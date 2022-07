Après Jungkook et Ranveer Singh de BTS, Bible de Kinn Porsche alias Vegas réalise un numéro aérien sur harnais et c’est époustouflant [Watch Video]

Jouer sur un harnais est l’une des choses les plus excitantes sur scène. Jungkook, membre du BTS, a livré une performance mémorable sur Euphoria à Wembley où il s’est levé sur un harnais et a littéralement volé sur toute la scène. Vêtu d’une veste rose, d’un pantalon ample et d’un t-shirt blanc, Jungkook était plus beau que jamais. Il a répété une version plus petite de la cascade aux Grammys 2022 avec la performance de Butter. Dernièrement, nous avons également vu Ranveer Singh faire quelque chose de similaire. Eh bien, le salon thaïlandais BL Kinn Porsche a été l’un des plus grands succès de 2022 jusqu’à présent. Le public mondial ne peut pas se lasser des histoires d’amour tumultueuses et torrides de Kinn – Porsche et Vegas – Pete.

Le Kinn Porsche World Tour 2022 a débuté à Bangkok. Nous avons les garçons qui chantent, dansent et font des arts martiaux sur scène. Le spectacle en Thaïlande se déroule devant des foules bondées. Bible Wichapas Sumettikul qui joue Vegas dans la série a fait une cascade incroyable sur le harnais. Il porte également un harnais comme Jungkook. La seule différence est que Bible est torse nu alors que JK est beaucoup plus modeste. Jetez un oeil à cette superbe vidéo de l’artiste vedette.

Bible Wichapas a eu les larmes aux yeux en parlant de la façon dont les gens pensaient qu’il pourrait faire carrière dans l’industrie. Il a dit que les gens minaient son apparence, son talent et ses compétences en anglais. Eh bien, les fans du monde entier ont absolument adoré le méchant menaçant de Vegas.

Les membres de Kinn Porsche prévoient un tour du monde. Dans les prochains jours, ils visiteront des villes comme Séoul, Ho Chi Minh-Ville, Manille, Taipei et d’autres pays. Il semble que davantage de pays asiatiques, américains et latino-américains seront ajoutés à la liste. Les membres du BTS, quant à eux, se concentrent désormais sur les activités en solo. Dans les nouvelles d’Hollywood, nous avons rapporté comment J-Hope a atteint Chicago pour le concert de Lollapalooza.