Après Karan Kundrra, Riva Arora, 12 ans, se fait brutalement troller pour avoir dansé avec Mika Singh, Yo Yo Honey Singh

Ces derniers jours, Riva Arora est devenue un sujet de discussion sur Internet. La jeune fille de 12 ans est une actrice devenue TikToker, YouTuber et influenceuse. À notre époque, de nombreux jeunes enfants sont enclins à créer du contenu sur les réseaux sociaux. Ils cherchent à gagner une renommée rapide et de l’argent en dansant sur des airs différents.

Au fur et à mesure que ces influenceurs deviennent célèbres, une société de talents collabore avec eux et produit des bobines mettant en vedette l’influenceur et les célébrités. À l’ère numérique, le marketing d’influence sur les réseaux sociaux a connu un grand boom. Ainsi, nous pouvons voir toutes les célébrités collaborer avec des créateurs de contenu de médias sociaux pour promouvoir leurs films et leurs chansons.

En parlant de Riva, l’influenceuse fait face à la colère des internautes, car ils trouvent son association avec des célébrités comme Karan Kundrra, Mika Singh et Yo Yo Honey Singh irréelle.

Les utilisateurs ont du mal à croire qu’Arora danse avec des hommes du double de son âge. Pour les non-initiés, Karan Kundrra (38 ans) a également dû affronter la chaleur des internautes vexés sur sa bobine avec Arora.

De nombreux utilisateurs reprochent aux parents de Riva d’avoir annulé son enfance pour de l’argent rapide et de la gloire. Alors que d’autres internautes ont affirmé que Riva devait subir des chirurgies et des implants rigoureux pour paraître plus âgée que son âge.

Plus de vidéos d’elle dans des vidéoclips avec des hommes plus âgés. Elle avait 11 ans là-dedans ! Sa mère va en enfer. Vous pouvez dire qu’elle a 11 ans parce qu’elle a un débardeur bleu sous sa robe comme la façon dont un enfant porterait avec des vêtements révélateurs…. #rivaarora #bollywood pic.twitter.com/aapGqIng6h– Maha (@MahaAliRehman) 18 octobre 2022

Vous pourriez avoir Riva dans le film MOM de Sri Devi, #GunjanSaxena & URI pic.twitter.com/IKGui4IZif– Maha (@MahaAliRehman) 18 octobre 2022

Une annonce en 2020 et la voilà maintenant ! Elle a manifestement fait quelque chose. Sa mère est dégoûtante.#rivaarora #bollywood pic.twitter.com/6uGsdlsOu4– Maha (@MahaAliRehman) 18 octobre 2022

Plus tôt, les internautes ont exprimé leur inquiétude au sujet de Karan Kundrra “romant avec un enfant artiste de 12 ans” dans une vidéo populaire. L’acteur est apparu aux côtés d’un enfant acteur dans le clip de sa nouvelle chanson. Ses parents ont été critiqués sur Twitter pour lui avoir permis de travailler avec des hommes plus âgés. De nombreuses personnes ont exprimé leurs opinions sur les réseaux sociaux, les qualifiant de “problématiques”.

Les parents de la jeune artiste ont été critiqués par la communauté Internet pour “avoir forcé leur fille à poser avec des hommes trois fois plus âgés qu’elle”. Le pire type d’exploitation, disaient-ils. Pour les non-initiés, Riva a également fait partie de films comme Mom (2018), URI- The Surgical Stike, Bandish Bandits et Gunjan Saxena.