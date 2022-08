Après Kareena Kapoor Khan, l’actrice de Brahmastra Alia Bhatt dit : “Si vous ne m’aimez pas, ne me regardez pas”

Alia Bhatt n’est pas étrangère aux trolls en matière de népotisme. Kangana Ranaut l’a ouvertement ciblée pour être un membre de la famille Bhatt. Cependant, Alia a choisi de l’ignorer et a eu recours au silence. La star de Brahmastra a maintenant rompu son silence sur le fait qu’elle était trollée en tant qu’enfant star et a réitéré les mots de Kareena Kapoor Khan, “Si vous ne m’aimez pas, ne me regardez pas.”

“Je ne peux pas continuer à me défendre verbalement. Et si tu ne m’aimes pas, ne me regarde pas. Je ne peux pas m’en empêcher. C’est quelque chose que je ne peux pas faire [anything about]. Les gens ont quelque chose à dire. J’espère que je leur prouverai avec mes films que je vaux vraiment l’espace que j’occupe”, a déclaré Alia à Mid-Day dans sa récente interview.

Lorsqu’on a demandé à Alia si une pêche à la traîne aussi brutale l’affectait, elle a estimé que la seule façon de clore cette conversation était de donner le meilleur d’elle-même et de montrer son talent dans ses films. Elle a admis qu’elle se sent mal quand les gens trollent pour être un enfant vedette, mais elle pense que “se sentir mal est un petit prix à payer pour le travail pour lequel vous êtes respecté et aimé”. “J’ai livré un film comme Gangubai. Alors, qui rira le dernier ? Au moins jusqu’à ce que je livre mon prochain flop ? Pour l’instant, je ris !” elle a ajouté.

En 2020, Kareena Kapoor Khan avait parlé d’être à la traîne et avait déclaré dans une interview: “Si vous n’aimez pas nos films, ne les regardez pas.” Sa remarque avait irrité les gens qui ont alors décidé de réaliser son souhait. Alors que la tendance ‘Boycott Laal Singh Chaddha’ s’est amplifiée, Kareena, qui avait dit qu’elle ne prenait rien de tout cela au sérieux, avait demandé aux gens de ne pas boycotter son film. Mais en vain.