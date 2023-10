Après Jawan, la star de Mission Raniganj, Akshay Kumar, souhaite des films de Rs 2 000 à 3 000 crores au box-office

Mission Raniganj est sorti en salles et les gens sont ravis de la performance d’Akshay Kumar dans le rôle de Jaswant Singh Gill. Il s’agit d’un sauvetage unique survenu dans une mine de charbon en 1989. Les gens sont gagas de la performance de l’acteur dans le rôle du véritable héros. La superstar a connu une mauvaise passe au box-office ces derniers temps. Alors qu’OMG 2 a rapporté plus de Rs 220 crores dans le monde, le rôle de l’acteur dans le film était limité. Akshay Kumar, dans une interview avec une agence de presse, a fait l’éloge de Jawan et Gadar 2 de Shah Rukh Khan.

Akshay Kumar satisfait que Bollywood fasse de bonnes affaires

La superstar s’est dite heureuse de voir les collections de Jawan et Gadar 2. Il a dit qu’elles ramenaient la joie de regarder des films sur grand écran. Il a dit qu’il espérait que l’industrie donnerait de plus en plus de succès. Il a dit qu’il était très heureux quand il a vu Jawan se débrouiller si bien. Akshay Kumar avait également publié un message pour Shah Rukh Khan sur X. Il a écrit : « Quel énorme succès ! Félicitations mon Jawan Pathaan Shah Rukh Khan. Nos films sont de retour et comment. » Shah Rukh Khan l’a remercié et a déclaré que c’était le résultat de ses prières.

La référence de Rs 1 000 crore pour Bollywood

Akshay Kumar s’est dit heureux que Bollywood livre des films à Rs 1 000 crores. Il a dit qu’ils devraient aspirer à des films de Rs 2 000 à 3 000 crores. Il a dit que Bollywood pouvait réaliser des films de type hollywoodien. Il a dit que le genre de contenu qu’ils ont, Hollywood ne l’a pas. Il a dit que Mission Raniganj est un film commercial. Cependant, il a dit que ce n’est pas comme un Jawan. Il s’agit plutôt d’un film de niche.

Mission Raniganj impressionne les internautes

Les gens qui ont vu le film en sont ravis. Les internautes ont déclaré qu’il possédait l’une des meilleures performances de la superstar. Le film démarre lentement mais voyons comment cela se passe avec de bonnes critiques du public.