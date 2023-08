Après Jawan, Dunki a pris du retard aussi ? Le tweet de Kamaal R Khan sur la vedette de Shah Rukh Khan devient viral ; les fans réagissent

Shah Rukh Khan, Nayanthara vedette Jawan sort en septembre. Le film est l’un des plus attendus. Shah Rukh Khan a donné l’un des plus gros blockbusters de l’année, Pathan, en janvier. Et maintenant, tous les yeux et toutes les oreilles sont tournés vers le nouveau film d’Atlee. Selon le buzz et les reportages, SRK sera vu dans un double rôle dans le film. Son prochain après Jawan est Dunki avec Rajkumar Hirani. Dunki a également un intérêt suffisant autour de lui. Cependant, un tweet récent de Kamaal R Khan, KRK, indique que Dunki a été retardé.

Kamaal R Khan revendique le film vedette de Shah Rukh Khan Dunki est retardé

Kamaal R Khan a utilisé son compte Twitter et a affirmé que Dunki ne sortira pas à Noël. Il ajoute que Ranbir Kapoor, vedette de Rashmika Mandanna Animal pourrait prendre la place de Jawan pour une sortie de Noël à la place. Oui, conformément aux affirmations de KRK Animal pourrait sortir le 25 décembre 2023. Auparavant, Jawan a été retardé. Jawan devait sortir plus tôt en juin. Mais il a été reporté au 7 septembre. Et si le tweet de KRK est vrai, ce serait la deuxième fois qu’un film de Shah Rukh Khan serait retardé. Il y avait des rapports sur Pathan étant également reportée. Mais elles étaient sans fondement. Les fabricants n’ont pas encore fait d’annonce officielle concernant un retard. Alors, attendons une annonce officielle de SRK ou des fabricants. Découvrez le tweet de KRK ici :

Les internautes réagissent au tweet de KRK affirmant que Dunki est retardé

Les fans de Shah Rukh Khan ne sont pas trop contents de cette nouvelle. Naturellement, le tweet de KRK devient viral et a également fait la une des journaux du divertissement. Il comprend deux des films les plus attendus de l’année, Animal et Dunki. Selon les rapports, Animal devait sortir la première semaine de décembre. Quoi qu’il en soit, parler de Dunki, les fans appellent KRK. Ils ne peuvent pas croire son tweet sur le retard et quelques-uns ont même tagué les fabricants, demandant confirmation. Découvrez leurs tweets ici :

Dunki viendra à Noël. Parce que l’année prochaine, il n’y a pas de dates. Angoor aadmi (@angoor_man) 20 août 2023

Meilleure décision de décaler la date de #Animal Shivankar Awasthi ?? (@iamshiv08) 20 août 2023

kisne kaha Sabin Dhungana (@Sabin06061) 20 août 2023

Frapper à dono ha Zafran 2 (@ Zafran210) 20 août 2023

Dunki ko har haal main 22 dec ko rlz hona chaiye Pour enregistrement Sabin Dhungana (@Sabin06061) 20 août 2023

Qui te l’a dit? Kuch bhi abhi simple baat hui hai Rajkumar ji se bole KRK jhooth bol raha hai Rahul (@Rahulmeelindia) 20 août 2023

Ranbir Kapoor ki film à zarur dekhne jaege. Aarti Sharma (@drishbhardwaj) 20 août 2023

Meetha animal wahan se bhi bhaag jayega, gadar se Bach gaya tha PatRIOT DeshPreyMe (@randomaccesone) 20 août 2023

J’aurais aimé que tes parents ne t’aient pas libéré.?? Rahul Gandhi (Parodie) (@ParodyCulture) 20 août 2023

Les deux films s’affrontent Baba Nirala alias Monty (@namidanamat) 20 août 2023

2-4 ? Yasveer Bhadauria (@yashbir1048) 20 août 2023

#Pathaan KRK Aman Jain King (@amanjainking) 20 août 2023

Chacha usi tarah #Dunki nhi ayegi jis tarah se #Pathaan 25 janvier ko nhi aane wali thi na ?? Usi tarah se jaise Pathaan ka changement de nom hoga hai na ?? Arre chacha jb kisi chiz ka pta nhi h à sapin bakchomdi kahe krte ho ?? Ek paisa ka b connaissance nhi h apko chacha VAMPIRE (@SRKianVampire) 20 août 2023

Pendant ce temps, les promotions Jawan se déroulent à leur rythme. Les créateurs publient quelques éléments du nouveau film à venir. Récemment, ils ont sorti un numéro romantique appelé Chaleya qui est présenté sur SRK et Nayanthara. Shah Rukh Khan se concentre actuellement sur Jawan.