaif, la superstar hollywoodienne Hugh Jackman soutient la collecte de fonds COVID-19 de Priyanka Chopra pour l’Inde | Nouvelles des gens

New Delhi: Alors que la crise du COVID-19 en Inde devient de plus en plus intimidante et grave chaque jour, de plus en plus de personnalités internationales prennent conscience de la situation alarmante dans le pays. Récemment, la star hollywoodienne Hugh Jackman s’est rendue sur Instagram pour amplifier la collecte de fonds de la sensation mondiale Priyanka Chopra pour la crise du COVID-19 en Inde alors qu’il republiait un article de Priyanka Chopra Jonas et de la page de collecte de fonds de Give India.

L’acteur de «X-Men» s’est rendu sur son Instagram jeudi 6 mai et a joint un lien vers la collecte de fonds avec un autocollant sur le dessus qui disait «Soutenez l’Inde».

Jetez un œil à son post:

Après que Jackman ait amplifié la collecte de fonds de Priyanka, l’actrice de « Dostana » s’est rendue sur son Instagram pour remercier la femme de 52 ans avec un emoji les mains jointes.

Après que Chopra ait annoncé la nouvelle de sa collecte de fonds pour COVID-19, de nombreuses célébrités de Bollywood telles que Katrina Kaif, Zoya Akhtar et Parineeti Chopra avaient également tenté de diffuser le message en contactant leurs partisans.

Auparavant, l’acteur avait mis en place une collecte de fonds chez GiveIndia, l’une des plus grandes organisations du pays fournissant des secours contre le COVID, pour contribuer à la lutte contre la pandémie.

Elle avait demandé aux 27 millions de ses abonnés Twitter de donner autant qu’ils le pouvaient.

Selon sa déclaration, les fonds iront à l’infrastructure physique des soins de santé, y compris les centres de soins COVID, les centres d’isolement et les usines de production d’oxygène, l’équipement médical, le soutien aux vaccins.

Sur le plan du travail, Priyanka tourne pour la série d’espionnage soutenue par Amazon ‘Citadel’ avec Richard Madden. Le projet est dirigé par les frères Russo de la renommée des «Avengers». L’actrice avait terminé le tournage de « Text for You » avec Sam Heughan, Céline Dion, Russell Tovey et Omid Djalili.

Selon les rapports, la «fille desi» sera également vue dans une comédie de mariage indienne avec Mindy Kaling, qu’elle coproduira et jouera. Elle a également «Matrix 4» en préparation.