Après Jaïns Slam "Lieu touristique" Tag For Shrine, le grand mouvement du gouvernement

Réagissant aux protestations des jaïns contre la désignation de leur sanctuaire principal Sammed Shikharji dans le Jharkhand comme destination de tourisme religieux et écologique, le gouvernement central a interrompu toutes ces activités dans les plus grandes collines de Parasnath, où il se trouve.

Il a également demandé à l’État d’agir strictement contre les pratiques interdites telles que la consommation d’alcool ou la “salissure de sites d’importance religieuse et culturelle” ou les dommages à l’écologie.

Les dirigeants de la communauté jaïn craignent que la désignation de l’endroit comme destination touristique ne « nuise à son caractère sacré ».

Plus tôt dans la journée, le ministre en chef Hemant Soren a écrit au Centre pour demander des “décisions appropriées” sur sa notification de 2019. Il a écrit que la politique touristique de l’État pour 2021 – à laquelle la communauté s’oppose également – vise à former un conseil de gestion capable de mieux gérer le sanctuaire.

Dirigé par le secrétaire au tourisme de l’État, il comptera six membres non gouvernementaux choisis dans la communauté jaïn, indique la lettre. Il a ajouté que l’opposition de la communauté était de déclarer Parasnath Hills, où se trouve le sanctuaire, comme une zone “d’écotourisme”.

La lettre au ministère de l’Environnement de l’Union est intervenue quelques jours après que le ministère a écrit à l’État pour lui demander de “recommander les modifications nécessaires pour de nouvelles mesures nécessaires”.

À peine deux heures plus tard, le ministre de l’Environnement de l’Union, Bhupendra Yadav, a publié une note indiquant que les activités touristiques devaient être “suspendues” immédiatement. Le ministre du Tourisme de l’Union, G Kishan Reddy, a également déclaré lors d’une conférence de presse que “rien ne sera fait pour nuire aux sentiments religieux de quiconque”. Il a souligné que l’écotourisme signifiait qu’il n’y avait pas de structures permanentes, de restaurants et autres, dans cette zone.

La note du Centre indique également qu’au moins deux membres du conseil d’administration doivent appartenir à la communauté jaïn.

Sammed Shikhar tombe dans la zone écosensible du sanctuaire de faune de Parasnath et du sanctuaire de faune de Topchanchi. Il existe une liste d’activités interdites qui ne peuvent avoir lieu dans et autour de la zone écosensible désignée. Les restrictions seront respectées dans la lettre et dans l’esprit. pic.twitter.com/aTX5aKkvbH — Bhupender Yadav (@byadavbjp) 5 janvier 2023

Le gouvernement du Jharkhand Mukti Morcha-Congress a fait valoir que les notifications initiales avaient été faites par les gouvernements du BJP et que le Centre devait agir. Raghubar Das du BJP, qui était ministre en chef en 2019, a également déclaré que les mauvaises décisions peuvent être corrigées maintenant.

Plus tôt dans la journée, le secrétaire au tourisme de Jharkhand, Manoj Kumar, a déclaré à PTI que la décision de désigner 200 sites, dont Sammed Shikharji, comme destination touristique était pour une “commodité administrative”.

Ces lieux sont depuis longtemps identifiés aux niveaux national et international comme des lieux touristiques et attirent des pèlerins et des visiteurs du monde entier, a-t-il souligné. La notification contient une disposition prévoyant la création d’une autorité, avec des représentants de la communauté jaïn, pour définir des règles pour une meilleure gestion de Shri Sammed Shikharji, a-t-il ajouté.

Il a déclaré que le gouvernement de l’État était également prêt à modifier la classification et à inclure “lieu religieux jaïn” pour Sammed Shikharji.

Le sanctuaire de Parasnath Hills dans le district de Giridih, qui abrite le plus haut sommet de l’État à environ 160 km de la capitale de l’État, Ranchi, est l’un des lieux les plus sacrés des jaïns, y compris pour les sectes Digambar et Shwetambar, puisque 20 des 24 Jain Tirthankaras ont atteint ‘moksha’ (salut) à cet endroit.

M. Kumar a déclaré que Parasnath Hills ne ressemble à aucun autre lieu touristique normal car il relève de la juridiction d’un sanctuaire de la faune et, même pour les petites constructions, une autorisation doit être demandée aux autorités de la faune.

La communauté jaïn, cependant, craint que des hôtels, des bars et des restaurants ne s’y installent “détruisant le caractère sacré de l’endroit”.

“La proposition du gouvernement d’inclure ‘lieu religieux jaïn’ dans la notification n’est qu’un collyre. Nous sommes une communauté minoritaire qui contribue de manière significative à l’économie. Nous exigeons que la notification soit supprimée”, a déclaré Padam Kumar Chhabra, un chef de la communauté jaïn de Ranchi. .

Les jaïns sont une petite minorité – environ 1% de la population indienne – mais ont été influents dans les affaires et forment environ 5% du district de Mumbai City, considéré comme la capitale financière du pays.

La Commission nationale pour les minorités en a pris note et a programmé une audience le 17 janvier. Elle peut faire des recommandations aux gouvernements.