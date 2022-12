Après Hrithik Roshan, Kartik Aaryan ne tarit pas d’éloges sur Kantara, veut faire un film comme Rishabh Shetty vedette

Rishab Shetty vedette Kantara est resté longtemps dans l’actualité car tout le monde ne pouvait s’empêcher de s’extasier sur le film. Il n’a pas seulement fait des merveilles au box-office dans le sud, la version doublée en hindi du film a également fait des records et comment ! Kantara fait désormais partie des films les plus rentables de cette année. De nombreuses célébrités ont également fait l’éloge du film. De Rajinikanth à Kamal Haasan et SS Rajamouli – les stars ne pouvaient s’empêcher de louer Kantara. Hrithik Roshan a également déclaré qu’il avait eu la chair de poule en regardant le film. Maintenant, c’est la star de Freddy, Kartik Aaryan, qui a également apprécié Kantara.

Le point de vue de Kartik Aaryan sur Kantara

Kartik Aaryan a beaucoup expérimenté le type de personnages qu’il a choisi ces derniers temps. De Dhamaka à Freddy, il enchaîne les rôles peu conventionnels. Maintenant, il a déclaré qu’il aimerait faire des films comme Kantara qui sont ancrés dans la nature. Il a déclaré qu’il était desi dans l’âme et qu’il aimerait aborder des sujets qui le relient aux racines. L’acteur a été cité en disant: “Mujhe esi filmein dekhne bhi mazaa aata hai aur karne ka bbhi shauq hai. (J’adore regarder de tels films et j’aimerais aussi faire de tels films). Kuch fait la une dekhta hoon, ke l’ère de Kartik Aaryan a commencé, je suis heureux de mon succès et j’espère que le bon film chalti rahe et je continuerai à avoir de bons films.”

Les prochains films de Kartik Aaryan

Côté travail, Kartik Aaryan a son ardoise bien remplie. Il sera ensuite vu dans un film intitulé Shehzada. La bande-annonce de la même chose est sortie le jour de son anniversaire. Ensuite, il a Satyaprem Ki Katha dans lequel il sera vu avec Kiara Advani. Apparemment, il a également été encordé pour Hera Pheri 3. Les rumeurs disaient qu’il avait remplacé Akshay Kumar.