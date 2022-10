Après Imlie, Bollywood appelle Fahmaan Khan ? Voici un scoop EXCLUSIF

Imlie fait partie des émissions de télévision les plus populaires, mais elle a maintenant connu un bond en avant. Le spectacle était dirigé par Fahmaan Khan et Sumbul Touqeer. Alors qu’il assistait à un saut, les deux stars ont dit adieu au spectacle. Alors qu’est-ce qu’ils font maintenant? Sumbul Touqeer est entrée dans la maison Bigg Boss 16 et parvient à impressionner tout le monde avec son comportement calme et composé. Mais que se passe-t-il avec Fahmaan Khan ? Quelle est la prochaine étape pour le beau gosse ? Nous vous disons.

Entertainment News : Que fait Fahmaan Khan après Imlie ?

Après avoir conclu Imlie, Fahmaan Khan a pris une pause bien méritée et s’est dirigé vers Goa pour profiter d’un moment de détente. Côté travail, Fahmaan Khan semble désormais se diriger vers son grand rêve. Une source nous informe que Fahmaan Khan a ensuite Bollywood en tête. Il a été approché pour quelques films de Bollywood et il réfléchit maintenant au meilleur projet pour son saut de la télévision à Bollywood. Il a certainement tout le charme, la beauté et le talent pour être un succès à Bollywood et bien sûr, ses fidèles fans aimeraient le voir jouer le rôle principal dans un film.

Pendant ce temps, après Imlie, Fahmaan Khan a également été approché pour entrer dans la maison Bigg Boss 16. Bien qu’il ne s’y soit pas inscrit, Sumbul Touqeer l’a fait. Mais tu ne sais jamais! Fahmaan peut aussi être un concurrent générique ! Ce ne sont cependant que des spéculations et il n’y a aucune confirmation.

L’équation de Fahmaan Khan et Sumbul Touqeer les a toujours maintenus dans l’actualité. Leurs fans inconditionnels les appelaient affectueusement Arylie. Après le spectacle, les deux stars ont même joué dans une chanson intitulée Ishq Ho Gaya et les fans se sont évanouis devant leur chimie.