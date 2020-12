Les États-Unis ont mis des dizaines d’entreprises chinoises, dont le fabricant de puces SMIC et le fabricant de drones chinois DJI, sur la « liste des entités » du gouvernement. Être sur la «liste des entités» du gouvernement américain entraîne des interdictions commerciales entre les organisations cotées et les entreprises basées aux États-Unis. Huawei a été l’un des membres les plus mis en évidence de la liste des entités américaines, interdisant au géant chinois des smartphones de faire des affaires avec des entreprises basées aux États-Unis.

Bien que la raison exacte de l’inscription de DJI sur la liste des entités ne soit pas connue, des rapports ont indiqué que cela pourrait être dû à une violation présumée des droits de l’homme par le gouvernement chinois. En outre, les États-Unis accusent également DJI de fournir des équipements à la Chine afin qu’elle puisse espionner et surveiller ses citoyens à des fins illégales. Désormais, le fabricant de drones figurant sur la liste des entités pourrait concerner de nombreux utilisateurs de la marque dans le pays, mais contrairement à Huawei, DJI n’intègre aucune technologie de sociétés américaines de haut niveau. Par conséquent, la survie de l’entreprise est toujours possible avec seulement des modifications mineures. Cependant, si un composant majeur de l’un de ses produits provient d’une entreprise basée aux États-Unis, il faudrait alors l’approvisionner ailleurs.

Cependant, cela ne constitue pas une bonne nouvelle pour DJI, même si la société continue de vendre ses produits dans les limites de la liste des entités.

Outre DJI, le fabricant de puces SMIC a également été mis sur la liste des entités. Cependant, le fabricant de puces devra faire face à une norme d’examen sévère lorsqu’il recherchera des licences pour des équipements de fabrication de puces américains avancés de 10 nanomètres ou moins. Les licences pour tous les autres articles expédiés à l’entreprise seront examinées au cas par cas, a déclaré le département du Commerce. Les actions du SMIC, officiellement connu sous le nom de Semiconductor Manufacturing International Corp, ont chuté de 5,2% à Hong Kong vendredi, tandis que les actions cotées à Shanghai de la société ont baissé de 1,8%. Les indices de référence des deux marchés ont reculé de moins de 1%.