Après Karan Kundra; Mika Singh SLAMMED pour ” maltraitance d’enfants ” alors qu’il apparaît avec Riva Arora, 12 ans, dans un clip vidéo

Mika Singh fait actuellement face au radar des médias sociaux pour son ancienne vidéo avec la sensation adolescente Riva Arora. Après Karan Kundrra, c’est Mika qui a été présenté avec Riva dans un vieux clip et les gens ont fortement critiqué le chanteur de Bollywood pour avoir fait une telle vidéo avec un enfant de 12 ans. Cette vieille vidéo de Riva avec Mika le montre en train de danser et de mettre sa main sur la taille de la fille et il a donc été critiqué pour ce geste. Les gens lui rappellent qu’elle n’a que 12 ans et qu’il ne devrait pas promouvoir la maltraitance des enfants. Un utilisateur a claqué Mika et a écrit: “OMG SHES A FUVKING KID YOU CREEP. ELLE A 12 ANS. WTF EST MAL AVEC VOUS ???” Un autre a dit: “Au moins, le mec plus âgé a assez de bon sens (espérons-le aussi la morale) fait la” main aérienne “au lieu de toucher la taille et le dos de l’enfant de 12 ans.”

Regardez la vidéo de Riva Arora dansant avec Mika Singh

Qui est Riva Arora

Riva Arora est une adolescente influente sur les réseaux sociaux et ces derniers temps, elle a fait l’objet de nombreuses critiques pour s’être comportée comme une adulte et avoir publié des photos audacieuses d’elle qu’elles jugent inappropriées pour son âge. Riva a été présentée dans l’URI de Vicky Kaushal : Surgical Strike, Kangana. Manikarnika de Ranaut et bien d’autres films. La fille compte 8,3 millions de followers et a travaillé avec de nombreux autres influenceurs et son compte sur les réseaux sociaux en dit long.

Pourquoi les gens claquent Riva Arora

Les utilisateurs des médias sociaux sont mécontents des photos et des vidéos audacieuses de Riva sur son compte Instagram et critiquent même ses parents alors qu’ils prétendent qu’ils la poussent à faire un travail aussi audacieux à cet âge et à promouvoir la maltraitance des enfants. Alors que Riva est extrêmement heureuse dans son espace se fout des critiques autour de lui, mais c’est normal pour un enfant de 12 ans d’être aussi actif sur les réseaux sociaux ? Eh bien, chaque individu a le droit de choisir de mener sa vie. Non?