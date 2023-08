Après Jr NTR, Janhvi Kapoor manifeste en travaillant avec CE héros de Bollywood

Janhvi Kapoor profite actuellement du succès de son dernier film Bawaal aux côtés de Varun Dhawan. Ce film est réalisé par Nitesh Tiwari et reçoit des réponses mitigées sur Internet de la part de son public. L’actrice talentueuse et polyvalente s’est imposée comme l’un des talents les plus recherchés de Bollywood avec ses choix de films remarquables. Contrairement à beaucoup de ses contemporains, Janhvi préfère assumer des rôles soutenus par l’auteur plutôt que des personnages typiques d’héroïne de film hindi. L’actrice est occupée à promouvoir le film, à parler de divers aspects de son personnage et de ce qui lui a fait dire oui.

Dans une récente interview avec Pinkvilla, l’actrice a parlé de ses manifestations et collaborations de rêve. Janhvi Kapoor a partagé une vaste liste d’acteurs et de réalisateurs de l’industrie cinématographique indienne. Fait intéressant, elle a également exprimé sa croyance en la manifestation, révélant que son rêve de travailler avec Jr NTR se réalisera bientôt dans le prochain thriller d’action Telugu Devara. Janhvi a exprimé son enthousiasme pour ses grands débuts en télougou, qu’elle avait manifestés avec impatience pendant un an.

Ajoutant à sa liste de souhaits, la talentueuse actrice a révélé son désir de partager l’écran avec le très talentueux Ranbir Kapoor. Janhvi manifeste actuellement une opportunité de travailler très prochainement avec l’acteur accompli. Ses collaborations de rêve incluent également d’autres stars populaires de Bollywood comme Hrithik Roshan, Ranveer Singh et Tiger Shroff. Du côté du réalisateur, Janhvi Kapoor tient à travailler avec Neeraj Ghaywan, Sanjay Leela Bhansali et Karan Johar.

Les projets à venir de Janhvi Kapoor mettent en valeur sa polyvalence et son engagement dans divers rôles. Elle a une énorme sélection de films passionnants dans sa cagnotte, dont Mr and Mrs Mahi, un drame sportif où elle retrouve Rajkummar Rao. Elle fait ses débuts en télougou dans la vedette Jr NTR Devara, dirigée par Koratala Siva. De plus, il y a des rumeurs selon lesquelles elle ferait ses débuts au cinéma tamoul dans une prochaine réalisation sans titre de Vignesh Shivan, produite par l’acteur légendaire Kamal Haasan, qui devrait bientôt avoir son lancement officiel.